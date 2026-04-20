Bultrug Timmy weet op eigen kracht los te komen voor Duitse kust

A stranded humpback whale, covered with white blankets to protect its skin, blows a fountain off the Baltic Sea coast at the island of Poel, near the small village of Weitendorf-Hof, northern Germany, on April 19, 2026. A private rescue attempt for the whale still goes on. The 13.5-metre (44-foot) humpback whale's ordeal first began in late March 2026 when it was spotted stuck on a sandbank near the city of Luebeck. It first freed itself only to become stuck again further east along the German coast. Earlier in April 2026 officials said they expected the animal to die, saying it had been too weakened by the odyssey to survive and make its way back to its natural habitat in the Atlantic. Coverage of the whale's struggle for survival and efforts to rescue it have gripped the German public, with some of the press calling the animal
Bultrug Timmy is op eigen kracht losgekomen voor de Duitse kust. Het dier was de afgelopen weken meermaals gestrand en autoriteiten hadden hun reddingspogingen gestaakt. Zondag werd er nog een particuliere reddingsactie opgestart, maar door het stijgende water wist Timmy maandag toch op eigen kracht los te komen. Volgens het Duitse Bild blijven reddingsdiensten paraat om hem via de Noordzee naar de Atlantische Oceaan te begeleiden.

Reddingswerkers waren sinds donderdag bezig met de voorbereidingen voor de actie. Het plan was om het dier met luchtkussens op te tillen, zodat het los zou komen van de bodem. Daarna moest de bultrugwalvis tussen pontons worden vervoerd. Dat bleek uiteindelijk niet meer nodig.

De bultrug lag sinds 31 maart vast bij het eiland Poel, ten noorden van de Duitse stad Wismar. Aan de kust hebben zich volgens Bild fans verzameld die het dier aanmoedigen.

ANP

