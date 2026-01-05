Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo hoog zijn verkeersboetes in 2026, 520 euro is de max

Bellen achter het stuur, bumperkleven of onnodig links rijden zijn ook in 2026 een klap voor je portemonnee. Dit jaar gaan de verkeersboetes 3 tot 4 procent omhoog.

De stijging komt grotendeels door de jaarlijkse inflatiecorrectie van 3 à 4 procent.

Verkeersboetes in 2026

Verkeersovertredingen zijn in tien jaar tijd flink duurder geworden. De boete voor telefoongebruik achter het stuur steeg van 230 euro naar 440 euro, rijden zonder een verplicht kinderzitje en onnodig links rijden werden zelfs twee keer zo duur. Ook de boetes voor snelheidsovertredingen stegen zo’n 30 tot 40 procent, blijkt uit een analyse van vergelijkingswebsite autoverzekering.nl.

Dit is de hoogte van de boetes in 2026:

Rijden met je telefoon in je hand: 440 euro

Bumperkleven: minimaal 380 euro

Onnodig links rijden: 280 euro

Verkeerd inhalen: 320 euro

Geen voorrang verlenen aan verkeer van rechts: 320 euro

Onnodig signalen afgeven, zoals toeteren: 190 euro

Onnodig geluid veroorzaken: 320 euro

Afslaan zonder richting aan te geven: 130 euro

Inhaalverbod negeren: 320 euro

Door rood rijden: 320 euro

Zonder noodzaak stilstaan op de vluchtstrook: 320 euro

Stilstaan op een trottoir: 190 euro

Een kruispunt blokkeren: 320 euro

Geen autogordel dragen: 190 euro

Overtreding milieuzone: 130 euro

Onleesbare kentekenplaat: 190 euro

🚔Waarom zijn verkeersboetes hard gestegen? De boetestijgingen zijn grotendeels een bewuste keuze van de overheid. Naast het oog op de veiligheid, zijn er financiële en administratieve redenen: In de Miljoenennota’s van 2024 en 2025 worden verkeersboetes meegenomen als structurele inkomstenpost binnen de rijksbegroting. Hoewel ze formeel gelden als een manier om te handhaven en het verkeer veilig te houden, spelen de opbrengsten ook een rol in de overheidsbegroting.

Tegelijkertijd wil de overheid risicovol gedrag hard aanpakken. Overtredingen zoals appen achter het stuur of rijden zonder kinderzitje zijn dusdanig verhoogd om af te schrikken.

Verlichting

Niet-werkende remverlichting: 190 euro

Onnodig mislicht aan de voorkant: 130 euro

Onnodig mistlicht aan de achterkant: 190 euro

Parkeren

Geen parkeerschijf waar dat verplicht is: 130 euro

Fout parkeren: 130 euro

Fout parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats: 400 euro

Fout parkeren op gehandicaptenparkeerplaats die gereserveerd is voor een specifiek voertuig: 500 euro

Snelheidsovertredingen

Te hard Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Snelweg 4 km per uur 37 euro 33 euro 28 euro 5 km per uur 46 euro 42 euro 34 euro 6 km per uur 56 euro 50 euro 49 euro 7 km per uur 65 euro 59 euro 49 euro 8 km per uur 73 euro 68 euro 56 euro 9 km per uur 84 euro 79 euro 64 euro 10 km per uur 95 euro 89 euro 84 euro 11 km per uur 129 euro 121 euro 115 euro 12 km per uur 140 euro 134 euro 126 euro 13 km per uur 155 euro 147 euro 136 euro 14 km per uur 166 euro 159 euro 147 euro 15 km per uur 179 euro 172 euro 159 euro 16 km per uur 192 euro 184 euro 171 euro 17 km per uur 207 euro 197 euro 185 euro 18 km per uur 223 euro 210 euro 200 euro 19 km per uur 237 euro 227 euro 213 euro 20 km per uur 255 euro 243 euro 229 euro 21 km per uur 272 euro 258 euro 244 euro 22 km per uur 289 euro 273 euro 258 euro 23 km per uur 308 euro 289 euro 273 euro 24 km per uur 324 euro 308 euro 289 euro 25 km per uur 345 euro 326 euro 304 euro 26 km per uur 363 euro 345 euro 321 euro 27 km per uur 387 euro 362 euro 337 euro 28 km per uur 405 euro 381 euro 350 euro 29 km per uur 426 euro 404 euro 369 euro 30 km per uur 446 euro 424 euro 389 euro 31 km per uur OM-beschikking OM-beschikking 408 euro 32 km per uur OM-beschikking OM-beschikking 427 euro 33 km per uur OM-beschikking OM-beschikking 446 euro 34 km per uur OM-beschikking OM-beschikking 468 euro 35 km per uur OM-beschikking OM-beschikking 488 euro 36 km per uur OM-beschikking OM-beschikking 508 euro > 36 km per uur OM-beschikking OM-beschikking 520 euro > 40 km per uur OM-Beschikking OM-Beschikking OM-Beschikking Bron: ANWB

Fiets

Fietsen met je telefoon in je hand: 170 euro

Afslaan zonder richting aan te geven: 50 euro

Geen of niet de juiste fietsverlichting voeren: 75 euro

Niet fietsen op het fietspad waar dat verplicht is: 75 euro

Door rood rijden: 120 euro

Rechts geen voorrang geven: 120 euro

Kritiek op hoge verkeersboetes

De kritiek op de hoge verkeersboetes zwelt de laatste jaren aan. Als een verkeersboete op je mat ploft, zou dat een herinnering moeten zijn om je keurig aan de regels te houden. Maar volgens critici bestaat de strenge regelgeving vooral om de schatkist te vullen. In het boek De Boetefabriek vergelijkt auteur Merel van Rooy de verkeersboetewet zelfs met de toeslagenaffaire.

Ook Albert Hazelhoff, directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau, stelde in november in de Leeuwarder Courant dat verkeersboetes te hoog zijn en niet langer in verhouding staan tot de ernst van de overtreding.

Hoge verkeersboetes blijven nodig om „de politie, de brandweer en andere veiligheidsvraagstukken” te betalen, zei demissionair justitieminister Foort van Oosten (VVD) in reactie daarop. „Het zijn hoge boetes, dat erken ik. Dat heeft enerzijds te maken met het naleven van de verkeersregels, en anderzijds met een financieringsvraagstuk dat we hieruit betalen.” Volgens de minister is het niet mogelijk om de boetes te verlagen. In verband met de inflatie zouden ze juist verder omhoog kunnen gaan.

