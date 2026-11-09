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Nederlands bedrijf gaat Israëlische geweren maken

Het Tilburgse bedrijf Artillerie Inrichtingen Armaments (AIA) gaat vuurwapens maken van de Israëlische fabrikant IWI. AIA bouwt een nieuwe fabriek voor een aanvalsgeweer en een licht machinegeweer van IWI.

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De productie in Nederland van de Arad 5 en de Negev UX is een belangrijke stap voor de Nederlandse defensie-industrie, zegt IWI. „Productie op eigen bodem heeft een essentiële rol in het versterken van de Nederlandse nationale veiligheid”, zo citeert het Israëlische bedrijf AIA-topman Gerard Zondervan.

IWI is onder meer bekend van het vermaarde Uzi-machinepistool. Israël heeft een grote wapenindustrie. Die van Nederland groeit ook, maar vuurwapens worden er al jaren niet gemaakt.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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