Docu The Fall of Diddy maakt gehakt van Puff Daddy, maar is dat niet een beetje vroeg?

Het was en is nog steeds zo’n zaak die de wereld even bezighoudt. P. Diddy of Puff Daddy zo je wilt, bleek weer eens zo’n succesvolle kerel die zijn tengels (en andere lichaamsdelen) niet van anderen af kon houden. We hebben het dan met name over vrouwen. De rapper zit nu – en eigenlijk nog maar – vier maanden in afwachting van een rechtszaak in de cel, maar toch is er vandaag een uitgebreide documentaireserie over de zaak verschenen.

De eerste twee delen van The Fall of Diddy zijn nu op HBO Max te zien, de laatste twee vanaf morgen. Die ‘Fall of’ geloven we wel. Maar is een docu, hoe vreselijk de beschuldigingen ook, niet wat snel? Om dat te kunnen beoordelen, bekeek Metro alvast een deel voor tv-rubriek Blik op de Buis.

Diddy verdacht van verkrachting, mishandeling en mensenhandel

Dat er van alles mis is met de Amerikaanse producer en rapper P. Diddy (55, geboren als Sean Combs), dat geloven we heus. Je wordt niet zomaar opgepakt en maandenlang in de gevangenis van je woonplaats New York vastgehouden. De beschuldigingen tegen de wereldster liegen er ook niet om: verkrachting, mishandeling en mensenhandel en dat over een periode van meerdere decennia. Gewelddadig gedrag dat hij blijkbaar al vertoonde tijdens zijn studiejaren en start van z’n carrière.

De zaak kreeg met Maria Tailor nog een Nederlands tintje, toen deze Real Housewive of Amsterdam aangaf zo’n beruchte party van Puff Daddy te hebben meegevierd. Tailor is geen slachtoffer, 120 anderen mogelijk wel (ook minderjarigen).

Bulten, blauw oog, gescheurde lip

De man die z’n grootste hits scoorde tussen 1997 en 2004 komt er in The Fall of Diddy bepaald niet goed vanaf. De kijker krijgt een lange reeks beschuldigingen voor de kiezen, gefilmd op een typisch Amerikaanse docu-manier. Pratende hoofden die perfect lopende zinnen uitspreken, nooit onderbroken door een eh.

Dat begint allemaal met make up-artieste voor celebrity’s Mylah Morales, die vertelt over wat zij zag bij de meest besproken dame van allemaal, Cassie Ventura. Cassie is de ex van P. Diddy en gaf vorig jaar aan door hem misbruikt te zijn. Later doken er beelden op van de zangeres die door haar gewelddadige ‘lief’ werd gemolesteerd in een hotelgang. Mylah Morales vertelt over 2010 in het Beverly Hills Hotel, dat zij met Cassie ontvluchtte toen deze vrouw onder de bulten op haar hoofd zag en een blauw oog en een gescheurde lip had. „We waren bang voor Puff (Diddy, red.), we waren altijd bang voor hem. Hij had te veel macht in de business, wat moesten we doen?” Morales geeft aan dat Cassie Ventura vrij nonchalant onder haar verwondingen was, alsof het dagelijkse kost was.

P. Diddy slaat vanuit de cel van zich af

Toch was het diezelfde Cassie die het Diddy-balletje (of hele grote bal) aan het rollen bracht. Zij klapte uit de school over het grensoverschrijdende gedrag van de artiest en zorgde ervoor dat veel mensen gingen praten. Allemaal, vooral vrouwen, zorgden zij uiteindelijk voor een soort van rode draad: P. Diddy paste zich nooit aan, de wereld moest zich maar aan hém aanpassen. Het zijn mensen die bijvoorbeeld zeggen: „Mijn verhaal is maar een stukje van de grote puzzel van Diddy’s chaos.”

Ondertussen slaat diezelfde P. Diddy vanuit z’n cel en via z’n advocaat van zich af. Vorige week begon hij nog een smaadzaak tegen Courtney Burgess, die stelt video’s te bezitten waarop het seksueel misbruik door de Amerikaanse rapper te zien zou zijn. Diddy noemt het allemaal maar een mediahype om ongegronde speculaties aan te wakkeren. Alsof het maar niets is en blijkbaar overtuigd, eist hij 50 miljoen dollar schadevergoeding van Burgess.

👇 Advocaten vinden The Fall of Diddy een schande Advocaten van P. Diddy laten weinig heel van de docuserie van HBO Max. Volgens het juridische team van de rapper wil de documentaire alleen maar profiteren ‘van het hele mediacircus rond de heer Combs’. Er klonk gisteren ook een beschuldiging: „Door informatie achter te houden, maakten ze het onmogelijk om deze verzonnen beschuldigingen te weerleggen.” De advocaten vinden dat de docu te snel is gemaakt om nog een fatsoenlijk weerwoord te kunnen geven.

Zin in de kofferbak?

In The Fall of Diddy komt dus die lange reeks pratende hoofden voorbij. Een jeugdvriend, zangeres D. Woods (van het label van P. Diddy), Thalia Graves die beweert in de zomer van 2001 gewelddadig te zijn verkracht, Diddy’s persoonlijke chauffeur en een lijfwacht. De ene beschuldiging volgt de andere op. We wijzen nog even op Danyel Smith, voormalig hoofdredacteur van VIBE Magazine, die over het gedrag van de artiest jegens haar vertelt. Toen zij hem eens weigerde de komende cover alvast te laten zien, vroeg Diddy „of ze soms zin had om in een kofferbak gevonden te worden”.

Je moet er maar op komen. We krijgen in de reeks ook te horen dat hij met innerlijke demonen te kampen had of heeft en waar het gedrag van P. Diddy mogelijk vandaan komt. De New Yorker groeide op van ‘niets tot iets tot man die hiphop op de wereldkaart zette’ en vertelde over zijn energieke moeder ooit: „Als ik werd geslagen, leerde zij me om nog harder terug te slaan.”

Erg snel

Al met al is het nogal wat wat we in The Fall of Diddy te horen krijgen (en met mooie oude beelden valt er, eerlijk is eerlijk, ook wat te zien). Het gevoel bekruipt deze kijker toch dat het allemaal wel erg snel is na die arrestatie in september. Hoe vreselijk de verhalen en beschuldigingen ook, wachten op de uitspraak van de Amerikaanse rechtbankjury is wel zo netjes. Die online schandpaal van tegenwoordig is er vaak véél te snel. Als serieuze documentairemakers nu ook al gaan beginnen…

Aantal blikken uit 5: 2,5

The Fall of Diddy is vanaf vandaag (de eerste twee afleveringen) te streamen via HBO Max. Morgen (woensdag 29 januari) volgen aflevering drie en vier.

