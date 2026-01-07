Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Strooizout in veel gemeenten bijna op: zo wordt het voor nu opgelost

Nu het op veel plaatsen spekglad is op de weg, is strooizout geen overbodige luxe. Toch kampen veel gemeenten in Nederland nu al bijna met een tekort. In Heiloo, Bergen, Sint-Michielsgestel en Leiderdorp zien ze hun voorraad slinken en moeten ze met creatieve oplossingen komen.

Voorlopig proberen de gemeenten om alleen op de belangrijkste wegen te strooien en het strooizout te mengen met zand. In de video hierboven zie je waar in het land sneeuwbuien worden verwacht.

Strooizout moeilijk leverbaar

Barneveld heeft in de afgelopen dagen meer dan 800 ton zout gestrooid en heeft nu nog ongeveer 150 ton over. „Net als bij veel andere gemeenten slinkt de zoutvoorraad snel”, zo meldt de Gelderse gemeente. Barneveld heeft nieuw zout besteld, maar ook bij de leverancier is het zout op. De gemeente Westerkwartier in Groningen weet niet zeker of ze genoeg zout geleverd krijgt, doordat in het hele land veel wordt gestrooid. „Dat betekent dat we niet tot weinig kunnen strooien in de wijken en buitengebieden.”

Nieuwsgierig waar er bij jou in de buurt gestrooid is? Op Rijkswaterstaatstrooit.nl is de actuele positie en status van de strooiwagens van Rijkswaterstaat live te volgen. De strooikaart biedt ook de mogelijkheid om per regio te zien waar de strooiwagens de afgelopen 6 uur hebben gestrooid. Als je inzoomt is ook de wegdektemperatuur nu en twee uur vooruit te zien.

Forse sneeuw vandaag

Automobilisten, voetgangers en fietsen doen er goed aan om vandaag extra voorzichtig te zijn. Er trekt deze ochtend een forse sneeuwzone over het land, waarbij het uren kan gaan sneeuwen. Aan de kust is de verwachting dat maar 1 tot 3 centimeter blijft liggen, verder landinwaarts 5 tot 10 centimeter. Code oranje wegens het winterweer, de gladheid en slecht zicht op de weg blijft in de meeste regio’s tot in de loop van de middag van kracht.

In Limburg en op de Waddeneilanden geldt code geel. „Wegen, fietspaden en stoepen worden glad. Ook kan het zicht soms slecht zijn. Verkeer, maar ook fietsers en voetgangers zullen hinder ondervinden”, somt het KNMI de gevolgen nog eens op. Weeronline voegt daaraan toe dat het ook nog flink waait. „In de drie kustgebieden, maar ook in Flevoland en Friesland zal het tot sneeuwjacht komen. Dat veroorzaakt slecht zicht.”

Na de sneeuwbuien kunnen volgens het weerbureau ook buien met regen en hagel vallen. “Daardoor ontstaat mogelijk ijzel. Met een nog bevroren ondergrond kan het hierdoor verraderlijk glad worden.”

Veel activiteiten afgelast

In Tiel gaat vandaag het wijkfeest voor de winnaars van de Postcode Loterij niet door vanwege de verwachte weersomstandigheden, meldt de gemeente. De inwoners krijgen nog wel te horen welk bedrag zij hebben gewonnen. Het Muiderslot was gisteren en is vandaag gesloten ‘met het oog op ieders veiligheid’.

Sommige gemeentehuizen hebben de openingstijden aangepast en melden problemen met het op tijd leveren van documenten zoals rijbewijzen. Meerdere nieuwjaarsrecepties zijn afgezegd. Ook laten veel gemeenten weten dat ze het afval niet of minder kunnen ophalen door de sneeuw en gladheid. Vanaf morgen worden er nieuwe pogingen gedaan. Ook ophaalmomenten van kerstbomen zijn vaak uitgesteld.

In Den Haag zorgt de aangekondigde code oranje van vandaag ervoor dat twee wekelijkse markten worden afgelast, meldt de gemeente. Het gaat om de markten op het Loosduinse Hoofdplein en die op het Lange Voorhout. De terugkerende Haagse Markt op de Herman Costerstraat is woensdag ook gesloten.

Dringend advies Wegenwacht: vergeet déze dingen niet als je vandaag de weg op gaat

