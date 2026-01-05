Zo hoog zijn verkeersboetes in 2026, 520 euro is de max
Bellen achter het stuur, bumperkleven of onnodig links rijden zijn ook in 2026 een klap voor je portemonnee. Dit jaar gaan de verkeersboetes 3 tot 4 procent omhoog.
De stijging komt grotendeels door de jaarlijkse inflatiecorrectie van 3 à 4 procent.
Verkeersboetes in 2026
Verkeersovertredingen zijn in tien jaar tijd flink duurder geworden. De boete voor telefoongebruik achter het stuur steeg van 230 euro naar 440 euro, rijden zonder een verplicht kinderzitje en onnodig links rijden werden zelfs twee keer zo duur. Ook de boetes voor snelheidsovertredingen stegen zo’n 30 tot 40 procent, blijkt uit een analyse van vergelijkingswebsite autoverzekering.nl.
Dit is de hoogte van de boetes in 2026:
- Rijden met je telefoon in je hand: 440 euro
- Bumperkleven: minimaal 380 euro
- Onnodig links rijden: 280 euro
- Verkeerd inhalen: 320 euro
- Geen voorrang verlenen aan verkeer van rechts: 320 euro
- Onnodig signalen afgeven, zoals toeteren: 190 euro
- Onnodig geluid veroorzaken: 320 euro
- Afslaan zonder richting aan te geven: 130 euro
- Inhaalverbod negeren: 320 euro
- Door rood rijden: 320 euro
- Zonder noodzaak stilstaan op de vluchtstrook: 320 euro
- Stilstaan op een trottoir: 190 euro
- Een kruispunt blokkeren: 320 euro
- Geen autogordel dragen: 190 euro
- Overtreding milieuzone: 130 euro
- Onleesbare kentekenplaat: 190 euro
Verlichting
- Niet-werkende remverlichting: 190 euro
- Onnodig mislicht aan de voorkant: 130 euro
- Onnodig mistlicht aan de achterkant: 190 euro
Parkeren
- Geen parkeerschijf waar dat verplicht is: 130 euro
- Fout parkeren: 130 euro
- Fout parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats: 400 euro
- Fout parkeren op gehandicaptenparkeerplaats die gereserveerd is voor een specifiek voertuig: 500 euro
Snelheidsovertredingen
|Te hard
|Binnen bebouwde kom
|Buiten bebouwde kom
|Snelweg
|4 km per uur
|37 euro
|33 euro
|28 euro
|5 km per uur
|46 euro
|42 euro
|34 euro
|6 km per uur
|56 euro
|50 euro
|49 euro
|7 km per uur
|65 euro
|59 euro
|49 euro
|8 km per uur
|73 euro
|68 euro
|56 euro
|9 km per uur
|84 euro
|79 euro
|64 euro
|10 km per uur
|95 euro
|89 euro
|84 euro
|11 km per uur
|129 euro
|121 euro
|115 euro
|12 km per uur
|140 euro
|134 euro
|126 euro
|13 km per uur
|155 euro
|147 euro
|136 euro
|14 km per uur
|166 euro
|159 euro
|147 euro
|15 km per uur
|179 euro
|172 euro
|159 euro
|16 km per uur
|192 euro
|184 euro
|171 euro
|17 km per uur
|207 euro
|197 euro
|185 euro
|18 km per uur
|223 euro
|210 euro
|200 euro
|19 km per uur
|237 euro
|227 euro
|213 euro
|20 km per uur
|255 euro
|243 euro
|229 euro
|21 km per uur
|272 euro
|258 euro
|244 euro
|22 km per uur
|289 euro
|273 euro
|258 euro
|23 km per uur
|308 euro
|289 euro
|273 euro
|24 km per uur
|324 euro
|308 euro
|289 euro
|25 km per uur
|345 euro
|326 euro
|304 euro
|26 km per uur
|363 euro
|345 euro
|321 euro
|27 km per uur
|387 euro
|362 euro
|337 euro
|28 km per uur
|405 euro
|381 euro
|350 euro
|29 km per uur
|426 euro
|404 euro
|369 euro
|30 km per uur
|446 euro
|424 euro
|389 euro
|31 km per uur
|OM-beschikking
|OM-beschikking
|408 euro
|32 km per uur
|OM-beschikking
|OM-beschikking
|427 euro
|33 km per uur
|OM-beschikking
|OM-beschikking
|446 euro
|34 km per uur
|OM-beschikking
|OM-beschikking
|468 euro
|35 km per uur
|OM-beschikking
|OM-beschikking
|488 euro
|36 km per uur
|OM-beschikking
|OM-beschikking
|508 euro
|> 36 km per uur
|OM-beschikking
|OM-beschikking
|520 euro
|> 40 km per uur
|OM-Beschikking
|OM-Beschikking
|OM-Beschikking
Fiets
- Fietsen met je telefoon in je hand: 170 euro
- Afslaan zonder richting aan te geven: 50 euro
- Geen of niet de juiste fietsverlichting voeren: 75 euro
- Niet fietsen op het fietspad waar dat verplicht is: 75 euro
- Door rood rijden: 120 euro
- Rechts geen voorrang geven: 120 euro
Kritiek op hoge verkeersboetes
De kritiek op de hoge verkeersboetes zwelt de laatste jaren aan. Als een verkeersboete op je mat ploft, zou dat een herinnering moeten zijn om je keurig aan de regels te houden. Maar volgens critici bestaat de strenge regelgeving vooral om de schatkist te vullen. In het boek De Boetefabriek vergelijkt auteur Merel van Rooy de verkeersboetewet zelfs met de toeslagenaffaire.
Ook Albert Hazelhoff, directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau, stelde in november in de Leeuwarder Courant dat verkeersboetes te hoog zijn en niet langer in verhouding staan tot de ernst van de overtreding.
Hoge verkeersboetes blijven nodig om „de politie, de brandweer en andere veiligheidsvraagstukken” te betalen, zei demissionair justitieminister Foort van Oosten (VVD) in reactie daarop. „Het zijn hoge boetes, dat erken ik. Dat heeft enerzijds te maken met het naleven van de verkeersregels, en anderzijds met een financieringsvraagstuk dat we hieruit betalen.” Volgens de minister is het niet mogelijk om de boetes te verlagen. In verband met de inflatie zouden ze juist verder omhoog kunnen gaan.
