Stamppot boerenkool verkozen tot hét nationale gerecht en verslaat…

Denk je aan Nederland en eten, dan denk je waarschijnlijk al snel aan broodje kroket, drop en boerenkool. De laatste, stamppot boerenkool om precies te zijn, is nu verkozen tot hét nationale gerecht.

Nederland heeft vanaf nu een heus nationaal gerecht, als het aan het toegankelijke wetenschappelijk tijdschrift Quest ligt. Quest hield een peiling onder de lezers en stamppot boerenkool is zo verkozen tot nationale dis.

Wat volgt er na de stamppot boerenkool?

De ‘boerenkoolstamp’ versloeg daarmee andere typisch Nederlandse gerechten zoals snert en kapsalon.

Nederland heeft een nationale kleur: oranje. We hebben met Koningsdag een eigen Nederlandse feestdag. Er is sinds 2015 zelfs een nationale vogel: de grutto. Maar een nationaal gerecht hadden we nog niet. Dus ging Quest op zoek. De uitkomst van die zoektocht: volgens de ondervraagde Nederlanders is stamppot boerenkool dé nationale hap.

Onvervalst bakkie snert op twee

In een peiling op Quest.nl schotelde het tijdschrift aan ruim 2400 respondenten uiteenlopende typisch Nederlandse gerechten voor. Van stamppot boerenkool en hutspot tot snert, en van ‘AGV’ (aardappels, groenten en vlees) en pannenkoeken tot kapsalon. Stamppot boerenkool werd van al die gerechten het vaakst aangewezen als ‘nationaal gerecht’, op de voet gevolgd door snert. Op ruimere afstand van de boerenkool en erwtensoep volgden patat met frikandel speciaal, hutspot en die afkorting, AGV.

Eind maart ging het magazine ook al op eten in. Toen zocht het uit wat de ongezondste snack is.



Boerenkool heeft een korte weg tot het bord

Aan culinair historicus Charlotte Kleyn werd gevraagd waarom stamppot boerenkool zo populair is. Zij zegt in het tijdschrift dat we te maken hebben met ‘een echt warm binnengerecht, voor als het buiten koud is’. „Dat past goed bij Nederland.” Ook valt de winst volgens haar te verklaren vanwege het landbouwverleden van Nederland. „Boerenkool en aardappelen groeien hier goed. Dat maakt de weg naar het bord heel kort.” En zo ontstond een makkelijk en vlot te consumeren, voedzaam gerecht zonder opsmuk. Heel erg Nederlands dus.

Kanttekening bij de stamppot

Bij boerenkool zijn ook kanttekeningen te plaatsen. Zo geeft Quest bijvoorbeeld aan dat aardappels pas een paar eeuwen geleden vanuit Latijns-Amerika hun weg naar ons land vonden. Daarmee is stamppot boerenkool geen typisch nationaal gerecht. Voor de deelnemers aan het onderzoek is dat geen probleem. De combinatie boerenkool en aardappelen is namelijk wel typisch Nederlands. Meer over de peiling is te lezen in de nieuwste Quest, dat als thema ‘groepsgevoel’ heeft gekregen.

Heb je spontaan trek nu het buiten nog aardig koud is. Misschien heb je dan wat aan dit boerenkoolrecept, waarbij je ook bacon en witte kool nodig hebt.