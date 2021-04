Onze Metro-robot praat je bij in 99 seconden

Goedemiddag! Het einde van je werkdag is in zicht. Of je nog wat hebt gemist? Onze Metrobot selecteert voor jou iedere werkdag automatisch vijf nieuwtjes. In (ongeveer) 99 seconden ben jij weer op de hoogte van het nieuws.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Anderhalve meter afstand houden, helpt. Gelukkig maar, doen we dat niet voor niets al ruim een jaar. Hier lees je meer over dat RIVM-onderzoek. Theo Hiddema gaat weer aan de slag in politiek Den Haag. Meer lees je hier. Amsterdam gaat voor een verbod op alcohol en lachgas. Althans, zodra het druk wordt in de parken. Hoe het precies zit? Dat check je hier. Vanavond is de finale van Big Brother. Loopt Jill uit Amsterdam vanavond als winnares het Big Brother-huis uit? En verslaat zij zo haar twee Vlaamse medefinalisten? Lees hier meer. Stamppot boerenkool is verkozen tot hét nationale gerecht. De ‘boerenkoolstamp’ versloeg daarmee andere typisch Nederlandse gerechten zoals snert en kapsalon.

Zo, weer genoeg stof voor tijdens het eten, of je volgende Facetime-gesprek. Fijne avond!