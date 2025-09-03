Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steden willen eigen regels tegen overlast fatbikes en e-steps

Fatbikes, e-steps en zware bakfietsen maken de fietspaden in grote steden steeds voller én gevaarlijker. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven trekken daarom aan de bel.

Zij willen meer vrijheid om zelf in te grijpen, bijvoorbeeld door elektrische vrachtfietsen naar de rijbaan te verplaatsen of de populaire fatbikes en steps op bepaalde plekken te verbieden.

Brief naar Den Haag

De vijf steden stuurden hun oproep in een gezamenlijke brief naar de Tweede Kamer, vlak voor een debat over verkeersveiligheid. Ze wijzen op het toenemende aantal ongelukken op fietspaden, veroorzaakt door grote snelheidsverschillen tussen gewone fietsers en snelle elektrische voertuigen. Vooral jongeren blijken kwetsbaar: het aantal slachtoffers van 12 tot 18 jaar met letsel na een ongeluk met een e-bike is de afgelopen jaren fors gestegen.

Jaarlijks overlijden in Nederland zo’n 700 mensen in het verkeer en raken 8000 mensen ernstig gewond. Vooral fietsers en voetgangers behoren tot de risicogroepen. Volgens de steden is de stijging van het aantal slachtoffers onacceptabel, zeker nu de drukte op de weg verder toeneemt door nieuwe soorten voertuigen.

Metro streef eerder over de boeteregen voor bestuurders van fatbikes. Vaak reden ze te hard of op opgevoerde fatbikes.

Meer ruimte voor lokaal beleid

De gemeenten willen de mogelijkheid om lokaal strengere regels op te leggen. Zo zouden grote bakfietsen en elektrische vrachtfietsen beter op de rijbaan passen dan op smalle fietspaden. Ook pleiten de steden voor meer controle op nieuwe voertuigen, zodat niet zomaar alles met een accu de weg op mag.

Minister Robert Tieman (Infrastructuur) liet weten een helmplicht te willen invoeren voor jongeren onder de achttien die op een fatbike of e-bike rijden, dat schreef Metro al eerder. Het aantal ernstige ongelukken in deze groep is de afgelopen jaren explosief gestegen. De steden zijn blij met deze stap, maar benadrukken dat er meer nodig is.

Minder fatbikes, veilige straten

Daarnaast wijzen de gemeenten op het belang van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. Volgens berekeningen kan dat dertien doden en honderden zwaargewonden per jaar schelen.

Met strengere regels hopen de steden het fietspad weer terug te geven aan wat het ooit was: een veilige plek voor iedereen die gewoon wil fietsen.

Reacties