Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoe kun je veilig autorijden als het glad is?

Dit weekend gaan de temperaturen flink omlaag. Wegen kunnen door neerslag en lage temperaturen spekglad worden. Je zou misschien liever niet de weg op gaan, maar soms is het onvermijdelijk. Hoe kun je veilig autorijden met deze gladheid? Metro zet de belangrijkste tips voor automobilisten op een rij.

Op dit moment is het winters weer en voor de noordelijke provincies geldt code oranje. Komend weekend daalt de temperatuur fors. Het gaat op sommige plekken en vooral ’s nachts flink vriezen, lokaal tot wel -12 graden. Op de weg kan het daardoor ook flink glad worden, ondanks dat er volop strooizout wordt ingezet. Dat kan leiden tot risicovolle situaties.

Veilig rijden als het glad is

Afstand houden

ANWB zette de belangrijkste tips op een rij om veilig auto te rijden als het glad is. De eerste vuistregel is: houd afstand. Halveer je snelheid en verdubbel de afstand tot je voorganger.

De reden? Je hebt meer tijd en ruimte om in te spelen op onverwachte situaties die zich kunnen voordoen in het verkeer. Bijvoorbeeld als de auto voor je plots moet remmen. Zo voorkom je een (file)botsing. Kijk ver voor je uit om te zien wat er gebeurt op de weg. Is het op een bepaalde plek spekglad, dan kun je daar op tijd op anticiperen.

Wees alert (en extra op specifieke plekken)

Gladheid is vaak plaatselijk. Let daarom extra goed op bij bruggen en viaducten, op- en afritten en schaduwrijke stukken van de weg. Op die plekken kan het eerder en langer glad zijn dan op de rest van de weg.

Blijf rustig

Het kan spanning veroorzaken als je met gladheid de weg op moet, juist omdat je je bewust bent van de risico’s en de gevaren. Probeer echter rustig te blijven: zo kun je de situatie beter overzien. Doe geen onverwachte dingen, maar denk bewust na bij iedere handeling.

Trek rustig op

Het kan soms al meteen misgaan. Bij het optrekken vanuit stilstand kun je al merken dat de banden van je auto wegglijden en het lastig is om grip te krijgen. De ANWB adviseert om bij een handgeschakelde auto in de tweede versnelling weg te rijden. Geef een beetje gas, laat de koppeling rustig opkomen en let op je stuurbewegingen. Zorg er daarnaast voor dat je niet te abrupt remt en stuur bochten niet te scherp in.

Remmen en hulpsystemen

Ook remmen kan spannend zijn op een glad wegdek. Je kunt zomaar wegglijden en slingeren, waardoor zelfs een kettingbotsing kan ontstaan. Zorg ervoor dat het antiblokkeersysteem (ABS) goed functioneert. Vooral bij een noodstop is dat van belang. De auto remt dan maximaal af, zonder dat de wielen blokkeren. Zo kun je blijven sturen. Let op: dit systeem werkt alleen als je het rempedaal volledig indrukt.

Er zijn ook andere systemen die kunnen helpen om veilig te rijden op gladde wegen. Zo kan Elektronische Stabiliteitscontrole (ESC) helpen om de auto stabiel te houden als deze in een bocht dreigt te glijden. Het Traction Control System (TCS) voorkomt dat de wielen slippen bij het optrekken. Maar let op: niet elke auto beschikt over deze systemen.

Zorg voor winterbanden voor je auto

Sommige mensen hebben nog steeds zomerbanden onder hun auto, maar dat raadt de ANWB nadrukkelijk af. Heb je zomerbanden, dan is het verstandig om niet de weg op te gaan. Of beter nog: laat ze vervangen door winterbanden. Die zorgen voor meer grip op de weg en voor een kortere remweg. Maar ook winterbanden geven geen vrijbrief om hard te rijden: bij hoge snelheid verdwijnt dat voordeel snel.

Wees voorbereid op files of autopech

Ook verzekeraar Promovendum heeft een aantal tips op een rij gezet voor mensen die ondanks de gladheid toch de weg op gaan. Het begint ermee dat je voorbereid bent op files of pech. Neem bijvoorbeeld een fleecedeken mee om jezelf warm te houden, een thermoskan met warme thee of koffie en eventueel wat te eten.

Houd rekening met een langere reistijd

Rijden met gladheid betekent vaak dat je minder hard kunt rijden en meer afstand moet houden. Houd daarom rekening met extra reistijd en vertrek iets eerder. Zo voorkom je stress onderweg en kun je rustiger rijden, wat de veiligheid ten goede komt.

Maak de auto sneeuw- en ijsvrij

Een tip die voor de hand ligt, maar wel belangrijk is: verwijder sneeuw en ijs van spiegels, deuren, de motorkap en het dak. Zo voorkom je dat er onderweg onverwacht sneeuw op de voorruit belandt en je zicht ontneemt. Je kunt bovendien een fikse boete krijgen als je zicht door sneeuw niet goed genoeg is.

Blijf rechts rijden

Een tip die mobiliteitsorganisaties zoals ANWB geven, is om zo min mogelijk van baan te wisselen. Zo verklein je de kans dat je de controle over het voertuig verliest. Ben je toch gedwongen om uit te wijken of krijg je onverwachts pech, draai je voertuig dan zo snel mogelijk richting de vluchtstrook.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties