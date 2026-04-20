Bultrug Timmy weet op eigen kracht los te komen voor Duitse kust

Bultrug Timmy is op eigen kracht losgekomen voor de Duitse kust. Het dier was de afgelopen weken meermaals gestrand en autoriteiten hadden hun reddingspogingen gestaakt. Zondag werd er nog een particuliere reddingsactie opgestart, maar door het stijgende water wist Timmy maandag toch op eigen kracht los te komen. Volgens het Duitse Bild blijven reddingsdiensten paraat om hem via de Noordzee naar de Atlantische Oceaan te begeleiden.

Reddingswerkers waren sinds donderdag bezig met de voorbereidingen voor de actie. Het plan was om het dier met luchtkussens op te tillen, zodat het los zou komen van de bodem. Daarna moest de bultrugwalvis tussen pontons worden vervoerd. Dat bleek uiteindelijk niet meer nodig.

De bultrug lag sinds 31 maart vast bij het eiland Poel, ten noorden van de Duitse stad Wismar. Aan de kust hebben zich volgens Bild fans verzameld die het dier aanmoedigen.

ANP

