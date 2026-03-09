Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Politie verspreidt foto’s van 100 (mogelijke) oplichters: ‘Meld je, of je komt herkenbaar online’

De politie start een opvallende campagne tegen oplichting: foto’s van 100 verdachten worden door het hele land verspreid. De beelden hangen op stations, verschijnen in winkelcentra en op social media en komen in het programma Opsporing Verzocht. Voorlopig zijn de gezichten nog geblurd, maar wie zich niet meldt, wordt binnenkort herkenbaar in beeld gebracht. Metro spreekt met Martin de Wit, adviseur bij het landelijk team opsporingscommunicatie van de politie.

Oplichting kan veel vormen aannemen. Denk bijvoorbeeld aan bankhelpdeskfraude, babbeltrucs en pinfraude. Ook nepagenten, die vooral oudere mensen geld en waardevolle spullen afhandig maken, komen veel voor.

Metro schreef al eerder een artikel over hoe je nepagenten kunt herkennen en wat je kunt doen als je daar de dupe van bent. Inmiddels zijn er steeds meer nieuwe trucs die worden gebruikt: denk bijvoorbeeld aan oplichters die doen alsof ze geld inzamelen voor een goed doel.

Met de actie, die de naam ‘Game Over’ heeft gekregen, wil de politie niet alleen verdachten opsporen, maar ook een duidelijk signaal afgeven. Tegelijkertijd is het een oproep aan het publiek. Wie denkt iemand te herkennen, kan dat melden bij de politie.

Oplichting kost slachtoffers soms tienduizenden euro’s

De naam van de campagne, ‘Game Over’, is niet voor niets gekozen. „Voor sommige mensen lijkt oplichting een spelletje”, zegt Martin de Wit, adviseur bij het landelijk team opsporingscommunicatie van de politie. „Maar voor slachtoffers is het allesbehalve een spel. Mensen worden financieel en emotioneel zwaar getroffen.”

De bedragen die bij dit soort fraude worden buitgemaakt lopen vaak hoog op. „Soms gaat het om honderden euro’s, maar vaak ook om vele duizenden euro’s. In uitschieters zelfs tienduizenden euro’s.”

Oplichters zetten geldezels in

Volgens De Wit maken oplichters vaak gebruik van tussenpersonen, of zogeheten geldezels. Zij voeren tegen een kleine vergoeding strafbare handelingen uit, zoals het ophalen van bankpassen of het opnemen van geld.

„Je ziet dat er online zelfs wordt geworven voor dit soort ‘klusjes’. Mensen krijgen het idee dat ze snel geld kunnen verdienen. Maar ondertussen helpen ze mee aan oplichting waarbij slachtoffers soms duizenden euro’s kwijtraken.”

Vooral jongeren worden volgens de politie benaderd om mee te doen, al gaat het niet alleen om jonge verdachten. „Het gebeurt in kringen van jongeren, maar ook in andere groepen.”

Hen wordt beloofd dat ze snel geld kunnen verdienen. Volgens de politie is het belangrijk om deze groep op te sporen, vanwege de grote maatschappelijke impact van de fraude en de kans op herhaling.

Politie publiceert foto’s van 100 verdachten in oplichtingszaken

Met de campagne hoopt de politie een belangrijke schakel in de fraudepraktijken te doorbreken. Verdachten krijgen eerst de kans om zichzelf te melden. Doen zij dat niet, dan worden hun foto’s vanaf 23 maart herkenbaar gepubliceerd. In de tussentijd kunnen mensen ook melding maken als zij iemand herkennen op de beelden.

De beelden worden op grote schaal verspreid. Zo zijn de foto’s te zien op stations, in winkelcentra, via social media, in het programma Opsporing Verzocht en op de website van de politie.

De foto’s zijn afkomstig van onder meer bewakingscamera’s, deurbelcamera’s en pinautomaten. Soms zijn de beelden ook door slachtoffers zelf aangeleverd. Volgens de politie is het de eerste keer dat zo’n grote groep verdachten in één keer op deze manier naar buiten wordt gebracht.

Wanneer mag de politie foto’s van verdachten openbaar maken?

Hoe wordt de afweging gemaakt tussen de privacy van een verdachte en het algemeen belang? Het openbaar maken van beelden van verdachten gebeurt volgens de politie alleen na een zorgvuldige afweging. „Daarvoor gelden regels die zijn vastgelegd in de Aanwijzing opsporingsberichtgeving”, zegt De Wit.

„Er wordt gekeken of het misdrijf ernstig genoeg is en of het in verhouding staat tot het tonen van herkenbare beelden. Daarover wordt ook met het Openbaar Ministerie overlegd.”

