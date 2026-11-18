Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Oproep: heb jij een bijzondere reden om naar Londen te gaan? Zo maak je kans op een gratis treinreis

De knusse decembermaand staat weer voor de deur. Misschien wil jij ontzettend graag een dierbare weer zien, heb je een bijzondere herinnering aan Londen of is er een andere speciale reden waarom een trip naar de Engelse hoofdstad bovenaan jouw lijstje staat.

Voor Eurostar zoeken we bijzondere verhalen die raken, verrassen of inspireren. Waarom betekent een reis naar Londen voor jou veel? Wie wil je er graag ontmoeten of meenemen en wat ga je er doen? We zoeken mensen die bereid zijn om hun verhaal te delen op camera. De video is uiteindelijk te zien op het social media kanaal van een Nederlandse influencer.

Zo reageer je

Als dank voor jouw deelname krijg je een retourreis Amsterdam-Londen cadeau! De trein vertrekt op 4 december om 10.40 uur vanaf Amsterdam Centraal. Tijdens de heenrit vinden de video-opnames plaats. De datum van de terugreis mag je zelf kiezen. Meedoen? Mail een korte motivatie naar [email protected] en vertel waarom jij graag je koffers pakt voor deze citytrip.