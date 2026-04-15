Als Ed eten proeft, ziet hij wat ermee is gebeurd: zal dat dan ook werken als hij dat doet bij een lijk?

Net zo bizar en eng als grappig: het verhaal van de hitserie Dood Spoor met onder meer Elise Schaap. Hoofdpersonage Ed heeft een nogal bijzondere (of smerige) eetstoornis: hij ziet wat er met eten is gebeurd als hij het in zijn mond steekt. Zal dat dan ook werken bij een lijk, zodat Ed moorden kan oplossen?

Of schrijver en regisseur Malin-Sarah Gozin een soort van zieke geest heeft, dat weten we niet. Veel fantasie heeft zij in elk geval wel. Daarom keek Metro alvast voor tv-rubriek Blik op de Buis naar Dood Spoor. Niet alleen daarom trouwens.

De Vlaamse serie met Nederlandse inbreng is vorig jaar namelijk flink gelauwerd en kreeg internationale erkenning. Variety riep Dood Spoor uit tot een van de beste internationale series van 2025. De makers werden bovendien beloond met een wereldpremière op het festival van Cannes. Nederlandse serieliefhebbers kunnen de zes afleveringen vanaf morgen streamen via SkyShowtime.

Elise Schaap als forensisch arts in Dood Spoor

De Nederlandse inbreng komt van Elise Schaap, die je vast kent van Undercover, De TV-Kantine en Familie Kruys. De alleskunner mocht ze het in Dood Spoor weer eens over de grens proberen (prima rol), als forensisch arts Anna O. Zij komt in contact met de man hierboven beschreven, Ed Bex. Die krijgt in zijn gedachten dus ‘wat is ermee gebeurd?-beelden’ binnen als hij iets proeft. Hij gebruikt die gave ook likkend in zijn niet-alledaagse baan. Met zijn bedrijf De Laatste Groet helpt hij nabestaanden bij het reconstrueren van de laatste uren van hun dierbaren.

Ed Bex is niet alleen raar qua zeldzame gave, hij is ook de engerd van Dood Spoor. Misschien heb de Vlaamse topacteur Peter Van den Begin al eerder gezien, als psychopaat in Hollands Hoop of in de David Bowie-musical Lazarus in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Bijna niemand anders kan er als acteur zo eng uitzien als hij vermoedelijk en hij doet dat geweldig. Anders eng – meer een druiloor van een kerel eigenlijk – is inspecteur Adams, een rol van Ward Kerremans. Deze acteur kan absoluut ook de engerd uithangen, wat hij momenteel in de bioscoop bewijst in Loverboy: Vertrouw Niemand.

Van grote grijns tot walgen

Deze Adams krijgt te maken met een mysterieuze zaak, een lijk in een luchtdichte zak. Hij vraagt Eds hulp, die voor een moreel dilemma komt te staan. Als zijn gave werkt op een tandenborstel of een worst, zou het dan ook werken op een lijk? Anna O. overtuigt hem mee te doen. Maar hoe dieper Ed zich in de zaak vastbijt (sorry voor dit onsmakelijke grapje), hoe meer hij en zijn huwelijk worden verslonden door zijn eigen crisis, chaos en gewetenswroeging.

Eigenlijk is Dood Spoor vooral absurd. De makers noemen het een ’tragicomedy’, maar Metro komt er qua omschrijving niet helemaal uit. Je kunt zowel in een deuk liggen om de zwarte humor, als je hoofd omdraaien vanwege de viezigheid. Je rolt van een grote grijns om Elise Schaap („ik neuk het liefst lijken, die worden direct stijf en zeuren nooit”) in een walging om het afsnijden van de grote teen van een lijk. Oh ja, gratis tip van Metro voor als je zelf ooit een teen in een tupperware-bakje hebt: bewaar hem niet in je koelkast zonder je huisgenoten in te lichten.

Verder verraden we niks, maar deze Metro-kijker kan na één aflevering niets anders dan willen weten wat voor gekkigheid er allemaal nog in het Vlaamse vat zit. Eet smakelijk!

Aantal blikken uit 5: 4

Dood Spoor vind je vanaf morgen – alle zes afleveringen – op SkyShowtime.

Noot: Hopelijk heeft de streamingdienst de serie dan ondertiteld. Metro bekeek hem nog zonder en dat was met al dat Vlaams een lastig karwei.

