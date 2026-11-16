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Wegenbelasting stijgt volgend jaar flink, in deze provincies betaal je het meest

Automobilisten moeten volgend jaar opnieuw dieper in de buidel duiken. De wegenbelasting gaat in heel Nederland omhoog, maar hoeveel je straks betaalt, hangt sterk af van waar je woont. Voor precies dezelfde benzineauto betaal je in Zuid-Holland volgend jaar maar liefst 80 euro meer dan in Noord-Holland. En voor miljoenen automobilisten blijft het niet bij de landelijke belastingverhoging.

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Dat blijkt uit berekeningen van autoverkoopplatform AutoZoWeg.nl, dat de nieuwe tarieven van alle twaalf provincies onder de loep nam. Acht provincies verhogen per 1 januari hun provinciale opslag op de wegenbelasting. Daardoor krijgen zo’n 7,3 miljoen personenauto’s, ruim driekwart van het Nederlandse wagenpark, te maken met een extra verhoging.

Wegenbelasting stijgt in 2027 voor iedereen

Ook automobilisten die in een provincie wonen waar de tarieven gelijk blijven, ontkomen niet aan een hogere rekening. Het Rijk verhoogt de wegenbelasting volgend jaar namelijk met 2,6 procent. Voor een benzineauto met een gewicht tussen de 1.351 en 1.450 kilo betekent dat ongeveer 20 euro extra per jaar. Maar in acht provincies komt daar nog een verhoging bovenop.

Vooral automobilisten in Gelderland en Limburg zijn de klos. Daar stijgt de jaarlijkse wegenbelasting voor deze auto met 32 euro. In Zuid-Holland, Friesland, Noord-Brabant, Utrecht en Overijssel gaat het om 28 euro extra, terwijl automobilisten in Flevoland 24 euro meer kwijt zijn. Alleen in Noord-Holland, Groningen, Drenthe en Zeeland blijft het bij de landelijke verhoging van ongeveer 20 euro.

Dat verschil komt door de zogenoemde opcenten, een provinciale opslag op de motorrijtuigenbelasting. Provincies mogen zelf bepalen hoe hoog die opslag is, waardoor de kosten voor dezelfde auto per woonplaats flink uiteenlopen.

In deze provincie betaal je de meeste wegenbelasting

Zuid-Holland blijft in 2027 de duurste provincie voor automobilisten. Wie daar een benzineauto rijdt met een gewicht tussen de 1.351 en 1.450 kilo, betaalt volgend jaar ongeveer 896 euro aan wegenbelasting. In Noord-Holland kost precies dezelfde auto slechts 816 euro per jaar. Dat is een verschil van 80 euro, terwijl de auto en het gewicht identiek zijn.

Ook in Gelderland betalen automobilisten relatief veel, namelijk 880 euro per jaar. Groningen volgt met 860 euro en Friesland met 856 euro. Aan de andere kant van het lijstje staan Noord-Holland, Zeeland en Overijssel, waar de jaarlijkse rekening respectievelijk 816, 824 en 824 euro bedraagt.

Gemiddeld stijgt de wegenbelasting voor deze benzineauto in Nederland van ongeveer 825 euro dit jaar naar 852 euro in 2027. Dieselrijders zijn nog een stuk duurder uit. Voor een dieselauto in dezelfde gewichtsklasse loopt de jaarlijkse belasting uiteen van 1.716 euro in Noord-Holland tot 1.800 euro in Zuid-Holland.

Pogingen om hogere wegenbelasting te voorkomen mislukken

De belastingverhogingen konden niet overal op steun rekenen. In zes provincies probeerden Statenleden de plannen tegen te houden of de tarieven zelfs te verlagen. Geen van die voorstellen kreeg uiteindelijk voldoende stemmen. In Friesland stemden bijvoorbeeld 33 van de 43 Statenleden tegen een voorstel om de provinciale opslag te bevriezen.

Ook in Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Zuid-Holland haalden voorstellen om de verhoging tegen te houden het niet. In Groningen werd een motie om de wegenbelasting te verlagen eveneens verworpen. Daarmee staan de provinciale tarieven voor volgend jaar vast.

Opvallend is dat de verschillen tussen provincies de afgelopen tien jaar behoorlijk zijn gegroeid. In Friesland ligt de provinciale opslag in 2027 maar liefst 37 procent hoger dan in 2016. In Utrecht bedraagt die stijging 22 procent, in Noord-Holland 21 procent en in Limburg 18 procent. Drenthe vormt een uitzondering: daar is het tarief sinds 2016 helemaal niet veranderd.

’Dezelfde auto, dezelfde weg, toch 80 euro verschil’

Volgens Kadir Colak, medeoprichter van AutoZoWeg.nl, realiseren veel automobilisten zich nauwelijks hoeveel invloed hun woonplaats heeft op de wegenbelasting. “Dezelfde auto, dezelfde weg, en toch 80 euro verschil omdat er een provinciegrens tussen ligt”, zegt hij.

Ook de jaarlijkse verhoging komt volgens Colak voor veel mensen als een verrassing. “Het Rijk verhoogt voor iedereen, maar de provincie bepaalt of er 20 of 32 euro bij komt. Bijna niemand weet wat zijn eigen provincie rekent, tot het bedrag in januari wordt afgeschreven.”

De bedragen voor 2027 zijn berekend op basis van de vastgestelde provinciale tarieven en de landelijke belastingverhoging van 2,6 procent. De Belastingdienst maakt de definitieve tarieven in december bekend.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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