Code oranje in het noorden vanwege het winterweer

Sneeuwbuien zorgen deze ochtend voor winterse omstandigheden in het noorden van Nederland. Vooral in Groningen en Drenthe zijn snelwegen wit gekleurd door sneeuwval. In Friesland zijn de wegen beter begaanbaar, meldt Rijkswaterstaat. Grote incidenten hebben zich tot nu toe niet voorgedaan, maar in de noordelijke provincies geldt wel code oranje vanwege het winterweer.

Volgens Rijkswaterstaat kan er in de komende uren nog flink wat sneeuw vallen. In combinatie met een stevige oostenwind, die lokaal windkracht 6 bereikt, kan dat leiden tot sneeuwjacht. Daarbij waait losse sneeuw over de weg en kan het zicht plotseling sterk verminderen, vooral op open stukken en snelwegen.

Verkeer past zich aan vanwege het winterweer

Rijkswaterstaat ziet dat weggebruikers hun rijgedrag aanpassen aan de omstandigheden. Automobilisten rijden rustiger en houden meer afstand. Daardoor blijft de verkeerssituatie tot nu toe beheersbaar. Wel wordt weggebruikers geadviseerd extra alert te zijn, omdat de omstandigheden plaatselijk snel kunnen verslechteren.

In Friesland zijn de wegen volgens Rijkswaterstaat beter begaanbaar dan in Groningen en Drenthe. Daar zorgen aanhoudende sneeuwbuien en wind voor meer problemen. Vooral in landelijke gebieden en op provinciale wegen kan gladheid verraderlijk zijn.

Minder treinen

De NS zet minder treinen in vanwege het winterweer. Reizigers moeten daardoor mogelijk vaker overstappen en ze zijn misschien ook langer onderweg. In de coupés kan het drukker zijn dan gebruikelijk. Volgens de NS moet dat het risico verkleinen dat vertraging bij één trein gevolgen heeft voor andere ritten.

De drie noordelijke provincies zijn ook ‘losgekoppeld’ van de rest van het land. „Eventuele verstoringen in de noordelijke provincies blijven dan beperkt tot boven Zwolle”, legt ProRail uit.

Bij Hillegom in Zuid-Holland waren er in de nacht van donderdag op vrijdag problemen met de bovenleiding vanwege het winterweer, maar die is gerepareerd en ook daar rijden de treinen weer.

Regen in het zuiden, kou op komst

In de rest van Nederland valt vooral regen. Dat levert op dit moment geen grote problemen op voor het verkeer. Toch waarschuwen meteorologen dat ook daar het weer snel kan omslaan. In de nacht van vrijdag op zaterdag duikt de temperatuur vrijwel overal onder het vriespunt.

Volgens Weeronline valt er in die nacht en morgenochtend op veel plaatsen af en toe sneeuw. Op veel plekken gaat het om 2 tot lokaal 5 centimeter. In het zuidoosten van het land kan zelfs iets meer sneeuw vallen. Door de lage temperaturen blijft de sneeuw liggen, waardoor de kans op gladheid toeneemt.

Meer winterweer in aantocht

Morgen overdag blijft het winterweer aanhouden. In het midden, oosten en zuiden van het land kan het nog af en toe sneeuwen. De temperaturen blijven laag en lopen uiteen van ongeveer -1 graad langs de westkust tot lokaal -4 graden in het noordoosten.

De nacht van zaterdag op zondag verloopt volgens Weeronline zeer koud. Op grote schaal vriest het matig en regionaal kan het streng vriezen. Minimumtemperaturen onder de -10 graden zijn mogelijk en zeer lokaal kan het zelfs -15 graden worden. Zondag blijft het droog en ijskoud. In grote delen van het land schijnt de zon, al blijft de winterkou duidelijk voelbaar.

