Werknemers doen steeds vaker privézaken tijdens werktijd

Van een wasje draaien tot een pakketje ophalen of tussendoor naar de kapper gaan: steeds meer werknemers besteden werktijd aan privézaken. Uit onderzoek van vacaturesite Indeed onder 1570 werkenden en 525 HR-professionals blijkt dat dit de laatste jaren flink toeneemt.

Zo geeft 27 procent van de ondervraagden aan huishoudelijke klusjes te doen tijdens kantooruren, 21 procent shopt online, 11 procent boekt vakanties en 8 procent kijkt weleens een film of serie. Bijna de helft van de werknemers (47 procent) compenseert deze tijd zelden tot nooit.

Thuiswerken vervaagt grenzen tussen werk en privé

Van de ondervraagden werkt 46 procent af en toe thuis. Die flexibiliteit voelt als vrijheid, maar leidt ook tot meer verleiding om pirvédingen te doen. Medewerkers maken vaak zelf uit wat acceptabel is. Zo vindt 59 procent een bezoek aan de huisarts normaal, 53 procent een tandartsafspraak en een derde vindt dat een bezoek aan de fysio kan. Huishoudelijke klusjes tussendoor vindt 20 procent geen probleem.

Er zijn wel grenzen. Slechts 3 procent vindt rijlessen onder werktijd kunnen, 2 procent vindt het oké een film te kijken. Toch gaat werkend Nederland vaak over die lijnen heen: 35 procent scrollt regelmatig op Instagram of TikTok, terwijl maar 18 procent dat eigenlijk goedkeurt. En hoewel 8 procent online shoppen accepteert, doet 21 procent het toch.

HR-richtlijnen zijn vaak onduidelijk voor werknemers

HR-professionals geven aan dat duidelijke regels vaak ontbreken. Voor medische afspraken is dat in 54 procent van de gevallen wel vastgelegd. Voor zaken als een huis bezichtigen, rijlessen of een kappersbezoek is dat in minder dan 10 procent van de gevallen het geval. Daardoor ontstaat een onduidelijke mix van activiteiten die werknemers zelf ‘acceptabel’ vinden.

Stan Snijders, Managing Director Indeed Benelux: „Zonder heldere afspraken ligt de afweging bij de medewerker zelf. Dat leidt tot verschillen. Organisaties doen er goed aan vertrouwen en flexibiliteit te bieden, maar ook duidelijke verwachtingen en grenzen te bespreken.”

Jongeren zoeken vaker de grenzen op

Medewerkers onder de 30 doen vaker privézaken onder werktijd dan oudere collega’s: 67 procent tegenover 50 procent. Vooral huizen bezichtigen, online shoppen of solliciteren op een andere baan gebeurt vaker bij jongere werknemers.

De combinatie van thuiswerken, AI en een gebrek aan regels zorgt ervoor dat de scheidingslijn tussen werk en privé steeds vager wordt. Voor organisaties wordt het steeds belangrijker om duidelijke afspraken te maken en medewerkers verantwoordelijkheid te laten nemen.

