Mensen met déze beroepen lopen het grootste risico dat hun werk door AI wordt overgenomen

Hoewel kunstmatige intelligentie (AI) je leven makkelijker kan maken, zijn er ook zorgen: er wordt gevreesd dat de robots steeds meer banen zullen overnemen, waardoor de werkloosheid zal toenemen. Maar met welke beroepen loop je de meeste kans om door AI te worden verdrongen? Microsoft deed er onderzoek naar en kwam met een opvallende lijst.

Vorig jaar sprak het Internationaal Monetair Fonds (IMF) nog de verwachting uit dat de opkomst van AI vier op de tien banen wereldwijd zou raken. IMF-president Kristalina Georgieva noemde het destijds een ‘verontrustende’ prognose, maar er klonken ook tegengeluiden: sommige experts meenden dat de angst voor AI voorbarig was.

Onderzoek naar beroepen die door AI worden verdrongen

Toch kunnen we er niet omheen dat steeds meer mensen AI in hun dagelijks leven gebruiken en dat roept toch ook de vraag op welke banen het grootste risico lopen om door AI te worden verdrongen. Microsoft besloot er onderzoek naar te doen en kwam met een top 40 van banen die het meest risico lopen om door AI te worden verdrongen en een top 40 van banen die juist het minst risico lopen. Deze top 40 kwam tot stand met behulp van de AI-chatbot Bing Copilot van Microsoft, die meer dan 200.000 geanonimiseerde chatlogs bekeek. Hierdoor konden de onderzoekers achterhalen bij welke taken mensen het vaakst hulp krijgen van AI.

Top 10 van banen die het meeste risico lopen

Laten we beginnen met banen die het meest risico lopen om door AI te worden verdrongen. Want wat blijkt? Met name mensen bij wie taalvaardigheid een grote rol speelt in hun werk, blijken een groot risico te lopen om te worden vervangen door robots. Tolken en vertalers staan namelijk bovenaan de lijst.

1. Tolken en vertalers

2. Historici

3. Passagiersassistentes

4. Verkoopvertegenwoordigers van diensten

5. Schrijvers en auteurs

6. Klantenservice vertegenwoordiger

7. CNC-toolprogrammeur

8. Telefonist(e)

9. Ticketverkopers en reismedewerkers

10. Omroepers en radio dj’s

Top 10 van banen die het minst risico lopen

En met welke banen zit je nu het meest ‘veilig’ als het gaat om AI? Volgens de onderzoekers van Microsoft is dat voor het geval voor mensen die in de zorg werken en met hun handen, zoals schilders en stukadoors, maar ook installateurs.

1. Flebotomist (iemand die bloed afneemt)

2. Verpleegassistenten

3. Werknemers die gevaarlijke stoffen verwijderen

4. Schilders en stukadoors

5. Balsemers

6. Installatie-en systeembeheerders

7. Mond- en kaakchirurgen

8. Installateurs en reparateurs van autoglas

9. Scheepsingenieurs

10. Bandenreparateurs en -wisselaars

