Treindienstregeling het hele weekend afgeschaald om sneeuw en ijs

De treinen rijden het hele weekend volgens een aangepaste, afgeschaalde dienstregeling, meldt ProRail. Het bedrijf zegt dat sneeuw en ijs zorgen voor problemen met de wissels. Zondag wordt bekeken of de treinen vanaf maandag weer volgens de normale dienstregeling kunnen rijden.

„Bij vorst en veel vocht in de lucht kan dat ook op de bovenleiding neerslaan als ijsvorming”, zegt ProRail. Door gladheid zou het moeilijk zijn om de problemen te verhelpen. De beheerder wil spoorwerkzaamheden dit weekend zoveel mogelijk laten doorgaan, want dat is noodzakelijk „om treinverkeer nu en straks mogelijk te blijven maken”. Onder andere bij Schiphol leidt dit zaterdag en zondag tot meer beperkingen.

NS rijdt minimaal twee treinen per uur. Op trajecten waar normaal vier of zes treinen rijden, gaan er twee per uur af. De treinen van Arriva rijden een keer per uur. Alleen op twee trajecten rond Groningen rijden de treinen vaker. Keolis en Qbuzz verwachten volgens de normale treindienstregelingen te kunnen rijden.

ProRail meldt dat treinen drukker dan normaal en vertraagd kunnen zijn. De internationale treinen rijden „zoveel mogelijk volgens dienstregeling”.

ANP

