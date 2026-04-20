Massaclaim gestart tegen Odido om privacyschending

Privacystichting Consumers United in Court (CUIC) is maandag een collectieve procedure gestart tegen Odido. Dit vanwege een recent lek waarbij data van ruim zes miljoen Nederlanders zijn buitgemaakt. Het consumentencollectief noemt Odido op meerdere punten nalatig en wil onder meer genoegdoening voor iedereen van wie gegevens nu op straat liggen.

Volgens het collectief heeft Odido veel te veel gegevens bewaard, voor een veel te lange periode. Data waren bovendien niet goed afgeschermd. Verder is het bedrijf niet transparant genoeg geweest en is de meldplicht niet juist nageleefd. Odido lijkt de veiligheid van de klantgegevens „als sluitstuk van haar bedrijfsvoering” te hebben beschouwd, vindt CUIC-voorzitter Eliëtte Vaal.

De persoonsgegevens van de zeker 6,2 miljoen accounts zijn eerder dit jaar gestolen door hackersgroep ShinyHunters, die daar losgeld voor eiste. Odido ging daar niet op in. Er lopen nog onderzoeken naar het datalek, onder meer door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Reactie Odido

Consumers United in Court zegt een onafhankelijke non-profitorganisatie te zijn, mede opgericht door de Nederlandse stichting Privacy First en de Europese organisatie None of Your Business. Deze twee strijden en procederen „voor concrete gegevensbescherming van burgers, met belangrijke gevolgen in wetgeving, uitvoering en toezicht”.

Odido laat weten op de hoogte te zijn van de massaclaim. „We hebben klanten die getroffen zijn zo snel mogelijk geïnformeerd en bijkomende meldingen gestuurd wanneer dat nodig was. Het kostte tijd om dit op een zorgvuldige manier uit te voeren”, meldt een woordvoerder. „Zoals eerder gezegd, betreuren we de cyberaanval enorm en blijven we ons inzetten om onze klanten van alle noodzakelijke ondersteuning te voorzien”, vervolgt hij.

ANP

