Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Eerste ontslagrondes door AI zijn een feit: vakbonden maken zich zorgen

AI zorgt bij veel mensen voor onzekerheid, vooral bij banen die relatief makkelijk te automatiseren zijn. En die zorgen lijken steeds minder onterecht. Waar al jaren wordt gewaarschuwd voor de impact van AI, is die verschuiving nu echt zichtbaar op de werkvloer.

In sectoren zoals banken en verzekeraars verdwijnen steeds meer functies doordat processen worden overgenomen door systemen. Ook in de reclamewereld verandert het werk snel: veel taken worden inmiddels met aanzienlijk minder personeel uitgevoerd. Vakbonden trekken daarom steeds vaker aan de bel en maken zich zorgen over de snelheid waarmee de vervanging door AI doorzet.

Een voorbeeld hiervan kun je zien bij reclamebureaus: „Een paar jaar terug hadden we zo’n 120 mensen in dienst, dat zijn er nu nog 65″, vertelt Diederik Veelo, Chief Innovation Officer bij reclamebureau Ambassadors. Dat komt deels doordat de reclamemarkt verandert, maar ook door AI, legt hij uit aan EenVandaag.

Vervangen door AI

Door AI kunnen reclamebureaus efficiënter werken, en dat betekent dat sommige banen verloren gaan. Dat gebeurt ook in andere sectoren, ziet Erik Maas van vakbond CNV. Hij onderhandelt met banken en verzekeraars die bezig zijn met ontslagrondes. Want onder meer ABN AMRO, ING en Achmea schrappen duizenden banen.

Onder werknemers in de financiële dienstverlening hield de vakbond een enquête. „Daaruit blijkt dat meer dan 60 procent zich grote zorgen maakt over de invloed van AI en over het bestaan van hun werk over een aantal jaar. Een kwart verwacht over drie jaar helemaal niet meer te werken in de financiële dienstverlening in Nederland. Dat zijn best heftige cijfers”, schrijft EenVandaag.

🤖 Banen met hoog risico op vervanging door AI Welke banen lopen het grootste risico om door AI te worden verdrongen? Met name mensen bij wie taalvaardigheid een grote rol speelt in hun werk, blijken een groot risico te lopen om te worden vervangen door AI, schreef Metro al eerder. Bijvoorbeeld: Tolken en vertalers Historici Passagiersassistentes Verkoopvertegenwoordigers van diensten Schrijvers en auteurs Klantenservice vertegenwoordiger CNC-toolprogrammeur Telefonist(e) Ticketverkopers en reismedewerkers Omroepers en radio dj’s

Zorgen over banen

Maas maakt zich zorgen over de snelle intrede van AI op de arbeidsmarkt en de gevolgen voor banen. Hij hoopt dat werkgevers hun werknemers gaan helpen en hen niet zomaar op straat zetten. „Daarom roep ik werkgevers op om te investeren in AI-geletterdheid bij werknemers. Ga met ons als vakbond in overleg, en kijk samen met ons en de werknemers naar wat er nodig is aan opleidingen.”

Daarvoor is het volgens hem nodig dat bedrijven op tijd nadenken over oplossingen. „Ga niet pas met ons in gesprek over een sociaal plan bij een ontslagronde als het bijna te laat is.”

Hoeveel banen verdwijnen?

AI-expert en ondernemer Jim Stolze steunt het pleidooi van CNV. Hij experimenteert zelf volop met AI en zet zogenoemde ‘agents’ in die taken voor hem uitvoeren, zoals het beheren van zijn agenda en het helpen met het opzoeken van informatie.

Ook Stolze ziet dat dit veel invloed gaat hebben op de arbeidsmarkt. Hij verwijst naar een onderzoek van het World Economic Forum. „Daar wordt gewaarschuwd voor 11 procent werkloosheid. Die mensen zullen niet mee kunnen in de vernieuwing. Daar heeft een werkgever of een vakbond het nagelaten om die mensen te helpen om zich te ontwikkelen. En dat is waar ik me zelf zorgen over maak.”

Welvaartsboost

Stolze blijft toch een AI-optimist. „Ik denk dat AI een productiviteitsboost en daarmee ook een welvaartsboost tot gevolg gaat hebben. Werk zal niet verdwijnen, maar je rol gaat veranderen.”

„Een accountant”, noemt hij als voorbeeld. „Die hoeft straks niet meer de cijfertjes in te voeren, maar die kan straks zijn of haar tijd besteden aan het geven van inhoudelijk advies.”

Vorige Volgende

Reacties