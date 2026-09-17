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Onderzoek: 93 procent Nederlanders vindt zichzelf veiliger fietsen dan andere fietsers

Maar liefst 93 procent van de Nederlanders vindt zichzelf veiliger fietsen dan anderen. Uit onderzoek van Panelwizard in opdracht van Univé blijkt dat we vooral ándere fietsers als risico zien, nu het Nederlandse fietspad steeds drukker en diverser wordt.

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Op het fietspad vind je inmiddels niet alleen meer de standaard opoefiets of het ANWB-stel, maar steeds vaker fatbikes, bakfietsen, e-bikes of zelfs elektrische bakfietsen. Volgens Univé wordt het daarom des te belangrijker dat fietsers aandacht hebben voor veiligheid.

In de video boven dit artikel zie je een item van De Telegraaf over een maximumsnelheid voor fietsers in Amsterdam: 20 kilometer per uur.

93 procent van de Nederlanders vindt zichzelf veiliger dan andere fietsers

Ruim twee derde van de Nederlanders fietst minimaal één keer per week. Maar veel Nederlanders ergeren zich aan het gedrag van andere fietsers en beoordelen hun eigen gedrag juist als heel positief. „Veel Nederlanders ervaren het fietspad als onveiliger, maar vinden dat dat niet aan hun eigen fietsgedrag ligt”, zegt Rianne Ubels, propositiemanager bij Coöperatie Univé. „Terwijl juist onze eigen keuzes verschil maken voor de veiligheid van onszelf én van mensen om ons heen.”

Negen op de tien Nederlanders ergert zich aan fietsers die verkeersregels negeren, maar toch vinden ze het minder erg als dat op de fiets gebeurt in plaats van in de auto. Het eigen gedrag is daarnaast niet altijd een bewuste keuze: een op de vijf Nederlanders geeft aan tijdens het fietsen geen bewuste afweging te maken of bepaalde verkeersregels worden nageleefd.

88 procent wantrouwt fietsers met oortjes, maar ziet bij zichzelf geen probleem

Het is in Nederland gewoon toegestaan om met oordoppen of een koptelefoon te fietsen, maar je moet wel blijven opletten. Eerder schreef Metro dat dat gevolgen kan hebben voor je verzekering als er een ongeluk gebeurt. 88 procent van de Nederlanders denkt wel dat fietsers met oortjes of een koptelefoon minder goed opletten in het verkeer. Maar als diezelfde mensen zélf oordoppen dragen tijdens het fietsen, geven ze aan net zo goed te kunnen opletten.

Bij oudere fietsers ligt dat genuanceerder. Hoe ouder de respondent, hoe groter het aandeel dat vindt onvoldoende aandacht voor het verkeer te hebben wanneer die met een koptelefoon of oortjes fietst.

Wel letten fietsers op elkaar: ruim vier op de vijf Nederlanders past het rijgedrag aan als ze iemand van 70 jaar of ouder tegenkomen. Tegelijkertijd vindt bijna twee op de drie Nederlanders dat andere fietsers onvoldoende rekening houden met oudere fietsers.

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Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur en houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

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