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Kabinet wil helmplicht vanaf 2027: ook jonge kinderen in elektrische bakfiets moeten eraan geloven

Ook jonge kinderen die bij hun ouders in een elektrische bakfiets zitten, moeten vanaf 1 september 2027 mogelijk een helm dragen. Het kabinet wil een helmplicht voor minderjarigen op elektrische fietsen invoeren, maar de Fietsersbond is kritisch.

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De helmplicht voor mensen op een elektrische fiets is een verhaal dat al lange tijd loopt. Al in 2020 werd geopperd om fietsers een helm te verplichten, maar in de loop der jaren komt het er telkens niet van. Nu lijkt het dan toch echt zo ver.

Het voorstel over de helmplicht voor jongeren tot 18 jaar op elektrische fietsen, waaronder fatbikes, is door de ministerraad namelijk naar het parlement gestuurd. Wel moet het dan nog goedkeuring krijgen van de Tweede en Eerste Kamer.

Helmplicht vanaf 1 september 2027: ook voor passagiers onder de 18

De leeftijdsgebonden helmplicht geldt voor zowel bestuurders als passagiers van een elektrische fiets. Dat betekent dat ook bijvoorbeeld kinderen achterop een e-bike een helm op moeten, en ook in reguliere elektrische bakfietsen. Ook jongeren op een fatbike, en de persoon die mogelijk achterop meerijdt, moeten een helm gaan dragen.

De helmplicht moet volgens de overheid volgend schooljaar ingaan. “Dus per 1 september 2027. De helmplicht geldt voor elektrische fietsen en lichte elektrische voertuigen, zoals fatbikes, elektrische bakfietsen, e-steps en de Segway. De hoogte van de boete voor overtreders staat nog niet vast.”

Fietsersbond vreest dat ouders door helmplicht vaker de auto nemen

Niet iedereen is blij met de komst van een helmplicht. De Fietsersbond laat zich bijvoorbeeld kritisch uit. “Wij zijn niet tegen het dragen van een fietshelm, maar het moet een vrije keuze zijn en blijven”, schrijft de bond in een bericht. “Het dragen van een helm is het sluitstuk in de aanpak van verkeersonveiligheid voor fietsers en het voorkomt geen ongevallen. Een fietshelm kan een deel van de dodelijke slachtoffers en hersenletsel voorkomen.”

Volgens de bond is er meer onderzoek nodig naar de effectiviteit van helmen, toegepast op de Nederlandse situatie. Bovendien verwacht de organisatie dat mensen door de komst van een helmplicht vaker de auto pakken in plaats van de fiets.

Helmplicht raakt ook bakfietsen, terwijl kabinet fatbikes wil aanpakken

De Fietsersbond zegt tegen RTL dat de helmplicht vooral een antwoord is op het ‘fatbikeprobleem‘. De overheid zegt op korte termijn juist met een uitwerking te komen voor de Aanpak Fatbikes. Dat plan werd initieel in april van dit jaar gepresenteerd. Zo moet er een minimumleeftijd voor fatbikes komen, en wordt er ook gekeken of er een wettelijke basis is voor fatbikevrije zones.

De uitwerking van dit plan moet er op ‘korte termijn’ komen, en moet naar verwachting van de overheid ‘ook een bijdrage leveren aan meer veiligheid voor jonge fatbikers’.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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