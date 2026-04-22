Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Choking’ tijdens seks populairder onder jongeren: ‘Dat persoon die wurgt, macht heeft, is een verkeerd beeld’

De populariteit van choking, oftewel erotisch verstikken tijdens de seks, neemt toe onder jongeren. Ook de Belgische seksuoloog en relatietherapeut Vanessa Muyldermans is daarvan op de hoogte. Hoewel ze pro seksuele evolutie en keuzevrijheid is, belicht ze ook de keerzijde van normalisatie van ruige seks zoals choking.

Het begrip choking krijgt steeds meer populariteit onder de jongere generatie. Onder meer op social media en in porno wordt choking vaker genormaliseerd of gedefineerd als ‘kinky’, ‘avontuurlijk’ of ‘wild’. Meerdere onderzoeken wijzen uit dat de voorkeur voor ruigere seks onder jongeren toeneemt, maar dat lang niet iedereen daar altijd per se mee instemt tijdens een vrijpartij.

In het kort

Evolutie in seksualiteit

Muyldermans benadrukt dat zij in haar praktijk een bredere doelgroep ziet dan alleen de jongeren. „Het gaat in mijn praktijk niet iedere dag over choken. Maar er is wel een algemene tendens gaande. De vraag is natuurlijk: ‘Wat maakt het dat jongeren dit meer doen?’ En daar zijn verschillende verklaringen voor”, legt de seksuoloog uit.

„Een daarvan is dat jongeren bewuster en actief bezig zijn met hun eigen keuzes”, vervolgt Muyldermans. „‘Wat wil ik in dit leven?’ Op het gebied van relatie, toekomst of seksualiteit. In eerdere generaties werden daar minder vragen over gesteld en ging men meer mee in maatschappelijke normen en verwachtingspatronen. Bijvoorbeeld wat betreft samenwonen, trouwen of een gezin stichten, werd dat toch vaak gezien als een logische volgende stap die gewoon gebeurde. Als je jongeren daar vandaag de dag naar vraagt, hebben ze daar concretere antwoorden op. Dat gebeurt ook op het gebied van seksualiteit. Het is boeiend om te zien hoe jongeren communiceren, een bepaalde overtuiging hebben en nadenken over wat ze wel en niet willen. Dat is een positieve evolutie die gaande is. Tegelijkertijd betekent dit ook dat deze generatie meer tegenkomt, doet en ziet. Waar het veel meer om gaat, is of een optie waar je mee in aanraking komt op een fijne, gezonde en correcte manier gebeurt.”

Choking

De term choken is Engels en betekent ‘stikken’. Maar ook de termen als wurgseks of ‘breath play’ klinken rondom deze subgroep binnen seksualiteit. Muyldermans legt uit hoe dat zit: „Breath play is meer een containerbegrip voor het op verschillende manieren spelen met adem. Eén van die manieren is choking, waarbij je de luchttoevoer beperkt. Synoniemen als wurg- of verstikseks horen mensen toch minder graag en heeft een negatievere associatie. Daarom klinkt tegenwoordig ook vaker de term ‘erotisch verstikken’.”

Ze vervolgt: „Choking is daarin toch de meest neutrale benadering. Hoewel choking wordt geassocieerd met seks, is het afkomstig uit de BDSM-categorie. Maar binnen de BDSM kan er ook van alles plaatsvinden zonder daadwerkelijk seksueel contact. Wat betekent dat ook choking kan plaatsvinden zonder dat er seksuele handelingen aan vast hoeven te zitten.”

Normaliseren

Op social mediaplatformen als TikTok of pornowebsites wordt choking meer genormaliseerd. Muyldermans legt uit dat normalisatie een goede zaak is, maar er ook een keerzijde aan zit. „Normalisatie zorgt ervoor dat je meer ziet en hoort en daardoor ook antwoorden op bepaalde vragen makkelijker kunt vinden. Zodat je niet het gevoel hebt dat je ‘raar’ of ‘kapot’ bent. Het is heel goed als er verhalen van herkenning zijn.” Eerder vertelde psycholoog Matthijs Kruk aan Metro wanneer de relatie met seks problematisch kan worden.

„Maar we horen en zien tegenwoordig meer en dus wordt ook meer normaal”, vertelt de seksuoloog verder. „Op internet, social media, boeken, films of muziek. Het begrip choking komt daardoor ook vaker aan bod en wordt neergezet als iets cools, hips en populairs. Neem als voorbeeld een liedje van Lana Del Rey waarin ze ‘Choke me daddy’ zingt. Maar ook in de serie Euphoria waarin zo’n choke-incident in de eerste aflevering afspeelt. In de HBO-serie grijpt de good guy tijdens de seks met een meisje onmiddellijk naar haar keel en is hij ervan overtuigd dat zij dat wil. In die scène wordt duidelijk dat deze jongen denkt dat het choken erbij hoort, cool is en de seksuele beleving verbetert.”

