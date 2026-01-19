Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Een op vijf Nederlanders vindt gebruik van AI op werk ‘valsspelen’

Stel je voor: jij en een collega werken aan dezelfde taak. Terwijl jij al een paar dagen aan het zwoegen bent, is die collega binnen een paar uur klaar. Ze heeft in extreem korte tijd een heel boekwerk aan documenten verzameld. En dan bekruipt je de gedachte: zou ze soms met AI werken? Mag dat wel, of is dat valsspelen?

AI is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. We gebruiken chatbots voor veel doeleinden: als gesprekspartner, als sparringpartner voor creatieve ideeën en om advies in te winnen over problemen waar we in het dagelijks leven tegenaan lopen. In toenemende mate gebruiken mensen ChatGPT zelfs als psycholoog, schreef Metro al eerder.

AI op het werk is valsspelen, althans: zo voelt het

Ook veel werknemers maken gebruik van AI. Kunstmatige intelligentie kan veel routinematige taken uit handen nemen, wat tijd bespaart. Toch is niet iedereen daar even blij mee. 21 procent van de werkende Nederlanders heeft het gevoel dat hun collega’s valsspelen als ze AI gebruiken tijdens hun werk. Dit blijkt uit onderzoek van Fellowmind onder meer dan 1100 Nederlandse werknemers.

Toch gebruikt niet iedereen AI om die vervelende routineklussen uit te besteden. Bijna vier op de tien (38 procent) werknemers gebruikt helemaal geen kunstmatige intelligentie bij hun werkzaamheden. En blijkbaar rust er ook een taboe op het gebruik ervan: werknemers die AI wel inzetten, durven daar niet altijd openlijk voor uit te komen. Een op de tien houdt het AI-gebruik geheim voor de leidinggevende.

Waarom gebruiken werknemers AI op de werkvloer?

Veel werknemers zetten kunstmatige intelligentie in om hun werk beter en efficiënter te doen. AI wordt onder meer gebruikt voor agendabeheer en het stellen van prioriteiten. Ook voor het schrijven van mails kan een AI-tool als ChatGPT een uitstekende hulp zijn.

Als het gaat om persoonlijk vertrouwen, heeft de mens nog steeds een voorsprong. Zo vertrouwt slechts 23 procent van de werknemers erop dat AI signalen van burn-out goed kan herkennen. Dat vertrouwen ligt nog lager als het gaat om het geven van feedback: slechts 17 procent vertrouwt erop dat AI-tools zoals ChatGPT dit op een adequate manier kunnen doen. De menselijke factor blijkt vooralsnog het belangrijkst.

Duidelijke kaders

Een ander punt dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat twee op de vijf werkenden behoefte hebben aan duidelijke kaders. Zij vinden dat werkgevers helder moeten aangeven welke taken door technologie mogen worden overgenomen. Duidelijke grenzen kunnen ook helpen het gevoel van ‘valsspelen’ te verminderen: het speelveld is dan voor iedereen gelijk en werknemers hoeven er minder ‘stiekem’ over te doen.

Het onderzoek is uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van Fellowmind onder ruim 1100 Nederlandse werknemers die werkzaam zijn bij organisaties met meer dan honderd medewerkers.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties