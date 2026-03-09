Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tanktoerisme: zoveel kun je besparen door over de grens te tanken

Nu de prijzen voor brandstof in Nederland sterk zijn gestegen, trekken veel Nederlanders over de grens om te tanken. Inmiddels wordt er zelfs gesproken over tanktoerisme. Daar kun je flink mee besparen, maar ook over de grens lopen de brandstofprijzen inmiddels op.

Sinds de aanval van de Verenigde Staten en Israël op Iran zijn de brandstofprijzen flink gestegen. Sindsdien gaan meer Nederlanders de grens over om te tanken. Ze gaan naar België of Duitsland, waar de brandstofprijzen een stuk lager liggen. In februari meldde Metro al dat de brandstofprijzen in Nederland het hoogste niveau in 2,5 jaar hadden bereikt. Het kabinet is niet van plan om in te grijpen.

Brandstofprijzen in België

Vooral het tanktoerisme naar België is toegenomen, omdat de benzine daar tot bijna 50 cent per liter goedkoper kan zijn. De benzineprijzen zijn overal wel gestegen, maar in België betaal je nog altijd minder dan in Nederland.

Een liter E10 kost nu 2,147 euro in ons land, in België betaal je 1,672 euro. Wie een tank van 50 liter vult in België kan daarmee bijna 24 euro besparen.

Tanken in Duitsland

Ook Duitsland is een populaire bestemming voor autorijders om te tanken. Maar door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de benzine- en dieselprijzen daar ook fors duurder geworden, schreef L1 Nieuws.

Volgens de Duitse automobilistenclub ADAC steeg de gemiddelde landelijke prijs de afgelopen dagen. Inmiddels kost een liter E10 ongeveer 1,992 euro. Dat is 15,5 cent minder dan in Nederland. Wie 50 liter tankt, bespaart daarmee ongeveer 8 euro.

Maar ook in Duitsland lopen de prijzen dus op. Ter vergelijking: vorige week maandag was de landelijke prijs van diesel in Duitsland nog 1,816 euro en van benzine 1,839 euro.

Wachttijden tanken

ADAC verwacht dat de brandstofprijzen verder kunnen stijgen. Volgens brandstofexpert Christian Laberer van ADAC worden stijgende olieprijzen veel sneller doorgerekend aan de pomp dan dalende olieprijzen.

Ook moeten automobilisten rekening houden met langere wachttijden aan de pomp, als gevolg van de drukte.

Je betaalt de hoofdprijs als je langs de snelweg tankt; op andere locaties is het vaak goedkoper. De brandstofprijzen fluctueren ook gedurende de dag. ADAC wijst erop dat tanken in de ochtend vaak duurder is dan ’s avonds, met prijsverschillen van soms meer dan tien cent per liter.

Prijsverschillen tussen tankstations

Ook tussen tankstations onderling zijn er flinke prijsverschillen: soms loont het om even door te rijden. En maak ook de afweging of het wel de moeite waard is om in een van onze buurlanden te tanken. Als je te ver weg woont, ben je een deel van die besparing alweer kwijt aan benzinekosten.

