Weer aan het werk gaan als je een uitkering hebt: loont dat?

Voor veel mensen met een uitkering rijst de vraag: loont werken eigenlijk wel? Wie vanuit een uitkering weer aan de slag gaat, houdt volgens het Nibud in de meeste gevallen meer geld over. Toch kan dat voordeel ook slinken door bijkomende kosten.

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) onderzocht welke belemmeringen er kunnen zijn om vanuit een uitkering aan het werk te gaan en wat de financiële gevolgen van zo’n stap zijn.

💶 Uitkering in 2026 Op dit moment is het maximumdagloon 6617 euro bruto per maand. Hierop zijn de ziektewet, WW (werkloosheidsuitkering), WAO (arbeidsongeschiktheidsverzekering), WIA (blijvende of langdurige arbeidsongeschiktheid) en WAZO (zwangerschaps- en bevallingsverlof) gebaseerd. Het maximumdagloon houdt concreet in dat als je feitelijke loon hoger is dan dit bedrag, het UWV de uitkering toch op basis van dit maximum berekent. Het UWV wijzigt het maximumdagloon één tot twee keer per jaar, zodat uitkeringen evenveel stijgen als de kosten voor huur of boodschappen. Het kabinet wil het maximumdagloon in 2029 verlagen naar 5300 euro bruto per maand. Dat stuit veel mensen tegen de borst. De coalitie wil ook de duur van WW verkorten van 2 naar 1 jaar.

Van uitkering naar werk: loont dat?

Volgens het Nibud ga je er bijna altijd in uitkomen op vooruit als je vanuit een uitkering weer aan het werk gaat. Wel kunnen bijkomende kosten de winst snel opslokken. Dat is bijvoorbeeld het geval als je een grote reisafstand hebt en je werkgever niet alle reiskosten vergoedt, of als je veel kwijt bent aan kinderopvang.

De kosten voor het reizen kunnen oplopen tot ongeveer 225 euro per maand en de kosten voor de kinderopvang tot 1000 euro per maand. Vooral in sectoren met lagere lonen of zonder brede cao‑afspraken, zoals horeca en schoonmaak, en bij kleinere bedrijven, is de kans groter dat werknemers zelf voor vervoer, kleding en maaltijden betalen.

Nibud heeft een tool, de Uitkeringnaarwerk‑berekenaar, die uitrekent of mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een uitkering van de gemeente er financieel op vooruit gaan als ze gaan werken. Voor het berekenen is een DigiD, een recente loonstrook, uitkeringsspecificatie, beschikkingen van de uitkeringsinstantie en eventueel de jaaropgaven van gezinsleden nodig.

