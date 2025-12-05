Deel dit artikel: Share App Mail Pin

World Economic Forum (WEF): zóveel banen lopen gevaar door AI, maar hier liggen kansen

Dat AI de arbeidsmarkt verandert, daar is inmiddels geen discussie meer over. Uit onderzoek blijkt dat zo’n 9 procent van de banen een reëel risico loopt op volledige vervanging door automatisering, vooral wanneer het werk bestaat uit repeterende, voorspelbare taken.

Maar waar een deel van de banen onder druk staat, ontstaan tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden.

Metro schreef eerder al over beroepen die zich in de gevarenzone bevinden. Het World Economic Forum (WEF) ziet dat vooral administratieve functies, basis-klantenservice en routinematig productie- en analysewerk door AI snel kunnen worden overgenomen. Het goede nieuws is dat daar tegenover staat dat tegenover er ook miljoenen nieuwe banen zullen ontstaan, vooral in sectoren waar menselijke vaardigheden niet zomaar te automatiseren zijn.

Creatieve beroepen: niet minder, maar anders door AI

Hoewel AI beelden en teksten kan genereren, blijkt uit arbeidsmarktdata dat beroepen met menselijke creativiteit minder kwetsbaar zijn voor vervanging door taalmodellen. Volgens WEF-rapporten groeit juist de vraag naar makers en ontwerpers die AI gebruiken als hulpmiddel voor research of productie. Het is niet zozeer de creativiteit zelf die verdwijnt, maar meer de manier waarop het wordt ingezet.

De sterke toename van AI-technologie zorgt voor een explosieve vraag naar nieuwe specialisten. In verschillende internationale arbeidsmarktrapporten, waaronder die van het WEF, worden data-analist, cybersecurity, AI-ontwikkeling en expert digital strategy genoemd als de snelst groeiende beroepsgroepen. AI neemt werk over, maar tegelijk komen er ook functies bij, die zonder AI simpelweg niet zouden bestaan.

Zorg en onderwijs: technologie als hulpmiddel

Hoewel administratieve taken in zorg en onderwijs steeds meer worden geautomatiseerd, beschrijven organisaties zoals de OESO dat juist deze sectoren minder kwetsbaar zijn voor AI. De reden: het hart van het beroep draait om menselijk contact.

AI helpt artsen en verpleegkundigen bij triage en de analyse van dossiers en ondersteunt docenten bij het personaliseren van lesmateriaal. De technologie vervangt hier geen mensen, maar maakt hun werk effectiever.

Beroepen waarbij motoriek, improvisatie en fysiek vakmanschap centraal staan, blijken volgens meerdere diverse arbeidsmarktanalyses, het minst kwetsbaar dat ze door machines worden vervangen. Deze sectoren worden zelfs extra aantrekkelijk in een economie waar kenniswerk sneller verandert.

AI zorgt vooral voor verschuiving van taken

Arbeidseconomen benadrukken dat AI vooral zorgt voor een verschuiving van taken. Volgens het WEF kan tot 22 procent van alle functies de komende jaren van inhoud veranderen. Het gaat er dus om AI te leren hanteren als hulpmiddel. En deze vaardigheid bepaalt onze toekomst. Uit rapporten van de OESO en het WEF blijkt dat deze competentie als allesbepalend wordt gezien.

