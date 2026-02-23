Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Brandstofprijzen stijgen naar hoogste niveau in 2,5 jaar

De brandstofprijzen staan nu op het hoogste niveau sinds het najaar van 2023. De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs voor benzine ligt op 2,285 euro per liter, diesel kost 2,080 euro per liter.

De stijging volgt op een hogere olieprijs en onrust op de wereldmarkt. In de video hierboven zie je een item van Nieuws van de Dag over brandstof- en elektrische auto’s.

Benzine op hoogste niveau sinds september 2023

Voor benzine moeten we terug naar 25 september 2023 om een hogere adviesprijs te zien. Toen lag de prijs op 2,289 euro per liter. Sindsdien was benzine niet meer zo duur als nu.

„De belangrijkste oorzaak is de olieprijs, die momenteel boven de 70 dollar per vat ligt. In december 2025 zat de prijs nog rond de 60 dollar”, zegt brandstofexpert Derk Foolen van UnitedConsumers. „Geopolitieke spanningen en onzekerheden werken snel door in de adviesprijzen. Het verschil van ongeveer tien dollar per vat merk je direct aan de pomp.”

Stroom wordt straks duurder op drukke momenten Niet alleen de brandstofprijzen stijgen de komende tijd. Over een paar jaar ga je ook relatief meer betalen voor gebruik van het stroomnet op drukkere momenten van de dag. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft aangekondigd later dit jaar een nieuwe nettariefstructuur vast te stellen waarbij het tarief van stroom afhankelijk wordt van het moment op de dag dat je het gebruikt.

Diesel volgt dezelfde lijn

Ook diesel is flink in prijs gestegen. De adviesprijs van 2,080 euro per liter is de hoogste prijs sinds begin oktober 2023. In 2024 en 2025 lag de prijs lager, maar de stijgende olieprijs drukt nu opnieuw op de markt.

„Wereldwijde onzekerheid houdt de druk hoog”, vervolgt Foolen. „De brandstofmarkt is continu in beweging. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en informeren consumenten.”

Landelijke adviesprijzen

De genoemde prijzen zijn landelijke adviesprijzen. Tankstations mogen hiervan afwijken, en vaak liggen de prijzen aan de pomp iets lager, vooral bij onbemande stations.

„Voor bemande tankstations wordt het steeds lastiger om onder de 2 euro per liter te blijven, door hun kosten, ligging en concurrentie. Blijft de adviesprijs stijgen, dan wordt het zelfs voor onbemande stations lastig”, aldus Foolen.

Olieprijs reageert sterk op spanningen

De olieprijs reageert sterk op wereldwijde spanningen. Escalaties kunnen de prijs opdrijven, terwijl vermindering van conflicten juist een daling kan veroorzaken. „Bij positieve ontwikkelingen zien we doorgaans ook de brandstofadviesprijzen weer dalen”, sluit Foolen af.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties