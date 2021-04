Finale Big Brother: pakt Amsterdamse Jill de twee Belgen in?

Ze heeft het in de finale van Big Brother niet zelf in de hand. Maar loopt Jill uit Amsterdam vanavond als winnares het Big Brother-huis uit? En verslaat zij zo haar twee Vlaamse medefinalisten?

Honderd dagen geleden gingen acht Nederlanders en Belgen met een negatieve coronatest het grote Big Brother-avontuur aan. Ze hadden meteen iets te vieren, want in de eerste nacht ging het jaar 2021 in. Honderd dagen zouden zij niet aan corona hoeven denken. Hoe heerlijk… Het was vijftien jaar geleden dat de laatste Nederlandse Big Brother op televisie was.

Eén deelnemer maakt honderd dagen Big Brother vol

Van de acht eerste kandidaten is er in de finale van vanavond nog eentje bij. De Vlaamste thuisverpleegkundige Liese Luwel (28) kreeg direct een nominatie aan haar broek, maar overleefde alles. Haar flinke ochtendhumeur en oprechte haat voor polonaises maakten haar onder meer tot geliefd persoon om naar te kijken. „Dit is een enorm avontuur en dat ga ik het meeste missen”, blikt Liese nog voor de Big Brother-finale terug. „En gewoon even honderd dagen niet aan corona denken, dat is echt een feestje.”



De andere Vlaamse finalist is Nick Kraft (sinds 4 januari in het huis). Hij werd tijdens Big Brother 31 jaar en dat werd flink gevierd. Zonder dat hij het wist sleutelden zijn medebewoners een heel verjaardagslied voor hem in elkaar. Nick is naast chauffeur ook dj en daarmee schopte hij het vijf keer tot Tomorrowland. De finalist staat bekend om zijn aparte Vlaamse accent, zijn eeuwige verblijf in de sauna en ook om zijn kookkunsten. Nick zorgde tientallen keren – vaak met Nederlander Michel – voor het avondeten. Vóór Big Brother liep hij een beetje vast in het leven. Terugkijkend zegt hij nu: „Ik heb mij in de afgelopen tien jaar best wel afgesloten, maar hier is mijn muur gevallen. Je bent de hele tijd samen en dat was eigenlijk supertof.”



Net voor de finale van Big Brother naar huis

Met Michel Hennipman (36) is meteen de man en sportfreak genoemd die het vorige week donderdag eigenlijk ook tot de finale van Big Brother schopte. Hij trad op 19 januari in het huis bij de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam aan. Maar ja, Big Brother zou Big Brother niet zijn als hij niet nog een verrassing in petto had. Diezelfde avond werd duidelijk dat er in de finale maar plek voor drie kandidaten is. Hoe, dat zouden zij wel zien. Uiteindelijk stemden de kijkers de marinier en persoonsbeveiliger weg. Dat kreeg hij dinsdagmiddag plotseling te horen. Zijn aftocht was alleen op de livestream van Videoland te zien en niet tijdens een liveshow op RTL 5. Boze kijkers vonden het maar een roemloze aftocht. Zelf maakte Michel er overigens niet zo’n punt van. Hij had een groter avontuur beleefd dan alle uitzendingen naar het buitenland als marinier bij elkaar.



Wordt het misschien Jill uit Amsterdam?

De enige Nederlander die in de finale van Big Brother over is, is Jill Goede (22). Jill komt uit Amsterdam, of Landsmeer – dat tegen de hoofdstad aan ligt – om precies te zijn. Zij sprong op 8 januari als start van haar deelname uit een doos. Deze stewardess in opleiding met onvervalste Amsterdamse tongval, is geliefd. Met haar als stewardess zullen velen graag een vluchtje naar de zon maken. Jill is geliefd om haar onbevangenheid, onhandigheid en vooral om haar ontwapenende openheid. Of dit ook Vlamingen aanzet om op Jill te stemmen is natuurlijk de vraag, maar ze lijkt een goede kanshebster om Big Brother te winnen. Zij gaat dan met de bijeen gespeelde pot van ruim 60.000 euro naar huis. Jill heeft al aangegeven een deel van het bedrag aan het Prinses Máxima Centrum te doneren.

Zelf belandde zij in januari met buikproblemen in het ziekenhuis. Na een verplichte quarantaine – zonder tv – keerde Jill in het Big Brother-huis terug.



Op de valreep van Big Brother 2021 zorgde de flapuit voor het enige erotische moment van het seizoen. Nou ja, er werd in elk geval gezoend. Jill deed dat dit weekend met de Vlaamse Thomas (‘maar er was geen tonggeworstel’). Hij kwam net als drie andere oud-bewoners tijdens Pasen onverwacht het huis weer binnenvallen om de overgebleven kandidaten een dag te vermaken. Jill vermaakte zich dus wel. Over haar deelname zei ze deze week: „Als ik nu terugkijk naar de eerste dagen zou ik graag mezelf even willen zeggen dat ik me niet zo aan hoef te stellen. Gênant, maar ik was zo onzeker en dat was helemaal niet nodig. Gewoon lekker jezelf zijn, dan komt alles goed. Ik ben super veel gegroeid, niet alleen in mijn gewicht, maar vooral ook als mens.”

Big Brother werd geen kijkcijferkanon

De zevende Big Brother in ons land is geen grote hit op tv geworden. Alleen de eerste editie in 1999 werd een echt kijkcijferkanon. Miljoenen televisiekijkers keken toen naar de finale, gewonnen door Bart Spring in ’t Veld. Vanavond zullen dat er geen 500.000 zijn. De concurrentie met onder meer de voetbalwedstrijd Ajax – AS Roma is groot. De doordeweekse uitzendingen trokken op RTL 5 telkens tussen de 350.000 en 400.000 kijkers. Die waren trouw. Cijfers van de livestream zijn niet bekend. Producent Jeroen Compeer gaf vanmorgen in de Telegraaf aan toch tevreden te zijn. Compeer spreekt van ‘een bescheiden succes’ en denkt zeker over een volgende editie na.

De finale van Big Brother begint vanavond om 21.30 uur. Wie de laatste uurtjes via de livestream wil volgen, kan op Videoland terecht.