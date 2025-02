Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kinderen met een ouder in de gevangenis: pa in de cel, moeder lag in de kofferbak

We staan er misschien niet meteen bij stil, maar bij heel veel mensen die in de gevangenis belanden, blijven kinderen achter. Soms jarenlang. Die jongeren laat WNL vanaf vanavond zien in de verhalenreeks Brandmerk: Kind van een Gedetineerde. Hun levens zijn getekend door een keuze van paps of mams met grote gevolgen. Maar, zo klinkt ook: „Mijn moeder is wel goed gestraft.”

Zes woensdagen staat in Brandmerk: Kind van een Gedetineerde telkens een kind centraal waarvan de vader of moeder in de gevangenis belandde. Brandmerk staat overigens voor een nieuwe WNL-naam, waarbij we meer van deze onderwerpen mogen verwachten. Metro bekeek een deel alvast voor televisierubriek Blik op de Buis.

Moeder acht jaar in de gevangenis

Presentatrice Menen Seijkens volgt de kinderen die moesten leven met het idee van een ouder in de gevangenis. Vertel dat maar eens op school… Vanavond is dat de 20-jarige Beau, maar Seijkens heeft daarbij ook – een goede toevoeging – moeder Tamara voor haar camera. Tamara was medeplichting aan een moord in haar eigen huis (en dat van Beau). De moord, welke wordt in het midden gelaten, verscheen nog in Opsporing Verzocht. Het kostte de moeder van haar toen 10-jarige zoon acht jaar cel.

Andere kinderen met een ouder in de gevangenis en die we gaan zien, zijn onder meer Rachel en Sanneke. Rachel is de dochter van Dino Soerel, ‘de ongekroonde koning van de onderwereld’. Haar pa kreeg levenslang. Sanneke kreeg een nachtelijk telefoontje dat haar vader was opgepakt. Dit nadat haar moeder dood in de kofferbak van pa’s auto was aangetroffen. Het zijn verhalen waar velen zich waarschijnlijk weinig tot niets bij kunnen voorstellen.

Ondertussen zijn er veel van die verhalen. Elke dag hebben gemiddeld 25.000 kinderen een vader in de gevangenis zitten en 1500 jongeren een moeder.

Terug naar de gevangenis

Maar hoe dat allemaal is en gaat, dat gaan we in Kind van een Gedetineerde nu dus zien. Hoe vaak mag een kind papa of mama bezoeken eigenlijk? In Beau’s geval was dat eens per maand. Samen met zijn moeder en Menen Seijkens gaat hij terug naar de Penitentiaire Inrichting Nieuwersluis, dat uitgebreid aan bod kwam in een documentaire van Jessica Villerius. Dat hij er vaak geweest is, blijkt wel: de routine van het binnengaan doet hij alsof hij er nog wekelijks komt.

👇 Ingrid Coenradie In de laatste uitzending van Kind van een Gedetineerde spreekt Mensen Seijkens met Ingrid Coenradie (PVV). De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid gaat onder meer in op een onderzoek waaruit blijkt dat het onderhouden van goede ouder-kindrelaties, tijdens en na de detentie, recidivecijfers verlaagt. Coenradie kwam onlangs in het nieuws met een plan om gevangenen eerder vrij te laten. Zo wil zij drukte in gevangenissen opvangen. Zij kreeg de handen niet meteen op elkaar, vooral niet van haar eigen partijleider Geert Wilders.

Ook komen de werkzaamheden van Stichting Exodus Nederland en Expertisecentrum K I N D aan bod. Medewerkers begeleiden de kinderen zo goed mogelijk. Sommigen van hen zijn ervaringsdeskundige en hebben een vader of moeder in de gevangenis zelf meegemaakt. Een dame legt uit: „De kinderen moeten in elk geval opgelucht weer naar buiten gaan. Zo van: het gaat goed met papa of mama.”

Beau noemt de bezoekjes aan zijn moeder, die binnenkort drie jaar vrij is, nog steeds „een feestje”. Een begeleidster vertelt dat heel wat gedetineerde ouders nooit een kind op bezoek krijgen. Die laten aan hun kroost, vast uit schaamte, bijvoorbeeld vertellen dat zij in het buitenland werken.

Kun je in de cel wel moeder zijn?

Beau zat als jochie op z’n vrije woensdagmiddag te gamen op de bank toen vijftien, twintig man politie in kogelwerende vesten en gewapend het huis kwam binnenvallen. Hij werd naar zijn tante gebracht en woonde later bij zijn pa. Moeder Tamara zag hij in eerste instantie drie maanden lang niet. Die laatste zegt treffend: „Toen ik naar binnen ging, reed Beau als kind op een fietsje, nu heeft hij een auto.” Ook tekenend: zij miste de stap van haar zoon van basisschool naar middelbare school, maar óók de diploma-uitreiking toen Beau die alweer had afgerond. De openhartige zoon vindt overigens dat zijn moeder „goed is gestraft”. „Dat hoort ook.”

Op de vraag van Menen Seijkens of je vanuit de gevangenis eigelijk nog wel een moeder kunt zijn, moet Tamara ontkennend antwoorden. Beau richt zijn blik nu op de toekomst. Hij wil zich gaan inzetten voor Defensie: „De wereld een beetje mooier maken.”

Aantal blikken uit 5: 4

Brandmerk: Kind van een Gedetineerde is vanaf vandaag (woensdag 19 februari), wekelijks om 21.20 uur te zien bij WNL op NPO 3. De hele reeks van zes afleveringen is al te vinden op NPO Start.

Ben je benieuwd naar meer (goed gelezen) afleveringen van Blik op de Buis? Lees dan:

Zes jongeren, toen tieners, stellen jarenlang onterecht te hebben vast gezeten voor wat in Nederland bekend werd als de beruchte Restaurantmoord.

Gilles de la Tourette is natuurlijk allesbehalve prettig. In Baylen Out Loud zie je hoe een jonge meid er echter het beste van probeert te maken.

Sinds het Oorlogsarchief in Nederland werd opensteld, is deze veel besproken. Wie heulde er met de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog en wie niet? Zou jij het van je voorouders willen weten?

We kunnen allemaal boos zijn op de overheid door een tekort aan huizen en verder niets doen, maar je kunt ook creatief bij woningnood zijn. Woonhop!g laat dat zien.

De plattelandsserie Woeste Grond is door meer dan een miljoen kijkers in de armen gesloten. Nog dit jaar volgt een tweede reeks.

Reacties