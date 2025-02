Deel dit artikel: Share App Mail Pin

F*ckulteit serie over grensoverschrijdend gedrag: #Metoo of… Metoedeloe?

We konden er op wachten: een tv-serie over grensoverschrijdend gedrag. Videoland heeft vanaf vandaag ‘een exclusieve’, van eigen bodem. F*ckulteit speelt zich af in de wereld van de advocatuur met een zakkenwasser eerste klas (Fedja van Huêt). Of is hij misschien toch ook wel de dupe van de situatie?

We voorspellen: mensen die F*ckulteit dit weekend beginnen te kijken, bingen de zes afleveringen waarschijnlijk achter elkaar weg. De Metro-kijker van tv-rubriek Blik op de Buis is in ieder geval al aardig op stoom met dit werk van regisseur Simone van Dusseldorp. En wat is hoofdrolspeelster Julia Akkermans ontzettend goed.

Macht en grensoverschrijdend gedrag

Misschien lijkt het wat voorspelbaar na al het nieuws over grensoverschrijdend gedrag van de afgelopen jaren. Een krant komt met een verhaal met anonieme bronnen en een machtig type krijgt de volle laag. Maar er zijn ook twijfels: was er wel manipulatie in het spel? Heeft het slachtoffer er niet een beetje zelf om gevraagd?

Voorspelbaar is F*ckulteit niet, wees gerust. Die titel is trouwens best slecht, maar ondertussen blijft ie door dat sterretje hangen en wordt hij vanzelf goed. Maar veel belangrijker: het verhaal en het goede spel van een aardige topcast met naast Fedja van Huêt (Soof, De Veroordeling) en Julia Akkermans onder meer Stephanie van Eer, Hajo Bruins, Roeland Fernhout, Beau Schneider, Mingus Dagelet, Nazmiye Oral en Anniek Pheifer.

Grensoverschrijdend gedrag-balletje gaat rollen

Akkermans is Anouk, een advocate op de Amsterdamse Zuidas die net partner wordt en een glanzende carrière voor zich heeft. Haar voormalige hoogleraar en ex-minnaar Patrick Hartman (Van Huêt), een glibber tot en met, duikt echter weer op in haar advocatenleven. Op kantoor probeert Hartman het nu bij Anouks stagiaire (Stephanie van Eer) en die brengt het grensoverschrijdend gedrag-balletje aan het rollen. Journalist Max maakt een onthullend artikel over grensoverschrijdend gedrag aan de rechtenfaculteit waar Hartman zijn slurfje niet binnenboord kon houden.

Maar ja, was dat trompetterende slurfje in de tijd van studente Anouk niet ‘gewoon’ geoorloofd? Ja, er was een leeftijdsverschil, maar niet illegaal. Anouk vraagt het zichzelf ook af en krijgt het verwijt ‘zichzelf omhoog te hebben geneukt’ (met een 9 voor haar scriptie als eindresultaat). Ze zegt ook: „Ik was er toch zelf bij?”

Hartman weet dat hij soms als een idioot gedraagt. Maar dat hij universitair hoofddocent is en was: „Daar voel je niets van, hahaha.” Meneer grensoverschrijdend gedrag zegt bovendien: „Je moest eens weten wat ik af en toe geappt en gemaild krijg van die meiden. Ik ben ook maar een mens.” Op tv klinkt bij RTL Boulevard ondertussen dat het land aan Metoo-moeheid begint te lijden. Uiteraard voorzien van een woordgrap in een balkje onderin beeld. Best tekenend voor F*ckulteit: #Metoo of Metoedeloe?

Topprestatie Julia Akkermans in F*ckulteit

F*ckulteit wordt vervolgens een ‘lekkere’ achtbaan over twijfels, ongemakkelijke herinneringen, manipulatie, het opstaan tegen machtige mannen en… echte liefde of je reinste misleiding? Julia Akkermans is daarbij in topvorm. Zij is geen actrice die we te pas en te onpas op onze beeldbuis of op het filmdoek zien, maar wat ze doet is meestal raak. Metro sprak de Amsterdamse al eens over de film Pink Moon, waarin zij de dochter speelde van een vader die uit het leven ging stappen. Dat was ook indrukwekkend. Het personage van Fedja van Huêt is misschien een tikkeltje overdreven, maar de acteur weet er wel raad mee.

Vooruitlopend op aflevering drie wordt gewaarschuwd voor schokkende beelden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dan weet je even wat je te wachten staat. Maar verder: bingen maar…

Aantal blikken uit 5: 4

F*ckulteit kun je nu in z’n geheel streamen op Videoland.

