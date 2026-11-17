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Filmjournalist Telegraaf vindt nieuwe James Bond geen goede keuze: ‘Je zit nu te kijken naar die gozer van Twilight’

De Britse acteur Robert Pattinson is de opvolger van Daniel Craig als James Bond, werd gisteren wereldkundig gemaakt. Daar vinden velen iets van, zo ook filmjournalist Rick de Graaff van De Telegraaf. Hij ontving het nieuws niet juichend.

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In de entertainmentwereld is het nogal een ding: wie wordt de volgende James Bond? Robert Pattinson dus. Volgens bronnen hoorde hij het nieuws zelf afgelopen zondag pas. De 40-jarige acteur is de zevende man die in de huid van James Bond kruipt. Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan en Daniel Craig gingen Pattinson als ‘007’ voor. Samen zorgden zij voor talloze memorabele filmmomenten, met als voorlopig laatste Bond-film No Time to Die uit 2021.

Robert Pattinson: ‘Goede acteur, knappe jongen om te zien’

Pattinson werd bekend dankzij zijn bijrol als Cedric Diggory in Harry Potter and the Goblet of Fire uit 2005. Drie jaar later brak hij internationaal als tieneridool door dankzij de eerste Twilight-film. Ook speelde hij Batman en was Pattinson deze zomer te zien in The Odyssey. Maar is hij ook een goede James Bond?

Filmjournalist Rick de Graaff: “Ik denk dat de keuze op hem is gevallen doordat hij een beetje de leeftijd heeft die ze zochten. Hij moest niet te oud zijn in ieder geval; een beetje jong was gewenst. Hij heeft een Britse achtergrond en dat is heel belangrijk. En hij heeft heel veel ervaring in de filmindustrie. Hij heeft veel gespeeld, is echt een goede acteur en een knappe jongen om te zien. Ik denk dat hij veel vinkjes heeft bij degenen die de studio’s runnen bij Amazon.”

🍿 Leden Brits koningshuis fan van James Bond Het nieuws dat Robert Pattinson de rol van geheim agent James Bond gaat spelen, heeft ook koning Charles bereikt. “Welkom bij de geheime dienst van Zijne Majesteit, meneer Bond”, schreef het Britse hof gisteren op Instagram. De Britse koninklijke familie toonde eerder interesse in de Bond-films. In 2021 waren Charles en Camilla samen met William en Catherine bij de première van No Time to Die. In 2012 was toenmalig koningin Elizabeth met Bond-acteur Daniel Craig te zien in een video voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen.

‘Pattinson geen goede keuze als James Bond’

Dat klinkt allemaal prachtig en hoopvol, maar toch vindt Telegraaf-man De Graaff Robert Pattinson als James Bond geen goede keuze. “Omdat het al zo’n gevestigde naam is. Ik vind het leuk als James Bond een beetje een onbeschreven blad is nog, iemand die we nog niet groots kennen. Daniel Craig kwam natuurlijk uit het niets. Hij had wel wat leuke dingen gedaan, maar bij een breed publiek was hij op dat moment onbekend. Robert Pattinson is gewoon al lang en breed doorgebroken. Door Twilight, door Batman, door zoveel rollen.”

“Groter dan Robert Pattinson kun je eigenlijk niet zijn en dan komt daar ook nog eens James Bond bovenop”, gaat De Graaff verder. “Ik had liever iemand gehad die misschien iets jonger is, maar ook minder ervaren. Iemand die ze hadden kunnen kneden en die we met z’n allen konden omarmen als James Bond. Je zit nu toch te kijken naar die gozer van Twilight. Dat is toch een beetje gek.”

Het is nog niet bekendgemaakt wanneer de nieuwe Bond-film uitkomt.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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