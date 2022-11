Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

The Real Housewives of Amsterdam zijn alles… behalve huisvrouw

Het leven van dames die nog echte huisvrouwen zijn. Zo klinkt The Real Housewives of Amsterdam als titel als je de reality-serie uit andere landen nog nooit hebt gezien. En? Poetsen zij overdag dat het een lieve lust is? Wachten zij heel vertrouwd met een kopje thee op de kinderen als zij uit school komen? En verzorgen zij daarna een overheerlijke maaltijd voor vader die weer zo zijn best heeft gedaan om brood op de plank te krijgen?

„Eindelijk is het zover!”, jubelde Videoland onlangs in een persbericht. „Na Beverly Hills, New York City, Dubai en nog ruim dertig andere edities, komt The Real Housewives of Amsterdam vanaf 24 november (vandaag dus, red.) naar Videoland. Zeven ondernemende en succesvolle dames uit de Amsterdamse high society nemen ons mee in hun leven, waarin ze niet alleen mét elkaar, maar ook óver elkaar praten – en dat zorgt af en toe voor verhitte discussies.” Nou, daar wilde Metro wel even voor gaan zitten voor Blik op de Buis. In deze rubriek bespreekt verslaggever Erik Jonk nieuwe en opvallende tv-programma’s van de reguliere omroepen en streamingdiensten.

The Real Housewives zijn eh… huisvrouwen?

In één van de eerste shots tuft een grote bak door de PC Hooftstraat. En klinkt er: „Kook je zelf?” „Ja. Eén keer in de week.” Welkom bij The Real Housewives of Amsterdam. Hoofdstedelijke huisvrouwen dus. We hebben de Van Dale er maar even bij gepakt en dat woord huisvrouw opgezocht. De betekenis volgens het woordenboek: vrouw die in het gezin voor het huishouden zorgt. Okay… Welkom bij ‘de échte huisvrouwen’ dus. Ahum.

We stellen The Real Housewives of Amsterdam even aan je voor. Cherry-Ann Person (35), mommy to be (kuch) en vastgoedmagnaat. Djamila Celina (leeftijd onbekend, hahaha), artist deluxe en TikTok-queen. Hella Huizinga (39), wedding & event designer. Kimmylien (43), ‘business tiger‘ (doet iets in zaken dus). Maria Tailor (39), owner fashion brand. Sheila Bergeik (49), cupping queen (dat is iets alternatieverigs met therapie). En tot slot Susanna Klibansky (38), art sales director (vroeger heette dat ook wel advertentieverkoper).

Ver-van-hun-bed-show

Dat intro van deze Blik op de Buis klinkt als iets uit de oudheid natuurlijk, dat begrijp ik ook wel. Niks mis met moeders die zo lief met thee op de kids wachten trouwens. En met een schoon huis ook niet. Maar voor The Real Housewives of Amsterdam moet het allemaal als een ver-van-mijn-bed-show klinken.

Gossip aan de Grachten

Eenmaal van de titel bekomen, moet The Real Housewives ooit zijn bedacht voor een serie over rijke vrouwen die eigenlijk niets uitvoeren. Zoiets. Nou, dat valt in onze polderversie wel mee. De vrouwen doen namelijk allemaal wat. En veel. Ook duur eten en drinken natuurlijk („zet zeven vrouwen aan één tafel en je hebt al snel een groot drama”). Gossip aan de Grachten heet de eerste aflevering die vandaag op Videoland het levenslicht zag. Leuke titel en dat krijgen we dan ook.

Gossip van zeven drama-queens trouwens. Mijn hemel. Wat een gekift („ga zitten met je glittershit”, „ik zei je écht wel gedag!”) tussen het gegiechel een ‘zeer interessante’ gepraat door. Fietsen door de hoofdstad? Dat doen The Real Housewives of Amsterdam niet. Stel je voor dat het regent hè, dan gaat ‘heel je outfit’ naar de knoppen. Iets of veel te hard scheuren in van die kleine irritante autootjes, dat doen ze natuurlijk wel. Bon Gepakt van Donnie & René Froger moet voor deze dames geschreven zijn.

The Real Housewives: je weet wat je krijgt

Wat moeten we op deze plek over The Real Housewives van de hoofdstad verraden? Weinig eigenlijk. Voor dit genre is een grote doelgroep aan kijkers te porren en die weten binnen twee seconden wat ze krijgen. Anderen moeten er werkelijk niet aan denken om deze dames te volgen en zullen liever gaan zitten voor een film die er wél toe doet (zoals She Said bijvoorbeeld, die vanaf vandaag in de bioscoop draait). Want The Real Housewives of Amsterdam doet er vooral heel erg níet toe natuurlijk. Of je moet het interessant vinden dat de Surinaamse in het gezelschap geen tijdsbesef heeft. En dat de dames weten dat als hun naam op Google wordt ingetikt, daar meestal de woorden ‘vriend’ en ‘vermogen’ op volgen. En oh ja, mocht je niet weten wat scharrelen is? Kijk dan vooral naar een discussie tussen twee van de ‘huisvrouwen’. Uitleg één: „Da’s toch gewoon seksen?” Mogelijkheid twee: „Dat is wat je doet tot het een echte relatie is.”

Ach, velen zullen dit onder de noemer vermakelijk schalen. Niks mis mee om je te vergapen aan rijke vrouwen-geneuzel toch? Het programma helemaal links laten liggen: ook prima. Maar huisvrouwen, nee, die krijg je allesbehalve.

Aantal blikken: 2,5 uit 5

Van The Real Housewives of Amsterdam verschijnt op Videoland wekelijks een nieuwe aflevering.