Amsterdam gaat voor verbod alcohol en lachgas bij drukte in parken

Een lekker zonnetje? Hup, het park in. Wat de gemeente Amsterdam betreft, hoort alcohol en lachgas er straks in te drukke parken niet meer bij.

Door het gebruik van alcohol, lachgas en geluidsapparatuur op bepaalde plekken tijdelijk te verbieden, wil de hoofdstad een extra middel in handen hebben om drukte op mooie dagen in bijvoorbeeld parken tegen te gaan.

APV-wijziging voor verbod alcohol en lachgas

Het stadsbestuur wil een wijziging in de zogenoemde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) om dit mogelijk te maken.

De afgelopen tijd was het geregeld te druk in onder meer het Vondelpark. Grote groepen jongeren kwamen er samen, onder het genot van veel alcohol, lachgas en muziek. De verwachting is dat het de komende lenteperiode vaker extreem druk zal zijn in de stad, staat in het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

De politie greep vooral in het Vondelpark al regelmatig in. Op 31 maart was dat ook weer het geval. De gemeente Amsterdam waarschuwt via Twitter regelmatig over drukte en de maatregelen in parken. Of feestvierende jongeren dat meekrijgen is natuurlijk maar de vraag.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, nemen we maatregelen tegen drukte. Het advies blijft ook als de zon schijnt: ↔️ Houd altijd 1,5 meter afstand

🏠 Blijf thuis bij klachten

⬆️Ga weg bij drukte

🏘️ Blijf zo veel mogelijk in je eigen buurt.https://t.co/zH8sptDdcS — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) March 31, 2021

Te weinig bevoegdheden voor Amsterdam in parken

De gemeente heeft op dit moment onvoldoende bevoegdheden om structureel en tijdig op te treden in dit soort situaties. Dat kan bijvoorbeeld pas in een laat stadium, als het al te druk is. „Daardoor leidt het alsnog tot een verstoring van de openbare orde en veiligheid en tot situaties waarin de coronamaatregelen niet meer worden nageleefd”, staat in het voorstel. „Bovendien is er dan veel inzet van politie en handhaving nodig om uitvoering te geven aan het bevel.”

Daarom wil het college de APV aanpassen tot 1 januari 2022. De gemeenteraad moet nog instemmen met het voorstel. Burgemeester Halsema benadrukt dat ze de nieuwe bevoegdheid alleen in uitzonderlijke situaties wil gebruiken en in „excessieve omstandigheden”. „Ik heb geen enkele wens om mensen uit de parken te jagen of een alcoholverbod in te stellen als mensen gewoon op een veilige manier een glaasje wijn drinken. Waarom zou ik?”, zei ze in een vergadering van de gemeenteraad.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Na het feestje voor de “vrijheid” in het Vondelpark. Foto @hansaarsman pic.twitter.com/apL2mxvpMr — Dirk Schaap (@dirks98) April 8, 2021

Niet alleen Amsterdam, ook Arnhem

Amsterdam is niet de enige gemeente die dit wil. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem stelde vorige week een alcoholverbod in voor het Sonsbeekpark. Dit nadat er overlast ontstond toen groepen jongeren er samenkwamen. Zij dronken veel alcohol en trokken zich niets aan van de coronamaatregelen.