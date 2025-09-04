Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bakfietsen straks ook naar de rijbaan? Als het aan Veilig Verkeer Nederland ligt wel: ‘Te groot en breed voor fietspad’

Gisteren pleitten de vijf grootste steden van Nederland in een brief voor extra maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Eén van die maatregelen is om vrachtfietsen naar de rijbaan te verbannen. Als het aan Veilig Verkeer Nederland ligt, geldt dat straks ook voor de bakfiets. De verkeersorganisatie vindt het ‘levensgevaarlijk’ dat bakfietsen op fietspaden mogen rijden.

Er vinden steeds meer ongelukken plaats op fietspaden, veroorzaakt door grote snelheidsverschillen tussen gewone fietsers en snelle elektrische voertuigen. En dat baart Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven zorgen. De gemeentes trokken daarom gisteren in een brief aan de Tweede Kamer aan de bel. Zij willen meer vrijheid om zelf te kunnen ingrijpen, bijvoorbeeld door elektrische vrachtfietsen naar de rijbaan te verplaatsen of de populaire fatbikes en steps op bepaalde plekken te verbieden.

‘Levensgevaarlijk’

Veilig Verkeer Nederland kan zich hier geheel in vinden. Zij hopen dat de bakfiets binnenkort ook naar de rijbaan wordt verbannen. „Ik heb nooit begrepen dat die bakbeesten op het fietspad mogen. Ze zijn groot en breed, en loeizwaar. Bovendien rijden ze hard. En dan halen ze kinderen op kleine fietsen in die maar 7 kilometer per uur rijden. Die enorme verschillen in snelheid en omvang maakt het levensgevaarlijk”, zo waarschuwt woordvoer Willemijn Pomper op RTL Nieuws.

Bakfietsen naar rijbaan in 30 kilometerzones

Pomper kan zich voorstellen dat niet iedereen hierom staat te springen. „Ik snap dat ouders met kinderen in de bak hiervoor wat huiverig zouden zijn. Het is een lastig punt, maar het zou denk ik veiliger kunnen zijn. Kinderen mogen natuurlijk geen gevaar lopen. Het zou dus moeten in 30 kilometerzones.” Zij benadrukt dat het snelheidsverschil tussen langzaam rijdende auto’s en bakfietsen ook een stuk kleiner is dan het verschil tussen normale fietsen en bakfietsen.

„Ze zijn te breed en te snel voor het fietspad. Ze concurreren met mensen op een normale fiets, op een pad dat er eigenlijk te smal voor is, dat is extra gevaarlijk. Dat probleem heb je op de rijbaan niet. De brede fiets is voor automobilisten ook goed zichtbaar”, aldus Pomper.