Keuzes in seksualiteit

Want volgens de seksuoloog moeten we voor het ‘ik denk dat dit normaal is’-principe juist een beetje oppassen. „Dan begeven we ons namelijk op een ander terrein. Dat maakt normalisatie dubbel. Ik ben voorstander van evolutie en normalisatie, maar het gevaar schuilt in dat je iets moet doen omdat het cool of normaal gevonden wordt. Dat zie je ook steeds meer bij polyamorie. Dat is lang niet voor iedereen weggelegd, maar soms lijkt het haast niet cool als je monogaam wilt zijn. Ook bij choking, of andere zaken in die richting, moet je je er goed bewust van zijn dat je een keuze kunt maken en er gezonde en veilige manieren zijn. Maar het hoeft niet dé keuze te zijn. Het moet normaal zijn dat er meerdere keuzes mogelijk zijn, maar jij hoeft niet voor al die mogelijkheden te kiezen.”

Voor een podcast sprak Muyldermans veel met mensen uit de BDSM-scene. „Wat interessant is, is dat deze mensen mij vertelden dat niemand van hen álles binnen de BDSM leuk vindt. Eigenlijk moet dat heel duidelijk zijn. Voel jij je ergens tot aangetrokken, dan mag die keuze er zijn. Maar laat je niet zeggen dat iets het nieuwe normaal is. Er zijn meerdere keuzes. De normalisatie moet hem zitten in het palet aan keuzes. En ja, als jij softere of vanille seks prettig vindt, is dat helemaal oké. Er is daarin geen goed of fout, geniet juist van de vrijheid aan keuzes die we vandaag de dag hebben.” Eerder sprak Metro met onderzoeker en psycholoog Mariëlle de Goede over het brede arsenaal aan seksuele fantasieën.

Choken uit macht

Uit onderzoek blijkt dat een grote groep jongeren chocking meemaakte in bed. „Dat komt denk ik toch doordat het op social media en in boeken en films wordt geromantiseerd. Dat zie je al aan films als Fifty Shades of Grey of 365 Days. In dat soort films worden bepaalde kinks mooi gemaakt, geromantiseerd en verheerlijkt. Als dat jouw eerste kennismaking is met dat soort vormen van seksualiteit, ga je iets ondernemen vanuit de verkeerde informatie. Dan raad ik toch aan om een gespecialiseerde website of boek te raadplegen of een workshop te volgen. Dat er namelijk allemaal regels en afspraken rondom bijvoorbeeld choking gelden, zie je in zo’n film niet.”

Mocht je namelijk enige interesse hebben in choking, kun je het volgens Muyldermans het best op de correcte manier het leren. „Je moet namelijk wel weten wat je mag en kan doen. Dat geldt ook voor slaan en andere BDSM-achtige handelingen. Choken kun je namelijk op allerlei manieren doen. Zo kun je de mond of neus blokkeren met een hand, tape of masker, maar er zijn ook methoden waarbij er druk wordt uitgeoefend op de slagader, luchtpijp of iemand zelfs onder water wordt gehouden. Dat is echt andere koek en kan heel erg gevaarlijk zijn. Daarom moet je weten waar je mee bezig bent en correcte afspraken maken. Dat betekent dat je de handelingen technisch goed moet uitvoeren en de communicatie duidelijk moet zijn. Vooraf, tijdens en achteraf. In films zie je dat niet, maar communicatie is heel erg belangrijk. Dat gaat niet als je dronken of onder invloed bent. De persoon die gechoked wordt, moet namelijk de controle hebben. Het beeld dat de persoon die chocked ‘macht’ heeft, is een verkeerd beeld.”

Seksuoloog Vanessa Muyldermans over risico’s

Er zijn ook risico’s verbonden aan het fenomeen choking. „Je kunt op verkeerde plekken duwen, te lang choken of verwondingen veroorzaken. Maar het kan ook zo zijn dat de persoon die gechoked wordt niet meer kan aangeven wat wel of niet oké is. Daarom is communicatie zo belangrijk. Wanneer ga je een grens voorbij? En hoe kun je aangeven dat iemand moet stoppen? Degene die de handelingen uitvoert, moet de ander echt goed in het oog houden. Want ook een stopwoord zeggen, lukt niet altijd. In de specifieke workshops leer je daar meer over. En het is belangrijk dat je de luchtwegen vermijdt. Ga niet op luchtwegen drukken, voer hooguit een lichte druk uit aan de zijkanten van de nek en bouw daarin op. Maar denk vooral goed na wat je doet. Het vergt continu monitoring.”

