Zoveel duurder zijn verkeersboetes in 10 jaar geworden (telefoongebruik ‘dure grap’)

Verkeersboetes zijn in tien jaar tijd in ons land flink duurder geworden. De boete voor telefoongebruik achter het stuur steeg bijvoorbeeld van 230 naar 440 euro. Rijden zonder een verplicht kinderzitje en onnodig links rijden? Allebei twee keer zo duur.

Ook de boetes voor snelheidsovertredingen stegen de afgelopen tien jaar zo’n 30 tot 40 procent. Dat blijkt uit een analyse van Autoverzekering.nl.

Betaal je je bekeuring niet, dan kan dat trouwens flink oplopen. Metro schreef onlangs over een boete die van 150 euro ‘zomaar’ 450 euro kon worden. Tv-programma Radar vroeg zich daarbij af: mag de overheid wat anderen niet mogen?

Bijna alle standaard verkeersboetes flink verhoogd

De stijging van de boete voor telefoongebruik is volgens de vergelijkingswebsite opvallend, „maar zeker niet uniek”. Het boetebedrag voor een kind vervoeren zonder kinderzitje verdubbelde dus en ging van 140 naar 280 euro. Verder zijn de verkeersboetes voor ogenschijnlijk lichte overtredingen, zoals foutparkeren en het onrechtmatig inrijden van een milieuzone, met meer dan 44 procent verhoogd.

De analyse van de afgelopen jaren laat volgens de vergelijker een duidelijke trendbreuk zien. Waar boetes tussen 2017 en 2020 nog beperkt werden geïndexeerd, verhoogde de overheid verkeersboetes vanaf 2021 met hogere percentages. Nederland behoort inmiddels tot de landen met de hoogste verkeersboetes van West-Europa.

Ook boetes snelheidsovertredingen lopen op

Ook de verkeersboetes voor snelheidsovertredingen zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Wie in 2026 binnen de bebouwde kom 30 kilometer per uur te hard rijdt, betaalt 446 euro. In 2017 was dat nog 322 euro (een stijging van ruim 38 procent). Voor kleinere overtredingen, zoals 5 kilometer te hard rijden op de snelweg, is de boete in die jaren gestegen van 26 naar 34 euro. Opvallend is dat de stijgingen vrijwel gelijk zijn binnen en buiten de bebouwde kom. De tarieven zijn in alle snelheidscategorieën met zo’n 35 tot 39 procent verhoogd. Dit wijst op een breed beleid om te hard rijden te ontmoedigen.

🚔 Waarom zijn verkeersboetes hard gestegen? De boetestijgingen van de afgelopen jaren zijn een bewuste keuze van de overheid. Uit beleid blijkt dat boetes niet alleen strenger zijn geworden met het oog op de veiligheid, maar ook om financiële en administratieve redenen:

• In de Miljoenennota’s van 2024 en 2025 worden verkeersboetes meegenomen als structurele inkomstenpost binnen de rijksbegroting. Hoewel ze formeel gelden als een manier om te handhaven en het verkeer veilig te houden, spelen de opbrengsten ook een rol in de overheidsbegroting.

• Tegelijkertijd wil de overheid risicovol gedrag hard aanpakken. Overtredingen zoals appen achter het stuur of rijden zonder kinderzitje zijn fors verhoogd om af te schrikken.

Pas op: je autoverzekering pikt je gedrag soms niet

Jerry Poel, expert autoverzekeringen bij Autoverzekering.nl, waarschuwt: „Een verkeersovertreding kan je niet alleen een flinke boete opleveren, maar ook problemen met je autoverzekering. Vooral bij ernstige zaken, zoals een strafbeschikking of rijontzegging, zien verzekeraars je vaak als een hoger risico. Dat kan leiden tot een hogere premie, weigering van een nieuwe polis of zelfs beëindiging van je lopende verzekering.”

Een overzicht van de hoogte van alle boetes over de afgelopen tien jaar, vind je hier.

Zou jij verkeersboetes voor je vriend, vriendin, man of vrouw verzwijgen? Metro-lezeres Chenelle doet dat wel (en biechtte het op).

