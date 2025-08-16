Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo goedkoop is benzine tanken in België: ‘Het is het nieuwe Luxemburg’

Voor goedkoop tanken ging je bij een reis het liefst even door Luxemburg, toch? Momenteel is België echter ‘het nieuwe Luxemburg’. Benzine is er heel goedkoop. Alle reden voor Nieuws van de Dag om daar gisteravond even op in te gaan.

Halverwege juli maakte Metro al een overzicht over tanken in verschillende landen in Europa. Nederland bleek bij de prijs van brandstof bepaald niet de goedkoopste. De benzine in Luxemburg was toen nog net iets goedkoper dan bij onze genoemde zuiderburen trouwens.

België is nu het walhalla voor het tanken

Hoe anders is dat nu. Brandstof in België blijkt supergoedkoop. „Het blijkt zelfs goedkoper dan in tankwalhalla Luxemburg”, ziet Nieuws van de Dag-presentator Thomas van Groningen. Je ziet het SBS6-item in de video hierboven.

De vastgestelde maximumprijs voor benzine (Super95) is in België momenteel 1,6270 euro. Een liter diesel kost over de grens maximaal 1,6860 euro. Tanken bij het goedkoopste tankstation in België? Dan betaal je 1,41 euro voor een litertje benzine. Kom daar maar eens om in Nederland. Hier zitten we bij tanken gemiddeld net iets boven de 2 euro.

‘Helft benzineprijs betaal ik gewoon aan de Staat’

JA21-lijsttrekker Joost Eerdmans is in de tv-studio aanwezig en zegt over tanken in België: „Ik weet wel waarom het bij ons zo duur is. De helft van de benzineprijs betaal ik gewoon aan de Staat. Met deze prijs zou ik zeggen dat het bijna aantrekkelijk is om er naar toe te rijden. Ook vanuit Rotterdam.” Thomas van Groningen: „Ik woon in het zuiden van het land. Wij doen het hoor.”

Reacties