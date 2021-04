Hiddema’s opmerking over wappies doet de gordijnen wapperen op Twitter

FvD-coryfee Theo Hiddema verliet in november per direct de Tweede Kamer. ‘Een doodsteek voor FvD’ werd het toen genoemd, al bleek dat wel mee te vallen tijdens de laatste verkiezingen. Het politieke bloed kruipt waar het niet gaan kan en Hiddema is tóch weer van de partij. Hij gaat de Eerste Kamer in, gewoon weer voor FvD. Zijn wappies-opmerking doet intussen van alles wapperen op Twitter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"De strafpleiter ging weg vanwege antisemitische en extreemrechtse uitspraken bij JFVD. "Ik had er geen zin meer in, want je wordt toch met die smurrie geassocieerd. Ik weet nu: er zitten geen wappies meer achter de gordijnen", aldus Hiddema." Nee, die staan nu op het podium. https://t.co/0v3As04AGO pic.twitter.com/HIKfKYZxAN — Debuurvrouwzegt 🏳️‍🌈🐕🌍🍃 (@Debuurvrouwzegt) April 8, 2021

Oud-Tweede Kamerlid Theo Hiddema gaat voor Forum voor Democratie de Eerste Kamer in. Dat vertelde de advocaat tegen NRC. Forum heeft recht op een derde zetel in de senaat nu oud-FvD’er Nicki Pouw-Verweij voor JA21 in de Tweede Kamer is verkozen. Hiddema wil haar vrijgekomen zetel in de senaat wil innemen.

Verrassende terugkeer Hiddema

Zijn terugkeer op het Binnenhof komt voor de meeste mensen als een verrassing. Hij stapte in november op tijdens de rel rond antisemitische en racistische appjes van FvD-jongeren, waaronder Freek Jansen. Naar wie zijn stem overigens wel ging, tijdens de verkiezingen.

Hij wilde eerst toch nog doorgaan als lijstduwer, maar daar zag hij van af omdat de Forum-campagne volgens hem te veel draaide om het coronabeleid. „Ik ben geen FvD’er meer. Voer mij af van de lijst”, zei hij begin dit jaar nog.

‘Wonderschoon programma FvD’



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Het is maar één dag vergaderen per week", zegt Theo Hiddema. "Ik hoef niet meer mijn kostbare tijd te verdoen door naar het plafond te koekeloeren.” Theo Hiddema voor FVD naar Eerste Kamer https://t.co/OKetpaSEKn — Rik Rutten (@rik_rutten) April 7, 2021

Tegen NRC zegt Hiddema nu dat hij graag terugkeert bij Forum omdat de partij een „wonderschoon programma” heeft. Hij zegt zich puur te hebben teruggetrokken vanwege de rel rond de appjes. „In dat gewoel was ik beland en ik had er geen zin meer in want je wordt toch met die smurrie geassocieerd. Ik heb me voldoende georiënteerd en ik weet nu: er zitten geen wappies meer achter de gordijnen.”

Eerste Kamer Hiddema

In de Eerste Kamer wil Hiddema „een spaak in het wiel steken van krachteloze wetgeving”. Naar zijn verwachting wordt hij volgende week dinsdag al beëdigd als senator. Hij heeft er zin in. „Het is maar één dag vergaderen per week. Ik hoef niet meer mijn kostbare tijd te verdoen door naar het plafond te koekeloeren.”

‘Wappies achter de gordijnen’

Hiddema’s opmerking over Wappies in de gordijnen doen de gordijnen wapperen op Twitter. „Hiddema heeft gelijk: de wappies zitten niet meer achter de gordijnen, maar in de Tweede Kamer”, schrijft iemand, en hij is niet de enige die er zo over denkt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hiddema heeft gelijk: de wappies zitten niet meer achter de gordijnen, maar in de Tweede Kamer. pic.twitter.com/knrL9fZjif — Joris van de Riet (@JorisvandeRiet) April 8, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gaan we nu in navolging van Hiddema nazi's wappies noemen? — Janet Westerhof #NooitMeerFascisme #KomBIJ1 (@janetw65) April 8, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Geen wappies meer? Hebben ze van Haga en Baudett eruit gegooid dan? Of begint Hiddema een beetje dement te worden?? — Remon (@HoostRemon) April 8, 2021

Mensen noemen hem ‘ongeloofwaardig’. „Dacht dat dit een bericht van De Speld was…” Ook wordt z’n ruggengraat vergeleken met marsepein.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik dacht dat dit een bericht van de Speld was… — Pu-Chi-Mao – Mi-Hao (@Pu_Chi_Mao) April 7, 2021

Thierry Baudet is in elk geval blij dat Theo Hiddema weer van de partij is.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik moest het lange tijd geheim houden maar nu is het nieuws naar buiten gekomen: senator Hiddema wordt dinsdag geïnstalleerd als Eerste Kamerlid. Prachtig nieuws voor the force — slecht nieuws voor the empire. #FVD pic.twitter.com/gkZsiOXsgt — Thierry Baudet (@thierrybaudet) April 7, 2021

En kat Bram kan in elk geval een keer per week op tafel dansen, nu z’n baasje elke week een dag onder de pannen is.