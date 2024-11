Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met dit inkomen kun je aanspraak maken op extra geld of hulp vanuit allerlei fondsen

Veel gezinnen met een laag inkomen die aanspraak kunnen maken op extra geld, doen dat niet. Er zijn veel potjes om gezinnen te helpen bij het betalen van bijvoorbeeld sportlessen en -benodigdheden of (culturele) uitjes, maar wie mag zoiets precies aanvragen? We zetten een aantal fondsen, potjes en hulporganisaties op een rij en vertellen je tot welk inkomen je aanspraak maakt.

Gisteren berichtte Metro over het gezamenlijk onderzoek van ABN AMRO en het Jeugdfonds Sport & Cultuur, waaruit bleek dat veel gezinnen geld laten liggen. Dat komt deels omdat ouders zich schamen om hulp te vragen, bang zijn om geld terug te moeten betalen, maar ook omdat veel mensen niet weten dat zulke potjes überhaupt bestaan.

Extra geld voor mensen met laag inkomen

Bij de meeste regelingen geldt dat je tot 120 procent van de bijstandsnorm mag verdienen om aanspraak te kunnen maken. In 2024 is dat (voor mensen vanaf 21 tot de AOW-leeftijd) 1570,14 euro bruto per maand voor alleenstaanden. Voor een gehuwd of samenwonend stel is dat 2243,05 euro bruto per maand. Dit is inclusief vakantiegeld.

Soms mag je tot 130 procent van de bijstandsnorm verdienen. Dat is in 2024 1700,99 euro per maand voor alleenstaanden, 2429,97 euro voor samenwonenden.

Daarnaast geldt de voorwaarde dat je niet te veel vermogen mag hebben. Voor alleenstaanden is de grens voor 2024 vastgesteld op 7575 euro en voor samenwonenden 15.150 euro. Hieronder een paar regelingen opgesomd, waarbij bovenstaande voorwaarden over het algemeen gelden. Als de voorwaarden afwijken, staat dat erbij vermeld.

Kindpakket

In verschillende gemeentes kun je het zogeheten kindpakket aanvragen. Dat is bedoeld voor kinderen tot en met 17 jaar en bevat bijvoorbeeld een zwemlesregeling of laptopregeling. Het pakket kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld een (kinder)fiets, luiers of schoolspullen van te kopen of hobby’s en culturele uitjes te bekostigen. Het verschilt per gemeente hoe dit precies geregeld is en hoeveel geld er beschikbaar is.

Bijzondere bijstand

Soms steken onverwachte kosten de kop op, die je zelf niet kunt betalen. In sommige gevallen kun je dan aanspraak maken op de bijzondere bijstand. Je kunt hierbij denken aan kosten voor een advocaat of verhuizing, maar ook bijvoorbeeld (noodzakelijke) medische kosten.

Meedoenregeling

Wat precies onder de meedoenregeling valt, verschilt wederom per gemeente. Maar over het algemeen is het idee dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving, ook mensen met een lager inkomen. Zo kunnen zij alsnog meedoen aan een leuke of leerzame activiteit. Denk dan bijvoorbeeld aan sportlessen, een workshop of cursus of een museum- of bioscoopbezoek. Soms vergoedt de gemeente het hele bedrag, soms krijg je een korting. Het maximale inkomen verschilt: bij sommige gemeentes is dat 120 procent van de bijstandsnorm, bij andere 130 procent. Ga dat dus even na bij je eigen gemeente.

Voedselbank

Veel mensen zijn bekend met de Voedselbank, maar toch gaat niet iedereen die ervoor in aanmerking komt, hierheen. Daar is vaak ook schaamte mee gemoeid. Of je hiervoor in aanmerking komt, ligt aan hoeveel je per maand overhoudt voor boodschappen. De Voedselbank rekent dat voor je uit. Ze halen je vaste lasten en energierekening van je inkomsten af. Houd je als alleenstaande minder dan 315 euro per maand over voor eten en kleding? Dan mag je bij de Voedselbank langskomen. Voor een samenwonend stel of een alleenstaande met een kind is dat minder dan 430 euro, voor een gezin met meerdere kinderen 660 euro.

Studietoeslag

Voor studenten met een medische beperking, die daardoor naast hun studie niet kunnen werken, is er de studietoeslag. Studenten vanaf 21 jaar oud ontvangen minimaal 359,57 euro netto per maand. Dit bedrag kan bij sommige gemeentes hoger uitvallen, het vermogen van je ouders heeft hier geen invloed op. Wel kan de toeslag iets afnemen als je een stagevergoeding ontvangt. Bedragen per leeftijd en hoe het precies zit met de stagevergoeding vind je terug op de website van Rijksoverheid.

Stichting Leergeld

Via Stichting Leergeld kun je hulp krijgen om een fiets, laptop, zwem- of sportles, verjaardagscadeaus of schoolspullen te bekostigen voor je kind. Je krijgt dan niet zelf geld gestort, omdat de stichting afspraken heeft met bepaalde clubs of winkels. Zij betalen die partijen direct, die ouders dan weer helpen met het betalen van bepaalde zaken. Dat is niet altijd het volledige bedrag en kan ‘gewoon’ een korting zijn.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Sporten is belangrijk voor kinderen, maar kan ook een flinke kostenpost zijn. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt je bij het betalen van bijvoorbeeld contributie en lesgeld, maar ook kosten voor sportkleding en andere benodigdheden. Dat kan voor voetbal zijn, maar ook voor pianoles. Hier geldt bij sommige gemeenten dat je 140 of zelfs 150 procent van het minimumloon mag verdienen.

Stichting Jarige Job

Als ouder met een laag inkomen, kunnen verjaardagen een flinke stressfactor zijn. Voor hun kinderen regelt Stichting Jarige Job een box ter waarde van 35 euro met daarin alles voor een fijne verjaardag. Denk aan ballonnen, iets lekkers, pannekoeken- en cakemix en een groot en klein cadeautje. Soms zijn gezinnen al aangemeld voor deze stichting als ze ook aangemeld zijn bij de Voedselbank of Stichting Leergeld.

Onthoud dat je je voor het vragen van hulp nooit hoeft te schamen. Trek aan de bel bij jouw gemeente als je twijfelt of je wel aanspraak mag maken op deze hulpfondsen, en check waar je precies recht op hebt.

