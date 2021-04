Extreme kou: in Zuid-Frankrijk was het vannacht -11 graden

Inwoners van zuid-Frankrijk hebben gerild in een aprilnacht met extreme kou. Lokaal vroor het met temperaturen beneden -10 graden streng. Records zijn gebroken.

In het zuiden en zuidoosten van Frankrijk vroor het afgelopen nacht op uitgebreide schaal. Sommige valleien kregen temperaturen van ongekende laagte te verwerken.

Oftewel strenge vorst in april! Dat laat weerdienst Weeronline met een uitroepteken weten. In Barcelonnette en Saugues daalde de temperatuur naar -11,4 graden. Diverse fruittelers en wijnboeren beschermen hun planten om ernstige schade te voorkomen.

Met temperaturen ruim onder nul beleeft het zuidoostelijke deel van Frankrijk een ijskoude tijd. Diverse maandrecords zijn gebroken. Sommige records dateren van meer dan 50 jaar terug. Zo daalde de temperatuur in Valdrôme naar -10,0 graden. Het aprilrecord was -9,0 graden, gemeten in 1970. In Zuid-Frankrijk was het net als in Nederland op 31 maart nog bloedjeheet.

One extreme to another in less than one week!

Beauvais, France 🇫🇷 broke its monthly heat record on March 31 with a baking +24.8°C and then went on to beat its monthly cold record on April 6 with a chilling -6.9°C.

This violent season flip is brutal for flora and fauna. pic.twitter.com/sCV3fDHfSV

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) April 6, 2021