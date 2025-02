Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Haantjes? ‘De nieuwe man’ moet maar wennen aan vrouwen die ook de baas kunnen zijn

Ach, die mannen ook. Wat willen ze graag haantjes zijn. Maar wat als ze zich plotseling realiseren dat ze moeten ‘overleven’ als nieuwe man, in een nieuwe tijd waarin de vrouw het ook of misschien nog wel meer voor het zeggen heeft? Dat kun je nu zien in een komische Nederlandse Netflix-serie. Die heet overigens wel Haantjes en niet Nieuwe Mannen.

De Metro-verslaggever (man!) zag alvast twee afleveringen voor televisierubriek Blik op de Buis. Om met de deur in huis te vallen: Netflix heeft nogal een sterrencast voor elkaar gebokst. Neem alleen de vier hoofdrolspelers, de haantjes (en/of seksisten in het geval van deze serie): Jeroen Spitzenberger, Waldemar Torenstra, André ‘Luizenmoeder‘ Dongelmans en Benja Bruijning.

Vrouwen regisseren Haantjes

Leuk, leuker, leukst: de regie van Haantjes is in handen van twee dames, Anna van der Heide en Anna van Keimpema. De scenario-pen was wel van twee mannen, Luuk van Bemmelen en Richard Kemper.

Deze makers kwamen tot een bijzondere, maar hechte vriendengroep van (ex)partners. We stellen ze even voor om je Haantjes in te helpen. Benja Bruijning is Ivo, die iets doet in de makelaardij. Zijn dochter Tess (mooie rol van Frouke Verheijde) wil bij hem intrekken en zet pa op Tinder. Ze wil zich onttrekken aan haar nogal heftige en gesjeesde moeder (Fockeline Ouwerkerk). Waldemar Torenstra is Daan, geen idee wat die doet eigenlijk, behalve regelmatig vreemdgaan. Thuis wacht zijn geliefde (Jennifer Hoffman), een advocate die voorstelt om een open relatie aan te gaan en dat wil vastleggen bij een notaris.

Hitsige vrouw in Zeeman-lingerie

Ben je er nog? Jeroen Spitzenberger is tv-maker Mike, die wordt ontslagen na een enorme flop van het door hem bedachte Fuck Island. Hij woont net in een nieuw huis met een influencer (Eva Laurenssen), die ‘al’ vijfhonderd volgers heeft. Tot slot leidt politieagent Greg (André Dongelmans) een nogal seksloos leven met zijn wel hitsige Merel, een rol – de favoriet van deze Metro-kijker – van Jelka van Houten in Zeeman-lingerie.

Nu je enigszins gepokt en gemazeld naar Haantjes kunt gaan kijken, vertellen we je toch nog even welke bekende acteurs we in de eerste twee afleveringen óók nog voorbij zagen komen. Daar gaat ie: Huub Stapel, Guy Clemens, Victoria Koblenko, Nadja Hüpscher, Loek Peters, Stephanie van Eer (erg goed in het ook nieuwe F*ckulteit op Videoland), Siawaash Cyrroes (Dertigers), René van ‘t Hof, Mark Rietman, Georgina Verbaan… en dan zijn we er misschien nog een paar vergeten die we zo snel niet hebben herkend.

Haantjes in een crisis van mannelijkheid

Volgens Netflix voelen de vier haantjes zich verloren in de moderne wereld. Nou, dat is ook zo. Grote kans dat je het gewoon een stel Lulletje Rozenwaters vindt. Ze bevinden zich elk op hun eigen manier midden in ‘een crisis van mannelijkheid’ (krijg je al jeuk?). Wat ze ook samen hebben: een wekelijks potje padel, waarbij ondertussen de stoere verhalen worden uitgewisseld (nu is jeuk verzekerd).

Gelukkig hebben we het hier over een serie, dus we kunnen hun zoektocht ‘in een omgeving die mannelijkheid niet meer nodig blijkt te hebben’ wel verdragen. En ook dat dat gepaard gaat met zaken als erectieproblemen en het duiken in een boek met de titel How to make a sh*t load of money. Het personage van Jeroen Spitzenberger heeft het wel in de gaten: „Heb je een lul, dan bén je een lul.”

Vrouwelijkheid omarmen

De vrouwen begrijpen het eigenlijk veel beter: „Jullie moeten er maar gewoon aan wennen dat jullie niet altijd de baas zijn.” En: „Wij omarmen onze vrouwelijkheid tegenwoordig lekker zelf. Daar hebben we jullie helemaal niet bij nodig.”

Of… ligt het in Haantjes uiteindelijk toch allemaal een tikkeltje anders? We zijn benieuwd. Leuk dat Netflix dit met zo’n ongelooflijke cast op onze beeldschermen brengt. Soms is het flauw, maar hier en daar ook om te gieren.

Aantal blikken uit 5: 3

Haantjes is vanaf vandaag (vrijdag 28 februari) in z’n geheel te streamen via Netflix.

