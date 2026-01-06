Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo hoog is de boete als je rijdt met sneeuw op je dak, en deze boetes riskeer je ook met winterweer

Na een nacht sneeuw heb je er vaak weinig zin in: het sneeuwvrij maken van je auto. Het is koud, je vingers bevriezen bijna en het krabben van je voorruit voelt als een enorme opgave, laat staan dat je ook nog het dak van je auto sneeuwvrij maakt. Toch kan dat een dure fout zijn. Volgens informatie van de ANWB ben je verplicht om je auto sneeuwvrij te maken voordat je de weg op gaat. Doe je dat niet, dan riskeer je een stevige boete.

De wet laat weinig ruimte voor discussie. Bestuurders mogen zich niet zo gedragen dat ze gevaar veroorzaken of het verkeer hinderen. Met sneeuw op je auto voldoe je daar al snel aan. Het zicht wordt minder, je verlichting kan slecht zichtbaar zijn en sneeuw kan tijdens het rijden van het dak schuiven en andere weggebruikers in gevaar brengen.

Boete voor sneeuw op ruiten en spiegels

Een van de meest voorkomende overtredingen bij winterweer is onvoldoende zicht. Wie met sneeuw op de voorruit of voorste zijruiten rijdt, ook als je zelf vindt dat je genoeg kan zien, kan rekenen op een boete van 300 euro. Ook spiegels moeten vrij zijn. Is het zicht via de spiegels beperkt door sneeuw, dan kost dat 180 euro.

Daarnaast moeten kentekenplaten altijd goed leesbaar zijn. Zit daar sneeuw op, dan volgt opnieuw een boete van 180 euro. Hetzelfde bedrag geldt als achterlichten, koplampen of reflectoren voor een groot deel zijn afgedekt. Zodra meer dan een kwart van de verlichting is afgeschermd, kan dat al bestraft worden met 120 euro.

Sneeuw als losse lading

Het grootste risico zit vaak op het dak. Sneeuw die daar blijft liggen, kan tijdens het rijden loskomen en op de voorruit van een achterligger belanden, of op je eigen voorruit. Dat wordt gezien als het vervoeren van losse lading die niet goed is vastgezet. De boete daarvoor is fors: 490 euro.

Al deze bedragen zijn exclusief administratiekosten, die standaard nog eens 9 euro bedragen. Een korte stop met een sneeuwborstel kan je dus honderden euro’s besparen.

Even extra werk, veel minder gedoe

Volgens de ANWB is het advies simpel: maak niet alleen de ruiten schoon, maar ook het dak, de verlichting, spiegels en kentekenplaten. Dat kost een paar minuten extra, maar voorkomt gevaarlijke situaties én een lege portemonnee.

We moeten er nog even aan geloven, want ook morgen wacht er weer een flink pak sneeuw op ons, vertelt Metro. Het winterweer zorgt ervoor dat Rijkswaterstaat adviseert om zo veel mogelijk thuis te blijven. Wie toch veilig en boetevrij wil rijden, doet er goed aan zijn auto volledig sneeuwvrij te maken voordat de motor start.

