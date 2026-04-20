Kabinet wil woningbouw versnellen: meer inzet op prefab en versoepelen Wet betaalbare huur

Het kabinet wil sneller meer huizen bouwen in Nederland. Om dat te bewerkstelligen, moet onder andere gebruik worden gemaakt van fabrieksmatige bouw, ook wel prefab genoemd. Er zijn honderden miljoenen euro’s vrijgemaakt voor het plan.

Om te zorgen dat er snel meer huizen bijkomen in Nederland, is een zogenoemde Taskforce Versnelling Woningbouw in het leven geroepen. Dit is een samenwerking tussen verschillende ministeries, met als doel een gestroomlijnde realisatie van huizen. Minister Boekholt–O‘Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening staat aan kop van de nieuwe samenwerking.

Veel tijd te winnen

Volgens minister Boekholt–O‘Sullivan is er ‘veel tijd’ te winnen in het bouwtraject. Ze wil de doorlooptijd van het ontwerp- en vergunningentraject bijvoorbeeld halveren van acht naar vier jaar. „Zo vergroten we het aantal grootschalige woningbouwgebieden van 21 naar 30 waar woningbouw voorrang heeft”, valt te lezen in een verklaring. „Om te versnellen zetten we in op zowel de fabrieksmatige bouw als het versnellen en vereenvoudigen van vergunningverlening. Waar projecten vastlopen, sturen we bij. Alles is erop gericht om woningzoekenden weer perspectief bieden.”

Het kabinet zet met de nieuwe aanpak nadrukkelijk in op prefab woningen. „Binnen vier jaar moet minimaal de helft van alle nieuwbouwwoningen fabrieksmatig worden gebouwd, in veelal Nederlandse fabrieken.” De woningen uit de fabriek moeten het mogelijk maken om sneller, op grotere schaal en met minder afhankelijkheid van arbeidskrachten te bouwen. „Daarbij zijn de woningen betaalbaarder, van goede kwaliteit en duurzamer”, aldus het kabinet.

Wet betaalbare huur

Ook wil minister Boekholt–O‘Sullivan de Wet betaalbare huur versoepelen. Het door het vorige kabinet ingevoerde puntensysteem voor de middenhuur, op basis waarvan de hoogte van de huur bepaald wordt, krijgt een aanpassing. Daarmee moet verhuren aantrekkelijker worden. De versoepeling zal vooral gevolgen hebben voor huurders in de grote steden. Zo mag de huur van woningen die een hoge WOZ-waarde hebben, bijvoorbeeld omdat ze op een populaire locatie liggen, stijgen.

Eerder berichtte Metro al dat veel huurwoningen werden verkocht. Met de Wet betaalbare huur is het voor verhuurders minder aantrekkelijk om een woning te verhuren. Dat de wet nu weer wordt versoepeld, is voor verhuurders een positief bericht, al kan die maatregel ook rekenen op kritiek.

Miljoenen euro’s

Voor het plan van de nieuwe taskforce van het kabinet zijn honderden miljoenen euro’s uitgetrokken. Zo wordt er 287 miljoen euro vrijgemaakt om gemeenten te begeleiden bij het bouwen van nieuwe woningen. Voor het optoppen, ombouwen, splitsen en woningdelen van woningen wordt 41 miljoen apart gehouden. „Samen met medeoverheden, woningcorporaties en marktpartijen wordt op alle fronten tegelijk ingezet om doorbraken te realiseren”, aldus het kabinet.

Volgens de Taskforce zijn de nieuwe maatregelen slechts een ‘eerste resultaat’ van de nieuwe samenwerking. Na de zomer moet een actieplan volgen met meer maatregelen en verdere uitwerkingen. „Waaronder het aanwijzen van enkele nieuwe nationaal grootschalige woningbouwlocaties die volgen uit het door het kabinet vastgestelde afwegingskader”, zegt het kabinet.

