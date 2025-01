Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zes jongeren jarenlang onschuldig vast voor De Restaurantmoord? ‘Zaak moet nu echt heropend’

Je hébt van die verhalen over moord- en rechtszaken en mogelijke dwalingen waarbij iemand voor jaren in de cel wordt gesmeten, dat je alleen maar met je oren kunt klapperen. De Restaurantmoord van Breda is er zo eentje. Liefst zes mensen, allemaal tussen de 17 en 20 jaar, gingen achter slot en grendel. Een docu-reeks, naar het zich laat aanzien in elk geval, toont dat de jeugd helemaal voor niets op water en brood heeft moeten zitten.

Zo’n beetje iedereen in Nederland zal De Restaurantmoord uit 1993 – zo heet de docuserie ook – zijn vergeten. Of kent het bestaan ervan helemaal niet. KRO-NCRV dook er echter weer op, en hoe. De beschuldigden en veoordeelden zijn het natuurlijk allerminst vergeten. De jongeren van toen zijn nu veertigers en willen na ruim dertig jaar gerechtigheid. Daar vechten ze al zo lang voor.

Advocaat Geert-Jan Knoops, toch niet de eerste de beste en de man die ook Marco Borsato bijstaat, wil dat net zo zeer. Wat Knoops betreft kan het Openbaar Ministerie nieuwe feiten die door het tv-programma boven water zijn gekomen „niet negeren”.

De Restaurantmoord nu helemaal te bekijken

Nieuwe feiten over een moordzaak uit 1993… daar ging Metro – voor tv-rubriek Blik op de Buis – even voor zitten. Jij kunt dat nu ook doen, want de vier afleveringen van De Restaurantmoord zijn vanaf vandaag helemaal te streamen. De nieuwsgierigheid werd ook gevoed door eerde docu’s van KRO-NCRV in hetzelfde genre. Onderzoeksjournalisten leverden met De Villamoord en De Pompmoord spraakmakend en uitgebreid werk af.

‘Oma Mok’ en ‘De zes van Breda’

Waar draait en vooral draaide het allemaal om? De Restaurantmoord gaat over zes jongeren, bekend als ‘De zes van Breda’. De drie meiden (twee jaar cel) en drie jongens (twaalf jaar) zaten in de gevangenis voor de brute moord in 1993 op een Chinese vrouw, Tim Mui Cheung. Zij werd ondanks haar relatief jonge leeftijd van 56 jaar ‘oma Mok’ genoemd en werd gevonden in het Chinese restaurant van haar zoon, Peacock in Breda. Een gokkast was leeg getrokken en oma Mok was gruwelijk toegetakeld. Mevrouw Cheung stond bekend als een vriendelijke, lieve en sociale dame en de schok was daarom groot.

Ik werd weggerukt uit mijn omgeving, terwijl ik er niks mee te maken had.

Die grote schok gold uiteindelijk ook voor de rechtsgang van zes jeugdige gasten, tieners nog, uit Breda. Over de ‘daders’, ze zijn het nog altijd, van De Restaurantmoord vertelt Appie in de nieuwe serie met zijn Brabantse hoofd in beeld. Hij was in nieuwsuitzendingen jaren geleden ook telkens het sprekende gezicht van de zaak. „Ik werd weggerukt uit mijn omgeving, terwijl ik er niks mee te maken had”, zegt Appie nu. Hij vestigde jaren later, samen met de anderen die weer op vrije voeten stonden, de hoop op Het Hof in Den Haag. De ‘overtuigend en wettig bewezen schuld’ bleef in 2015 echter staan. „Verbijsterend”, sprak Appie toen voor tv-camera’s.

In de docu horen we de andere twee heren overigens spreken zonder gezicht in beeld. De drie meiden, dames nu, communiceren via hun advocaat.

Terugkijken op De Restaurantmoord

Voor De Restaurantmoord zijn gesprekken gevoerd met tientallen betrokkenen van toen en deskundigen. Heel aardig is dat voor de reeks scenes zijn gedraaid alsof het een speelfilm betreft en dat wordt gemixt met commentaren. Een vriend van oma Mok komt bijvoorbeeld aan bod, net als een buurvrouw van het restaurant ten tijde van de moord. En journalist van BN/De Stem blikt terug („het was wel wat anders dan de opening van een tentoonstelling”) en een oud-rechercheur die dwalingen onderzoekt, denkt er het zijne van (interessant).

Hoe uitgebreid nu alles wat De Restaurantmoord betreft wordt behandeld, zo karig was het eigenlijk in 1993. Al na twee maanden werd de zaak gesloten. Ongekend in een moordzaak, maar hartje zomer betekende personeelsgebrek en men had ook geen idee waar te zoeken. Goede ooggetuigen waren er niet, DNA – zeker van ‘De zes van Breda’ niet – werd op plaats delict nooit gevonden. Advocaat Geert-Jan Knoops: „Dat zegt veel over de kwaliteit van het onderzoek van toen.” Zelfs de BN/De Stem-verslaggever geeft toe dat zijn krant het onderwerp maar wat links liet liggen. Dat had overigens ook te maken met een reeks snackbarovervallen die gaande was. De Restaurantmoord leek vergeten.

‘Mensenlevens vernietigd’

We gaan op deze plaats niet verklappen hoe men uiteindelijk bij de zes jongeren uitkwam (een nieuwe jonge rechercheur met de bijnaam De Slimmerik, God hebbe zijn ziel, had er alles mee te maken). Ook vertellen we hier nog niet welke nieuwe feiten er ‘plotseling’ boven tafel zijn gekomen. Die eer laten we aan de KRO-NCRV-onderzoekers van De Restaurantmoord. Maar beloofd: het is fascinerend.

Nogmaals: wat Geert-Jan Knoops betreft kan en mag dit niet zonder gevolgen blijven. De advocaat, die vier van de zes veroordeelden bijstaat, wil dat de zaak wordt heropend en zal daar alles voor doen. Hij stelt: „Als dat niet gebeurt, dan laten wij in Nederland een enorme dwaling in stand die zes mensenlevens heeft vernietigd.” Ferme taal, waarvan akte.

Aantal blikken uit 5: 4

Noot: de documentaire had natuurlijk net zo goed en op tv én via NPO Start kunnen worden uitgezonden. Het vermoeden is echter dat NPO een streaminghitje te pakken denkt te hebben. En dat kan zomaar waarheid worden.

De Restaurantmoord is vanaf vandaag (donderdag 23 januari) exclusief te streamen bij KRO-NCRV op NPO Start.

