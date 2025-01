Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VI-kijkers storen zich aan houding Wilfred Genee richting Mona Keijzer: ‘Laat haar op z’n minst uitpraten’

Woonminister Mona Keijzer schoof gisteravond aan bij Vandaag Inside om onder meer te praten over stikstof en de woningcrisis. Kijkers stoorden zich vooral aan de houding die presentator Wilfred Genee tegen haar aannam.

Mona Keijzer (BBB) heeft als woonminister ambitieuze plannen en is zelf overtuigd het woonprobleem in Nederland aan te pakken. Gisteravond zat ze aan tafel bij de mannen van VI en sprak daar onder meer over stikstof, Natura 2000-gebieden, de landbouwsector en de woningcrisis.

Wilfred Genee niet overtuigd van plannen Mona Keijzer

Keijzer stelt dat de boel een keer opgelost moet worden. Ook René van der Gijp beaamt dat er wel heel veel gepraat wordt in de politiek. Maar Wilfred Genee is niet helemaal overtuigd van de oplossingen van Keijzer. „Maar Mona, je zegt ‘we gaan uitzoeken hoe we het kunnen oplossen’, maar dat heeft het vorige kabinet ook gedaan. Toen hebben jullie die plannen gewoon van tafel geschoven en zijn jullie weer opnieuw begonnen. Dat is toch niet handig?”

De woonminister legt onder meer uit dat niet alleen de boeren verantwoordelijk zijn voor de stikstofproblemen. Daarnaast is volgens haar het gedwongen uitkopen van boeren, waar veel tumult om is, niet altijd nodig. „Dat kost ons hier met z’n allen ongelofelijk veel geld. Naar mijn overtuiging is dat niet nodig.” Volgens Keijzer kunnen boeren namelijk ook ander werk gaan doen of verplaatsen.

‘Al dat gelul van die politici’

„Je klinkt heel hoopvol. Is er toekomst voor de BBB in het kabinet?”, vraagt Genee, wat volgens Keijzer zeker aan de orde is. Maar Genee gaat nog even door: „Mona je hebt helemaal gelijk en ik snap ook dat je dit een beetje ingestudeerd hebt in de auto hier naartoe en dat je dit goed wilt brengen. Maar ik kan me voorstellen dat mensen thuis denken: ‘Al dat gelul van die politici, ik kan er niet zoveel mee’. Kun je je dat voorstellen?”

Waarna Van der Gijp dat beaamt. „Dit horen we al jaren. Ga dat oplossen. En dan roept Rob Jetten (D66) weer ergens dat de helft van de veestapel wegmoet. Als dat dan moet… ik weet het niet.” Waarna snel Keijzer inhaakt: „Ik weet het wel en volgens mij is dat niet nodig.”

Wilfred Genee stelt ultimatums richting woonminister

Genee: „Even weer voor de mensen thuis: er zullen boeren uitgekocht moeten worden? Ja of nee?” Keijzer reageert met dat het jammer is dat juist „de grote Wilfred Genee in dat D66-frame” stapt. „Ik vraag het aan je”, aldus Genee. „Het is niet nodig”, antwoordt Keijzer. „Niet nodig! Zetten we erbij, hebben we dat geregeld en gebeurt het dus niet.”

Daarna stelt Genee nog een ultimatum: „Stikstofprobleem over vijf jaar opgelost?” Keijzer wil antwoord geven: „Ik denk dat dat….” Waarna Genee snel concludeert: „Oh! Binnen vijf jaar opgelost. We proberen even zaken te doen hier, dan zitten we daar niet de hele avond over te lullen.” Al noemt Genee ook op dat dat volgens hem volstrekt onmogelijk is om waar te maken.

Woningcrisis

Ook Johan Derksen valt op dat het toontje van Genee ‘irritant’ is. Overigens blijken Keijzer en Derksen tijdens de uitzending veelal op één lijn te zitten.

Terwijl Keijzer haar stikstof-verhaal verdedigt, met voorbeelden uit Duitsland waar „doorgeslagen wetgeving de economie naar de afgrond brengt”, concludeert Genee dat het pleidooi van Keijzer op een spreekbeurt begint te lijken.

Dan komt de woningcrisis ter sprake. Keijzer maakt hard dat 30 procent van de woningbouw bestaat uit sociale huurwoningen en tweederde uit betaalbare huur- en koopwoningen . „Maar in welk jaar ga je 100.000 huizen bouwen?”, vraagt Genee. „2027!”, zegt Keijzer zelfverzekerd.

Wilfred Genee zucht om pleidooi Mona Keijzer

Daarnaast wil Keijzer familie- of mantelzorgwoningen in een achtertuin toelaten, de inkomensnorm aanpassen, het verblijven op vakantieparken toestaan en woningdelen of splitsen vergemakkelijken.

Genee slaat diepe zuchten, onderbreekt haar en zegt: „Mona je bent echt een leuk mens, maar je bent nu een beetje de politicus.” Dan verheft Keijzer ietwat haar stem. „Nee! Nee! Ik ben gewoon dingen aan het doen.”

VI-kijkers storen zich aan houding Genee

Als later in de uitzending de VI-heren zich gedragen zoals de VI-heren dat kunnen doen, onder meer als zij het vrouwenvoetbal onderuit halen, zegt Keijzer: „Pfff, dit is wel echt mannen-tv. Ik zit aan de keukentafel.” Keijzer heeft namelijk vijf zonen en is dat soort gesprekken wel gewend.

Vandaag Inside-kijkers konden de nuchtere houding van Keijzer wel waarderen, maar hen viel ook de houding van Genee op. Volgens het kijkerspubliek, blijkt op sociale media, had Genee in zijn vragen en reacties richting de woonminister wel iets kunnen matigen.

Je kijkt Vandaag Inside terug via KIJK.

