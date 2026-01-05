Nikki Veerbeek
Zo hoog zijn verkeersboetes in 2026, 520 euro is de max

Een verkeersboete van het Centraal Justitieel Incassobureau.. Foto: ANP / Koen van Weel

Bellen achter het stuur, bumperkleven of onnodig links rijden zijn ook in 2026 een klap voor je portemonnee. Dit jaar gaan de verkeersboetes 3 tot 4 procent omhoog.

De stijging komt grotendeels door de jaarlijkse inflatiecorrectie van 3 à 4 procent. 

Verkeersboetes in 2026 

Verkeersovertredingen zijn in tien jaar tijd flink duurder geworden. De boete voor telefoongebruik achter het stuur steeg van 230 euro naar 440 euro, rijden zonder een verplicht kinderzitje en onnodig links rijden werden zelfs twee keer zo duur. Ook de boetes voor snelheidsovertredingen stegen zo’n 30 tot 40 procent, blijkt uit een analyse van vergelijkingswebsite autoverzekering.nl.

Dit is de hoogte van de boetes in 2026:

  • Rijden met je telefoon in je hand: 440 euro
  • Bumperkleven: minimaal 380 euro
  • Onnodig links rijden: 280 euro
  • Verkeerd inhalen: 320 euro
  • Geen voorrang verlenen aan verkeer van rechts: 320 euro
  • Onnodig signalen afgeven, zoals toeteren: 190 euro
  • Onnodig geluid veroorzaken: 320 euro
  • Afslaan zonder richting aan te geven: 130 euro
  • Inhaalverbod negeren: 320 euro
  • Door rood rijden: 320 euro
  • Zonder noodzaak stilstaan op de vluchtstrook: 320 euro
  • Stilstaan op een trottoir: 190 euro
  • Een kruispunt blokkeren: 320 euro
  • Geen autogordel dragen: 190 euro
  • Overtreding milieuzone: 130 euro
  • Onleesbare kentekenplaat: 190 euro

Verlichting

  • Niet-werkende remverlichting: 190 euro
  • Onnodig mislicht aan de voorkant: 130 euro
  • Onnodig mistlicht aan de achterkant: 190 euro

Parkeren

  • Geen parkeerschijf waar dat verplicht is: 130 euro
  • Fout parkeren: 130 euro
  • Fout parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats: 400 euro
  • Fout parkeren op gehandicaptenparkeerplaats die gereserveerd is voor een specifiek voertuig: 500 euro

Snelheidsovertredingen

Te hardBinnen bebouwde komBuiten bebouwde komSnelweg
4 km per uur37 euro33 euro28 euro
5 km per uur46 euro42 euro34 euro
6 km per uur56 euro50 euro49 euro
7 km per uur65 euro59 euro49 euro
8 km per uur73 euro68 euro56 euro
9 km per uur84 euro79 euro64 euro
10 km per uur95 euro89 euro84 euro
11 km per uur129 euro121 euro115 euro
12 km per uur140 euro134 euro126 euro
13 km per uur155 euro147 euro136 euro
14 km per uur166 euro159 euro147 euro
15 km per uur179 euro172 euro159 euro
16 km per uur192 euro184 euro171 euro
17 km per uur207 euro197 euro185 euro
18 km per uur223 euro210 euro200 euro
19 km per uur237 euro227 euro213 euro
20 km per uur255 euro243 euro229 euro
21 km per uur272 euro258 euro244 euro
22 km per uur289 euro273 euro258 euro
23 km per uur308 euro289 euro273 euro
24 km per uur324 euro308 euro289 euro
25 km per uur345 euro326 euro304 euro
26 km per uur363 euro345 euro321 euro
27 km per uur387 euro362 euro337 euro
28 km per uur405 euro381 euro350 euro
29 km per uur426 euro404 euro369 euro
30 km per uur446 euro424 euro389 euro
31 km per uurOM-beschikkingOM-beschikking408 euro
32 km per uurOM-beschikkingOM-beschikking427 euro
33 km per uurOM-beschikkingOM-beschikking446 euro
34 km per uurOM-beschikkingOM-beschikking468 euro
35 km per uurOM-beschikkingOM-beschikking488 euro
36 km per uurOM-beschikkingOM-beschikking508 euro
> 36 km per uurOM-beschikkingOM-beschikking520 euro
> 40 km per uurOM-BeschikkingOM-BeschikkingOM-Beschikking
Bron: ANWB

Fiets

  • Fietsen met je telefoon in je hand: 170 euro
  • Afslaan zonder richting aan te geven: 50 euro
  • Geen of niet de juiste fietsverlichting voeren: 75 euro
  • Niet fietsen op het fietspad waar dat verplicht is: 75 euro
  • Door rood rijden: 120 euro
  • Rechts geen voorrang geven: 120 euro

Kritiek op hoge verkeersboetes 

De kritiek op de hoge verkeersboetes zwelt de laatste jaren aan. Als een verkeersboete op je mat ploft, zou dat een herinnering moeten zijn om je keurig aan de regels te houden. Maar volgens critici bestaat de strenge regelgeving vooral om de schatkist te vullen. In het boek De Boetefabriek vergelijkt auteur Merel van Rooy de verkeersboetewet zelfs met de toeslagenaffaire

Ook Albert Hazelhoff, directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau, stelde in november in de Leeuwarder Courant dat verkeersboetes te hoog zijn en niet langer in verhouding staan tot de ernst van de overtreding.

Hoge verkeersboetes blijven nodig om „de politie, de brandweer en andere veiligheidsvraagstukken” te betalen, zei demissionair justitieminister Foort van Oosten (VVD) in reactie daarop. „Het zijn hoge boetes, dat erken ik. Dat heeft enerzijds te maken met het naleven van de verkeersregels, en anderzijds met een financieringsvraagstuk dat we hieruit betalen.” Volgens de minister is het niet mogelijk om de boetes te verlagen. In verband met de inflatie zouden ze juist verder omhoog kunnen gaan.

