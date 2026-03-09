Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Stamcelbehandeling tegen parkinson goedgekeurd in Japan, als eerste land ooit

Japan heeft als eerste land ter wereld twee behandelingen op basis van stamcellen goedgekeurd. Het gaat om therapieën tegen de ziekte van Parkinson en bepaalde hartziekten.

Dat meldt de Franse krant Le Figaro, die zich baseert op informatie van persbureau AFP. Volgens Japanse media en betrokken bedrijven zouden de behandelingen mogelijk al deze zomer beschikbaar kunnen komen voor patiënten.

Stamcellen in de hersenen tegen parkinson

Het farmaceutische bedrijf Sumitomo Pharma heeft toestemming gekregen om de behandeling Amchepry te produceren en op de markt te brengen. Bij deze therapie worden stamcellen in de hersenen getransplanteerd. Het doel is dat ze beschadigde zenuwcellen vervangen.

De behandeling maakt gebruik van zogenoemde iPS-cellen (geïnduceerde pluripotente stamcellen). Dat zijn cellen die uit volwassen lichaamscellen worden gemaakt, maar zich vervolgens kunnen ontwikkelen tot verschillende soorten cellen in het lichaam. In dit geval worden ze ontwikkeld tot voorlopers van dopamine-producerende zenuwcellen, die bij parkinsonpatiënten ontbreken.

Kleine studie met hoopvolle resultaten

Een klinische studie van onderzoekers van de Universiteit van Kyoto werd uitgevoerd bij zeven patiënten met parkinson, tussen de 50 en 69 jaar oud. Zij kregen vijf tot tien miljoen cellen geïmplanteerd aan beide kanten van de hersenen.

De deelnemers werden twee jaar gevolgd. Volgens de onderzoekers traden er geen ernstige bijwerkingen op. Bij vier van de zeven patiënten verbeterden de symptomen van de ziekte.

Wereldwijd lijden 10 miljoen mensen aan parkinson

Wereldwijd lijden naar schatting ongeveer 10 miljoen mensen aan Parkinson. De ziekte verspreidt zich snel: het is inmiddels de snelstgroeiende hersenziekte ter wereld. De huidige behandelingen kunnen symptomen verminderen, maar stoppen de ziekte niet. Een voorbeeld van een behandeling is Deep Brain Stimulation, waar Metro al eerder over schreef.

Ook nieuwe therapie voor hartziekten

Naast de parkinsonbehandeling heeft het Japanse ministerie van Volksgezondheid ook groen licht gegeven voor ReHeart, een therapie ontwikkeld door de medische start-up Cuorips.

Bij deze behandeling worden dunne laagjes hartspierweefsel op het hart geplaatst. Die stimuleren de vorming van nieuwe bloedvaten. Ook kunnen ze helpen om de hartfunctie te herstellen bij patiënten met ernstige hartproblemen.

Voorlopige goedkeuring

De parkinsonbehandeling is voorlopig goedgekeurd, maar er zijn voorwaarden aan verbonden. Dat betekent dat patiënten de therapie al kunnen krijgen, terwijl verder onderzoek naar veiligheid en effectiviteit doorgaat.

De Japanse onderzoeker Shinya Yamanaka ontwikkelde de techniek achter deze behandeling. In 2012 ontving hij daarvoor de Nobelprijs voor Geneeskunde. De Japanse minister van Volksgezondheid sprak de hoop uit dat de behandeling patiënten niet alleen in Japan, maar wereldwijd kan helpen.

