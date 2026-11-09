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Premier Jetten slaat klimaattop over, belastingplan gaat voor

Premier Rob Jetten gaat toch niet naar de klimaattop in het Turkse Antalya. Hij was dat wel van plan, maar de binnenlandse politiek gaat voor: zijn woordvoerder laat weten dat hij in Nederland blijft „om te zorgen dat het belastingplan draagvlak vindt in de Tweede Kamer”.

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Voor Jetten zijn klimaatverandering en klimaatbeleid altijd belangrijke onderwerpen geweest. Zijn woordvoerder verwijst naar een uitspraak van de premier van vorige week: „Ik zal zijn daar waar ik nodig ben.”

De oorspronkelijke planning was dat Jetten woensdag naar Antalya zou komen. Die dag en de dag erop komen regeringsleiders massaal naar de top om hun klimaatplannen te delen en met elkaar in gesprek te gaan over het wereldwijde klimaatbeleid.

Maccabi-rellen

Op de top ontbreken meer politieke leiders. Zo is de Chinese president Xi Jinping er ook niet bij. Hij stuurt zijn vicepresident Han Zheng. De Amerikaanse president Donald Trump is er ook niet, want hij heeft zowel het Klimaatakkoord van Parijs als het VN-klimaatverdrag opgezegd.

Jetten is niet de eerste Nederlandse premier die een klimaattop afzegt om zich op kwesties in eigen land te richten. Zijn voorganger Dick Schoof liet in 2024 verstek gaan vanwege de Maccabi-rellen in Amsterdam. Israëlische voetbalfans waren toen op diverse plaatsen in de hoofdstad belaagd. Later werd duidelijk dat ook een deel van de fans zich had misdragen.

Schoof was een jaar later wel aanwezig op de top voor regeringsleiders die voorafging aan de klimaattop in het Braziliaanse Belém.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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