Seksuele eigenschappen als ‘kinky’, ‘niet preuts’ of ‘dominant’ zijn, kunnen in deze moderne maatschappij worden bejubeld. Maar hoe kom je er nu achter wat je zelf echt bent of wilt? „Ik denk dat je moet onderzoeken wat jouw motivatie is. Wat zijn de ingrediënten die seks lekker of leuk maken voor jou? Soms vinden mensen het ‘machtspel’ opwindend of willen ze nieuwe dingen proberen. Maar vraag jezelf naar jouw eigen motivatie. Daar is geen goed of fout in, maar het is wel belangrijk om te ontdekken waarom je iets wilt. Sommige motivaties zijn namelijk minder gezond, bijvoorbeeld als je iets doet om een partner te plezieren. Dat staat namelijk los van jouw persoonlijke motivatie. Tijdens seks zijn er twee partners met behoeften en grenzen en het is belangrijk dat die allemaal bewaakt worden. Ik begrijp dat je soms iemand wilt plezieren uit liefde, maar dat is niet per se gezond.”

Praten over seks

„Stel, je partner heeft een behoefte of kink, dan zijn er meerdere manieren om die in te vullen en te beleven”, vervolgt de seksuoloog. „Zonder dat het over persoonlijke grenzen hoeft te gaan. Er is wat betreft seksualiteit veel meer mogelijk dan we denken. Er zit zoveel meer tussen ‘we doen het wel’ of ‘we doen het niet’. Dat begint bij communicatie. Soms kan alleen praten al een behoefte invullen.”

Iets doen om een ander seksueel te plezieren, vult volgens Muyldermans uiteindelijk niet die behoefte in. „Als je zelf niet geniet, ga je niet krijgen wat je zoekt. Openheid en ruimte creëren, is beter dan de ander simpelweg plezieren. Praat over je behoeften en verlangens. We kunnen als mensen samen tot veel komen, als je er respectvol en in openheid over praat. Maar het is belangrijk dat je alles wat je doet op seksueel gebied, vanuit die eigen behoefte doet. Vanuit het ‘ik heb zin in’ in plaats van ‘de ander wil dit’. Dat geldt voor alle vormen van seks. ‘Ik wil dit’ moet de drijfveer zijn. En vergeet de nazorg niet, waarin je ook in vrijheid moet kunnen vertellen dat iets wellicht toch niet bij je past. Binnen de BDSM is dat een belangrijke regel, dat je continu blijft evolueren met jezelf en samen. Seks is namelijk blijven praten en bijsturen.”

Uitvoerder en ontvanger bij choken

Vooral mannen bleken vaker de chokers en vrouwen degenen die het choken ondergingen, blijkt uit onderzoek. „Mannen van alle leeftijden rapporteerden dat ze vaker uitvoerder waren en vrouwen vaker ontvanger. Maar daar is wel een kanttekening bij te zetten”, aldus de seksuoloog. „Mannen benoemen en rapporteren het zelf minder vaak als hen zoiets overkomt. Daarom denk ik dat het verschil kleiner is dan uit het onderzoek blijkt. Dat heeft te maken met maatschappelijke beïnvloeding.”

Ze vervolgt: „Mannen delen daarin niet altijd hun eerlijke ervaringen, want dat is niet stoer. Ook niet als ze ongevraagd gechoked worden door een vrouw bijvoorbeeld. Zelfs als zij dat al niet leuk vonden, wordt het toch bestempeld als ‘cool’ of ‘kinky’. Daarom zijn deze cijfers denk ik wat gekleurd. Als een man tegen zijn vrienden uitspreekt dat hij plots gechoked werd, zal dat door omgeving vaak toch nog als ‘geil’ of ‘cool’ bestempeld worden. Dat komt ook door de beeldvorming in de media en maakt het voor mannen ingewikkeld. Social media, marketing, de film- en muziekindustrie presenteren het vaak als iets hips, ook omdat er een commercieel belang achter zit. Iets moet namelijk verkopen. Dat is iets anders dan voorlichting of educatie. De minder mooie kant zie je toch eerder in documentaires of op minder populaire televisiezenders voor jongeren.”

Gesprek

En voor wie tijdens een gezellige avond plots naar de keel gegrepen wordt en hier niet van gediend is, heeft Muyldermans nog een advies. „Benoem onmiddellijk dat je dat niet wilt en dat iemand moeten stoppen. Maar het is wel goed om daar achteraf nog een gesprek over te voeren. Ik snap dat je wellicht boos bent of wilt weglopen, maar soms begrijpt iemand niet wat hij of zij verkeerd doet. Het is juist mooi als we er iets van kunnen leren. Bevraag iemand: ‘Waarom deed je dat?’ Of ‘waarom dacht je dat ik dat leuk vond?’ Lukt dat niet in the heat of the moment, probeer er dan op een ander moment alsnog over te praten. Ja, er zijn mensen met slechte bedoelingen, maar een groot deel van de mensen heeft geen slechte intenties. Het zou mooi zijn als we daarover met elkaar in gesprek kunnen blijven en iets van kunnen opsteken.”

Reacties