Nieuwe regels rondom fatbikes: wat is het kabinet van plan?
Aanstaand minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zei vandaag dat hij „met veel motivatie” aan de slag gaat met de strengere regels voor fatbikes die in het coalitieakkoord zijn afgesproken. Wat zijn eigenlijk de plannen?
Karremans maakte zich als wethouder in Rotterdam al „ernstig zorgen” over de gevolgen van de opkomst van de fatbike voor de verkeersveiligheid, zei de VVD’er na een gesprek met D66-leider en beoogd premier Rob Jetten.
Aparte voertuigcategorie voor fatbikes
Er moet een aparte voertuigcategorie voor fatbikes komen, staat in het coalitieakkoord. Op die manier moeten regels mogelijk worden die wel voor fatbikes, maar niet voor andere elektrische fietsen gelden. D66, VVD en CDA denken aan een minimumleeftijd, helmplicht en mogelijke „fatbike-vrije zones” in gemeenten.
Twee voorgangers van Karremans, PVV’er Barry Madlener en BBB’er Robert Tieman, lieten al uitgebreid onderzoeken of fatbikes als aparte categorie kunnen worden aangemerkt zodat er strengere regels voor kunnen gelden dan voor andere elektrische fietsen. Dat bleek juridisch onmogelijk.
‘Het kan wel’
Onderzoekers spraken van een „heilloze weg”. Eigenschappen waar het onderscheid op gebaseerd zou worden, zoals dikkere banden of een groter gewicht, zijn namelijk ook bij andere e-bikes te vinden. Bovendien maken sommige van die kenmerken fatbikes juist relatief veilig, zoals het lagere zadel. Madlener vreesde dat producenten de fatbikes zullen aanpassen na nieuwe regelgeving, bijvoorbeeld door de dikke banden te vervangen door smallere of een verstelbaar zadel te installeren.
„Het kan wel”, denkt Karremans desondanks, verwijzend naar de campagneslogan waarmee Jetten de verkiezingen won.
