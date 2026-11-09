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Fietser rijdt door rood en botst met auto: waarom automobilist toch 50 procent moet vergoeden

Een fietser rijdt door rood en botst tegen je auto. Toch moet jouw autoverzekering mogelijk minstens de helft van zijn of haar schade vergoeden. Artikel 185 van de Wegenverkeerswet beschermt fietsers, ook wanneer ze zelf verkeersregels overtreden.

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Volgens Jorg van Rijn, expert in autoverzekeringen bij UnitedConsumers, is de persoon die betaalt niet altijd degene die de fout maakt. “Bij een aanrijding met een fietser kijkt de verzekeraar niet alleen naar wie de verkeersfout maakt”, zegt hij tegen persbureau ANP. “De wettelijke bescherming van fietsers speelt een belangrijke rol bij de vraag welk deel van de schade wordt vergoed.”

Waarom automobilisten minstens 50 procent van fietsschade kunnen moeten betalen

Fietsers zijn in Nederland extra beschermd door de wet. Volgens artikel 185 van de Wegenverkeerswet krijgt een fietser van 14 jaar of ouder bij een botsing met een auto in principe minstens 50 procent van de schade vergoed, ook als de fietser zelf een fout heeft gemaakt. Voorwaarde is wel dat er geen sprake is van overmacht aan de kant van de automobilist.

Bij kinderen onder de 14 jaar gaat die bescherming nog verder. Zij krijgen in beginsel hun volledige schade vergoed. Alleen in uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid, kan dat anders zijn. Een fietser die door rood rijdt of geen voorrang geeft, raakt die wettelijke bescherming dus meestal niet zomaar kwijt.

Fatbike of gewone fiets: wanneer geldt dezelfde bescherming?

Ook bij een ongeluk met een fatbike kan de automobilist aansprakelijk zijn. Een fatbike die aan de wettelijke eisen voor een gewone elektrische fiets voldoet, wordt namelijk als fiets beschouwd. De bestuurder heeft daardoor dezelfde bescherming als andere fietsers.

Bij een opgevoerde fatbike ligt dat mogelijk anders. Ook voor speedpedelecs gelden andere regels. Die worden wettelijk gezien als motorrijtuig en vallen daardoor niet onder dezelfde extra bescherming.

Raak je schadevrije jaren kwijt als een fietser de fout maakt?

Als de automobilist aansprakelijk is, betaalt de verplichte WA-verzekering de schade aan de fietser. Maar betekent dat ook dat je meer premie moet gaan betalen? Niet per se, legt Van Rijn uit. “Een schadevergoeding aan een fietser betekent dus niet automatisch dat je no-claimkorting verliest. Bij sommige verzekeraars kun je wel terugvallen in schadevrije jaren, ook als jou niets kan worden verweten. Hoe dit wordt afgehandeld, hangt af van de verzekeraar.” Het is daarom verstandig om de polisvoorwaarden van je autoverzekering goed te bekijken.

Schade aan je eigen auto: wanneer betaalt de verzekering?

Ook de schade aan de auto kan flink oplopen. Maar die wordt niet standaard vergoed. Met alleen een WA-verzekering draai je in principe zelf op voor schade aan je eigen voertuig. Ook een WA beperkt cascoverzekering biedt bij een botsing meestal geen dekking.

Wie allrisk verzekerd is, kan de schade in veel gevallen wel vergoed krijgen. Dat hangt af van de polisvoorwaarden en de omstandigheden van het ongeluk. Toch betekent dit niet dat een automobilist altijd met de rekening blijft zitten. Als een fietser van 14 jaar of ouder door een verkeersfout heeft bijgedragen aan de aanrijding, kan die ook aansprakelijk zijn voor schade aan de auto.

De schade van de fietser en die van de automobilist worden afzonderlijk beoordeeld. UnitedConsumers adviseert daarom om een aanrijding altijd bij de verzekeraar te melden, ook als de fietser duidelijk een verkeersfout heeft gemaakt.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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