Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Elixer: over macht, leven en dood en het grote geld van Big Pharma (daar gaan mensen iets van vinden)

Als je plots de leiding krijgt over een Big Pharma-bedrijf en wordt ondergedompeld in de farmaceutische markt, wat doe je dan met een duivels dilemma? In de nieuwe tv-serie Elixer krijgt actrice Hanna Verboom als Isabelle dat dilemma voor de kiezen. Volgt zij haar eigen geweten, of kiest zij voor de belangen van haar invloedrijke familie (lees: graaien naar het grote geld)?

Metro bekeek voor televisierubriek Blik op de Buis alvast de eerste twee afleveringen van Elixer, de gezamenlijke BNNVARA/NTR-productie die vanaf vanavond de nieuwe grote serie op NPO 1 moet zijn. We voorspellen: hier gaan mensen ‘iets van vinden’. Zodra de termen farmaceutische industrie of Big Pharma tegenwoordig vallen, staan velen op hun achterste benen (wat niet in de laatste plaats te maken heeft met de polarisatie rond coronavaccinaties). In het algemeen, wat de Big Pharma-complottheorie wordt genoemd, denken veel mensen dat de grote ‘pillenbedrijven’ het eigenbelang belangrijker vinden dan het algemene (gezondheids)belang.

Interessant, Big Pharma op de buis

En daar gaat Elixer nou net over. Interessant om te zien dus, hoe dat op tv wordt neergezet. Onder de categorie leuk valt daarbij de hoofdrolspeelster op, Hanna Verboom. Zij nam een jarenlange break (zie kader), maar is terug op ons scherm. Verboom speelt Isabelle Rombauts. Totaal onverwacht wordt zij benoemd tot CEO van het Vlaamse familiebedrijf Rombauts Pharma, een belangrijke speler op die genoemde internationale farmaceutische markt. Eenvoudiger gezegd: een pillenfirma.

Vader en zoon Derwig in Elixer

Isabelle stuit in Elixer (dat is een geneeskrachtig farmaceutisch drankje en in vroeger eeuwen al een toverdrank) op ernstig wanbeleid van haar vader en broer (Wim Opbrouck en Jacob Derwig). Bijzonder is dat Isabelles zoon Art gespeeld wordt door Jacob Derwigs zoon Roman. De puinzooi binnen het Big Pharma-bedrijf zorgt uiteraard voor dat hierboven aangekaarte dilemma.

👇 Hanna Verboom lang weggeweest Hanna Verboom (41) keert als actrice terug na een break van maar liefst vijf jaar. In die periode hield zij zich onder meer bezig met Cinetree, haar film- en documentaireplatform. In 2023 bood Hanna Verboom daarop een week lang gratis films over het klimaat aan. Als actrice was zij eerder onder meer te zien in de tv-series Feuten en De co-assistent en in de films Feuten: Het Feestje, Finn, Quiz en Achtste-groepers huilen niet. In talkshow Humberto vertelde Verboom tijdens haar acteerpauze op een indrukwekkende manier over haar leven met een bipolaire stoornis.

Via ratelend wapen naar Big Pharma

Elixer begint nogal heftig. Iets met een jochie met een ratelend automatisch wapen in een Vlaamse school, waarover je als kijker verder voorlopig niets komt te weten. Dat intrigeert natuurlijk meteen. Een paar seconden later zijn ‘we’ in de Verenigde Staten, als Isabelle een volle zaal moet toespreken over de energietransitie en ze door actievoerders wordt uitgescholden voor kapitalistisch zwijn. Ze geeft de Extinction Rebellion-achtige types overigens gelijk.

Waar je dan qua tijd in Elixer beland bent, weet je als kijker ook al niet. Maar het is een spannende opmaat naar dat verhaal over Big Pharma. Het farmaceutische bedrijf verkeert, als Isabelle in beeld komt, door allerlei meningen en gedoe met de overheid in zwaar weer. Maar met name pa Rombauts heeft daar z’n relativerende gedachten over: „Ach, als China de deur wat verder openzet, dan hebben we in Beijing al een grotere afzetmarkt dan heel Nederland en België bij elkaar.”

Elixer maken duurde zes jaar

Het is voor de NPO, producenten en acteurs te hopen dat Elixer een succes wordt. Het is namelijk al zes jaar geleden dat regisseur Dana Nechustan (Hollands Hoop, Dunya & Desie) en scenarioschrijver Maaik Krijgsman (Mijn vader is een vliegtuig) aan hun klus begonnen. Die hele coronavaccin-discussie bestond nog niet eens, al is de pandemie wel in het uiteindelijke script terechtgekomen. Nechustan wilde echter toen al heel graag een dramaserie over Big Pharma maken. „Iedereen krijgt ermee te maken en het heeft alles in zich. Het gaat om leven en dood, maar ook over de macht van de markt en het grote geld. Over misstanden en misdaad in de bovenwereld.”

De jaren zijn gebruikt voor een goed verhaal, maar ook voor een mooie cast. Naast Hanna Verboom, Opbrouck en de familie Derwig, doen onder meer Walid Benmbarek (Mocro Maffia), Tina de Bruin, Peggy Vrijens (Woeste Grond), Teun Luijkx, Ferdi Stofmeel en – als behoorlijke engerd – Bart Bijnens mee.

Hanna Verboom sleept je Elixer in

Elixer greep deze Metro-kijker meteen en die heeft nog zes keer een minuut of 50 te gaan. Vader en broer Pillendraaier hebben niet meteen de sympathie-prijs te pakken, maar Hanna Verboom als Isabelle sleept je Elixer meteen in. Benieuwd naar waar het met haar heen gaat. Dat eigen geweten volgen, of toch graaien in het grote Big Pharma-geld? En waarom schoot dat tienerjochie nou toch een halve school aan flarden?

Aantal blikken uit 5: 4

Elixer is vanaf vandaag (5 maart) op woensdagen bij BNNVARA/NTR om 20.30 uur te zien op NPO 1. Serieliefhebbers die nooit kunnen stoppen met kijken, kunnen de acht afleveringen al streamen via NPO Start.

Ben je benieuwd naar meer (goed gelezen) afleveringen van Blik op de Buis? Lees dan:

Zes jongeren, toen tieners, stellen jarenlang onterecht te hebben vast gezeten voor wat in Nederland bekend werd als de beruchte Restaurantmoord.

Gilles de la Tourette is natuurlijk allesbehalve prettig. In Baylen Out Loud zie je hoe een jonge meid er echter het beste van probeert te maken.

Sinds het Oorlogsarchief in Nederland werd opensteld, is deze veel besproken. Wie heulde er met de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog en wie niet? Zou jij het van je voorouders willen weten?

We kunnen allemaal boos zijn op de overheid door een tekort aan huizen en verder niets doen, maar je kunt ook creatief bij woningnood zijn. Woonhop!g laat dat zien.

De plattelandsserie Woeste Grond is door meer dan een miljoen kijkers in de armen gesloten. Nog dit jaar volgt een tweede reeks.

Reacties