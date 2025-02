Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Arian en Marieke verloren hun twee zoontjes en zijn nu Prins Carnaval en de prinses

Boven de rivieren worden de neuzen regelmatig opgehaald als het om ‘dat gekke carnaval’ gaat. Toch raken heel wat noorderlingen na één keer proberen met het virus besmet en trekken zij vaker richting het zuiden. Ze raken echter nooit zo besmet als de échte zuiderlingen, wat deze week weer blijkt uit de tv-serie Carnavalshart.

KRO-NCRV zendt het vijfdelige Carnavalshart vanaf vanavond tot en met vrijdag, aan de vooravond van carnaval, uit. Dat gebeurt al voor het vijfde seizoen. Het is in Metro‘s televisierubriek Blik op de Buis niet de gewoonte om reeksen die terugkeren te bespreken, maar één verhaal uit editie 2025 greep deze kijker aan. En dat gaat vanavond ook gebeuren met diegenen die het half uurtje carnaval gaan zien.

Lamme Frans en Lex Uiting tijdens carnaval

Carnavalshart is een serie vol vrolijke noten, maar ook krijg je wat achtergrond mee over bijvoorbeeld de rol van de kerk en de verbinding tussen mensen in al die carnavalsplaatsen in Brabant en Limburg. 3FM-dj Rob Janssen wordt dit jaar bijvoorbeeld gevolgd, die tijdens carnaval plotseling Lamme Frans heet en (regionale) hits scoorde met Wakker met een biertje en Handjes handjes bloemetjesgordijn.

Wie een nog veel grotere carnavalshit scoorde, is tv-man Lex Uiting. Hij was de hoofdpersoon in de documentaire Nao ‘t Zuuje, waarin hij werd gevolgd als Prins Carnaval van Venlo. Zijn docu-titelsong heeft inmiddels een vaste plek in de Top 2000 veroverd. Momenteel trekt Uiting met het Metropole Orkest langs Limburgse theaters en je hoeft vast niet lang na te denken over de vraag wat het hoogtepunt van de avond is.

🤡 Carnaval 2025 Carnaval wordt dit jaar gevierd van zaterdag 1 maart tot en met dinsdag 4 maart. Het feestgevoel begint al op ‘de 11e van de 11e’ (11 is het gekkengetal), want op 11 november wordt Prins Carnaval aan het volk gepresenteerd. Tijdens de feestdagen zelf regeert deze Prins ‘de stad’. De burgemeester neemt dan een figuurlijk stapje terug en overhandigt zijn tijdelijke opvolger daarvoor een sleutel. Carnaval 2026 wordt gevierd van 14 tot en met 17 februari. Na alle uitspattingen beginnen traditiegetrouw veertig rustiger dagen, de Vastentijd.

Na niet te bevatten leed toch nog Prins Carnaval

Maar hoe vrolijk ook dat carnavalsfeest, verhalen met een traan zijn er net zozeer. Voor Arian en Marieke de Groot uit Beek en Donk zelfs heel veel tranen. Arian zou in 2018 als Prins Carnaval worden gepresenteerd, maar vijf dagen voor het zover was, moest hij met zijn vrouw hun zoontje Daan (11) begraven. Indrukwekkend in de Carnavalshart-uitzending van vandaag is het beeld van die begrafenis, waarbij de kist van de aan kanker overleden Daan wordt voortgetrokken door broertje Teun op z’n skelter. Tijdens de afscheidsdienst maakte Arian bekend dat hij geen Prins meer kon zijn.

Tot overmaat van ramp overleed drie jaar later Teun, ook aan kanker. Het is bewonderenswaardig om te zien hoe de vader en moeder de draad hebben opgepakt en wel zo, dat Arian dit jaar tóch Prins Carnaval van Beek en Donk wil zijn. Marieke is zijn prinses. De eerste speech op 11 november 2024 zorgde voor een muisstille zaal. Zo’n stel als deze prins en zijn prinses gun je natuurlijk een prachtig carnaval 2025.

Bijzondere viering met de Duitsers

Behalve dit indrukwekkende verhaal biedt Carnavalshart nog een keur aan diverse onderwerpen. We gaan Emile Roemer zien bijvoorbeeld. Hoe viert deze voormalige SP-voorman als gouverneur van Limburg carnaval? Bijzonder is ook de geschiedenis van carnavalsvereniging De Marotte in Sittard. Na de Tweede Wereldoorlog, in 1949, trok De Marotte al naar het Duitse Keulen om daar gezamenlijk carnaval te vieren. Dat was nogal bijzonder en gedurfd in die tijd. Nu, 75 jaar later, zijn de Duitsers eregast op een groot feest in Sittard.

We tippen tot slot de lichtjesoptocht in het Brabantse Standaarbuiten. De beelden van het evenement dat jaarlijks meer dan 20.000 toeschouwers trekt, zijn kleurrijk en prachtig. Wat een spektakel met honderdduizenden lampjes op praalwagens is dat zeg. Wie het met eigen ogen wil aanschouwen: zaterdag om 19.30 uur gaan de karren van start.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Carnavalshart is vanaf vandaag (24 februari) tot en met vrijdag om 18.30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 2. Terugkijken, ook seizoen 2 tot en met 4, kan via NPO Start.

